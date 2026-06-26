Thêm một bước đi mới trong sự nghiệp của Siêu Đại kiện tướng Lê Quang Liêm.

Trên trang cá nhân, Siêu Đại kiện tướng Lê Quang Liêm thông báo: "Liêm rất vinh dự khi được Liên đoàn Cờ vua Mỹ (US Chess) mời làm Huấn luyện viên (Trainer) cho đội tuyển nữ Mỹ tại Olympiad Cờ vua Thế giới 2026.

Olympiad là giải đấu đồng đội danh giá nhất của làng cờ vua thế giới, quy tụ các đội tuyển quốc gia mạnh nhất từ khắp các châu lục. Đội tuyển nữ Mỹ hiện là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới với sự kết hợp giữa những kỳ thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ xuất sắc.

Siêu Đại kiện tướng Lê Quang Liêm

Sau nhiều năm làm Huấn luyện viên trưởng tại Đại học Webster, Liêm luôn có niềm đam mê đặc biệt với việc đào tạo và phát triển các kỳ thủ trẻ. Vì vậy, cơ hội được đồng hành cùng đội tuyển nữ Mỹ tại một đấu trường lớn như Olympiad là một trải nghiệm rất ý nghĩa và cũng là một thử thách chuyên môn mới đối với bản thân Liêm".

Tại nôi dung dành cho các nữ kỳ thủ, đội tuyển Mỹ chưa từng vô địch tại Olympiad Cờ vua Thế giới. Họ mới có 1 lần giành HCB và 2 lần giành HCĐ. Olympiad Cờ vua Thế giới 2026 diễn ra ở Uzbekistan từ 15/9 đến 27/9.



