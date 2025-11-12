Siêu đại lộ cảnh quan sông Hồng 300.000 tỷ đồng, quy tụ nhiều “ông lớn” Đèo Cả - Văn Phú Invest, MIK Group, VPBank sắp đạt cột mốc then chốt

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự kiến trong tháng 11, đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đưa ra lấy ý kiến của các bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Ngày 24/10, UBND TP Hà Nội thành lập Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng; lập quy hoạch; đề xuất chủ trương đầu tư và các dự án thành phần; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố, Chính phủ.

Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong quy hoạch chung Thủ đô.

Dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, trải dài trên 40km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân, sơ bộ tính toán cần khoảng hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Phối cảnh dự án.

Đồ án quy hoạch cơ bản đã được thành phố Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000ha.

Theo định hướng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, dự án sẽ được chia làm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 tập trung vào giải phóng mặt bằng; dự án thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án thành phần 3 là xây dựng hai tuyến monorail (tàu điện một ray) chạy dọc hai bên bờ sông, mỗi tuyến dài khoảng 40km.

Ngoài ra dự án sẽ nghiên cứu xây dựng thêm các cầu hoặc hầm vượt sông tùy theo vị trí quy hoạch. Được biết, UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu khởi công dự án vào đầu năm 2026 và hoàn thành trước năm 2030.

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận nghiên cứu đề xuất dự án xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng theo phương thức đối tác đầu tư công – tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) vào tháng 6 vừa qua. Sau hơn 2 tháng tiến hành nghiên cứu, đến tháng 8, trên cơ sở tiếp thu ý kiến, liên danh đã báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả nghiên cứu sơ bộ.

Ngày 19/8, Công ty cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIK Group) có văn bản về việc tham gia lập đề xuất dự án đại lộ - Cảnh quan sông Hồng nhằm phát huy tối đa năng lực, thế mạnh của doanh nghiệp đóng góp vào thành công chung của dự án.

MIK Group khẳng định cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong liên danh, sẵn sàng huy động tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm của mình để cùng liên danh đưa dự án về đích.

Cùng ngày, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đề xuất UBND TP Hà Nội về việc làm đầu mối thu xếp cấp tín dụng thực hiện dự án khi dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Với sự tham gia của những doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm trong triển khai hạ tầng giao thông lớn như Tập đoàn Đèo Cả, sự hợp lực của các nhà phát triển bất động sản hàng đầu như Văn Phú và MIK Group, cùng sự đồng hành thu xếp vốn từ ngân hàng VPBank, dự án đại lộ cảnh quan Sông Hồng được kỳ vọng sớm khởi công, tạo nên một “kỳ tích sông Hồng” cho đất nước.