Sau 2 năm hẹn hò, cuối cùng Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ chính thức về chung 1 nhà bằng siêu đám cưới diễn ra vào hôm nay (31/3). Làng giải trí Hàn nói riêng và cả MXH châu Á nói chung đang sốt xình xịch ngóng chờ siêu đám cưới tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, quận Gwangjin, Seoul. Nơi tổ chức lễ cưới được trang hoàng lung linh với rất nhiều hoa tươi, tựa vào núi Acha và có view sông Hàn tuyệt đẹp.

Ngay lúc này, những hình ảnh đầu tiên của hôn lễ đã được hé lộ. Đài JTBC đã đăng tải ảnh thiệp cưới độc quyền, theo đó siêu đám cưới sẽ diễn ra vào lúc 16h chiều chứ không phải 11h trưa như thông tin trước đó. Hình ảnh phía an ninh nghiêm ngặt phía bên ngoài khách sạn Sheraton Grand Waterhill cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

11h: Ảnh cưới của cặp đôi chính thức được tiết lộ

Cô dâu cười tươi hết cỡ, nắm tay chú rể Hyun Bin khiến dân tình "xỉu up xỉu down" vì sốc visual.

10h15: Gummy sẽ trở thành ca sĩ hát trong đám cưới của cặp đôi

Theo thông tin từ OSEN, Gummy sẽ là ca sĩ hát trong hôn lễ của Hyun Bin - Son Ye Jin. Gummy sẽ thể hiện ca khúc I Give You My Heart (nhạc phim Crash Landing On You). Điều đáng nói, Gummy là người quen của Song Hye Kyo. Cô cũng chính là ca sĩ từng hát nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời đình đám.

9h30: Thông tin tuần trăng mật được hé lộ

Theo tờ Star News, Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ không đi hưởng tuần trăng mật ngay sau hôn lễ. 1 nguồn tin thân cận cho biết cặp đôi chưa lên kế hoạch cho tuần trăng mật. Chưa rõ lý do vì sao cặp đôi không đi ngay, nhưng 2 nghệ sĩ được cho là sẽ dành ngày cuối tuần đầu tiên sau khi trở thành vợ chồng tại căn nhà tân hôn ở Guri, tỉnh Gyeonggi.

8h50: Thiệp cưới chính thức lộ diện

Trang YTN tiết lộ thiệp cưới chính thức của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin với tông trắng chủ đạo, thiết kế hình ảnh cô dâu mặc váy cưới được thiết kế 3 chiều toát lên vẻ sang trọng, dịu dàng. Đặc biệt, phía dưới bên phải tấm thiệp còn có cụm từ "BinJin" ánh vàng. Rất nhiều fan cho rằng, rất có thể đây chính là bản phác thảo váy cưới của cô dâu Son Ye Jin trong ngày trọng đại.

Trước đó, hình ảnh 1 tấm thiệp cưới rò rỉ trên MXH, tuy nhiên đây hoàn toàn là tấm thiệp giả. Dòng chữ thời gian tổ chức hôn lễ bị viết sai chính tả tiếng Anh thành "31th" thay vì "31st".

Đặc biệt, trên MXH có 1 tin đồn được fan truyền tay nhau, đó chính là sáp niêm phong thiệp cưới cũng có chữ "BinJin". Đây là tên do cộng đồng fan "ship" cặp đôi đình đám. Tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức xác nhận hình ảnh này là thật.

7h30: Truyền thông Hàn công bố dàn khách mời dự siêu đám cưới

Trang Sport Chosun sáng ngày hôm nay đã chia sẻ danh sách khách mời đặc biệt tới dự đám cưới của Son Ye Jin - Hyun Bin:

- Chủ trì hôn lễ: Jang Dong Gun (sẽ có bài phát biểu đặc biệt).

- Nhà gái: Song Yoon Ah, Lee Min Jung (Vườn Sao Băng), Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, tài tử Jung Hae In

- Nhà trai: Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee.

7h15: Đạo diễn Lee Jong Suk xác nhận sẽ tham gia đám cưới

Đạo diễn Lee Jong Suk xác nhận với fan sẽ tới dự đám cưới của cặp đôi đình đám. Ông chính là đạo diễn của Negotiation - tác phẩm đầu tiên Hyun Bin và Son Ye Jin bén duyên.

7h00: Lộ diện những hình ảnh đầu tiên từ siêu đám cưới, an ninh thắt chặt tối đa

Tại khu vực khách sạn nơi diễn ra đám cưới, an ninh được thắt chặt 1 cách gắt gao, có 1 đội chặn xe tại cổng ra vào.

Đặc biệt, hình ảnh lễ đường đám cưới cũng đã được hé lộ. Hôn lễ lấy tông màu chủ đạo là trắng với nhiều hoa tươi được trang trí.

6h30': Thiệp cưới chính thức lộ diện

Đài JTBC hé lộ độc quyền hình ảnh thiệp cưới của cặp đôi quyền lực. Theo đó, siêu đám cưới sẽ được diễn ra vào lúc 16h chiều (giờ Hàn Quốc) thay vì 11h trưa như thông tin trước đó.

6h00: Cô dâu chú rể có động thái đặc biệt trước thềm hôn lễ

Trong buổi sáng ngày làm cô dâu, "chị đẹp" đã gửi cho stylist thân thiết 1 bức ảnh cũ của cô cách đây gần 20 năm để làm kỷ niệm.

Stylist "ruột" của Son Ye Jin đã chia sẻ lại bức ảnh cũ của nữ diễn viên gần 20 năm trước. Được biết, chính "chị đẹp" đã gửi ảnh này cho cô

Trong khi đó, công ty quản lý VAST của Hyun Bin chia sẻ clip hậu trường buổi chụp ảnh cho tạp chí DAZED.

Fan Việt và đông đảo đối tác gửi quà cưới tới cho cặp đôi BinJin

Trước ngày trọng đại, fan Việt đã gửi những món quà đặc biệt đến cặp đôi tân lang - tân nương, gồm hoa, quả, rượu vang, mũ đôi, nến thơm,... Đặc biệt còn có 2 bình cắm hoa pha lê hình đôi chim đã được gửi tới cô dâu chú rể.

Những món quà đặc biệt của fan Việt gửi tặng Son Ye Jin - Hyun Bin (Nguồn: Hyun Bin's House Vietnam, Son Ye Jin - 손예진 Vietnam Fanpage, binjinsigriswil.vietnam)

