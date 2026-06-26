Đội tuyển Nhật Bản đối mặt thử thách rất lớn tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Với 4 điểm và hiệu số +4, đội tuyển Nhật Bản gần như chắc chắn ghi tên mình vào vòng 1/16 World Cup 2026 trước thềm lượt đấu cuối. Trận đấu gặp Thụy Điển là nơi đội bóng xứ Mặt trời mọc tính toán cho nhánh đấu của mình.

Những phút đầu trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển diễn ra khá sôi nổi. Cả 2 đội đều muốn có bàn thắng trước để nắm giữ thế chủ động. Nhưng tin tức báo về từ trận đấu cùng giờ giữa Hà Lan và Tunisia khiến những tính toán phải thay đổi. Chỉ mất vỏn vẹn 7 phút, đội tuyển Hà Lan đã ghi 2 bàn vào lưới Tunisia. Với lợi thế quá lớn này, "Cơn lốc màu da cam" nắm chắc vị trí đầu bảng trong tay.

Tốc độ trận đấu Nhật Bản vs Thụy Điển phần nào chậm lại trong phần còn lại hiệp một. 2 đội vẫn chờ đợi sai lầm của đối phương để tìm kiếm bàn thắng nhưng đồng thời cũng không đẩy đội hình lên quá cao.

Quãng thời gian đầu hiệp hai, bước ngoặt tưởng chừng đã xảy ra. Trên sân Kansas City, Tunisia có được bàn rút ngắn tỉ số 1-2 trước Hà Lan. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản mở tỉ số trước Thụy Điển.

Một tình huống phối hợp đập nhả tam giác quá hay của đội bóng xứ Mặt trời mọc. Ueda che người rồi nhả bóng cho Ritsu Doan. Ritsu Doan chuyền bóng tinh tế cho Daizen Maeda. Daizen Maeda nhanh chân dứt điểm đánh bại thủ môn Thụy Điển, đưa Nhật Bản dẫn trước 1-0.

Maeda mở tỉ số cho Nhật Bản

Maeda ăn mừng bàn thắng cho đội tuyển Nhật Bản

Nếu ghi thêm 1 bàn nữa, tuyển Nhật Bản sẽ vượt qua Hà Lan nhờ hiệu số bàn thắng bại. Nhưng giấc mơ này chỉ tồn tại trong vài phút.

Phút 62, Thụy Điển gỡ hòa 1-1. Từ cánh phải, Elanga đi bóng cắt vào trong trước khi thực hiện pha xử lí nửa tạt nửa sút hướng về phía khung thành Nhật Bản. Thủ môn Suzuki dường như bị khuất tầm nhìn và không kịp phản xạ, để bóng đi vào lưới. Cùng lúc, Hà Lan có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 trước Tunisia. Người lập công là Van Hecke.

Elanga gỡ hòa 1-1

Cơ hội tranh ngôi đầu bảng không còn, tuyển Nhật Bản rút dần các trụ cột ra. Đội tuyển Thụy Điển có một số tình huống tăng tốc và dứt điểm tương đối nguy hiểm trong những phút cuối. Tuy nhiên, không bàn thắng nào được ghi thêm.

1-1 là kết quả cuối cùng. Đội tuyển Nhật Bản khép lại vòng bảng với ngôi nhì bảng F. Thầy trò HLV Moriyasu sẽ phải gặp đối thủ cực mạnh là Brazil tại vòng 1/16.

Còn Hà Lan với ngôi đầu bảng sẽ chạm trán Maroc. Đội tuyển Thụy Điển cũng đã chắc chắn đi tiếp nhờ suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc. Tuy nhiên, họ sẽ phải chờ kết quả các bảng khác để xác định được đối thủ tại vòng đấu tiếp theo.

Kết quả: Nhật Bản 1-1 Thụy Điển

Bàn thắng

Nhật Bản: Daizen Maeda 56'

Thụy Điển: Elanga 62'

Đội hình ra sân

Nhật Bản: Suzuki, Sugawara, Itakura, Seko, Hiroki Ito, Tanaka, Nakamura, Kamada, Doan, Maeda, Ueda

Thụy Điển: Johansson, Hien, Lindelof, Gudmundsson, Svensson, Svanberg, Ayari, Bergvall, Elanga, Gyokeres, Isak

Xếp hạng chung cuộc bảng F World Cup 2026