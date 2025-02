Siêu cường châu Âu vừa viện trợ cho Hà Nội hơn 1 triệu Euro để làm điều này

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Cải thiện giao thông công cộng TP Hà Nội"

UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 580/QĐ-UBND, chấp thuận nội dung và nhận dự án kỹ thuật hỗ trợ "Cải thiện giao thông công cộng TP. Hà Nội (Moov'Hanoi)".

Dự án này, với tên tiếng Anh là "Technical Cooperation Project for Improvement of Public Transport in Hanoi City (Moov'Hanoi)", được tài trợ bởi Hội đồng Vùng Île-de-France (Cộng hòa Pháp) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), dưới sự quản lý của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Mục tiêu của dự án là tăng cường sức hấp dẫn của giao thông công cộng ở Hà Nội và giúp thành phố xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đa phương thức.

Dự án sẽ được triển khai từ năm 2025 đến năm 2026 với tổng vốn đầu tư là 33.186.671.619 VND, tương đương với 1.200.636 Euro.

Mục đích chính của dự án là cải thiện hành trình di chuyển cho hành khách, nhất là qua việc nâng cấp các điểm dừng xe công cộng; tăng cường khả năng tiếp cận bằng mọi phương tiện giao thông, đặc biệt là đi bộ đến các trạm, nhằm khuyến khích việc sử dụng giao thông công cộng; và tái cấu trúc mạng lưới xe buýt hiện hữu để cung cấp dịch vụ giao thông công cộng tốt hơn.

Hà Nội sẽ có 1 triệu Euro để cải thiện hệ thống giao thông công cộng. Ảnh: Transerco

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nêu ra các nội dung chính của dự án:

Nội dung 1 tập trung nghiên cứu thực trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về giao thông và nhu cầu đi lại hàng ngày của cư dân Hà Nội, với mục đích phát triển một hệ thống giao thông bền vững.

Nội dung 2 hỗ trợ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc mở rộng và điều chỉnh dịch vụ xe buýt dựa trên kế hoạch tái cấu trúc và hiệu quả hóa mạng lưới xe buýt công cộng, và từ đó tạo điều kiện kết nối giữa các loại hình vận tải như metro, BRT và xe buýt.

Nội dung 3 liên quan đến việc thiết kế các trạm giao thông công cộng, điểm trung chuyển xe buýt, điểm trung chuyển đa phương thức và mở rộng, quản lý kết nối đa phương thức, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của mạng lưới xe buýt đô thị và liên kết giữa các phương thức vận tải.

Nâng cao sức hấp dẫn của giao thông công cộng tại Hà Nội

Gần đây, dịch vụ vận tải công cộng tại Hà Nội đã có những tiến bộ tích cực, làm tăng số lượng hành khách sử dụng xe buýt và tàu điện. Hệ thống vận tải hành khách công cộng ở Thủ đô đang từng bước khẳng định lại vị thế của mình.

Đến năm 2023, Hà Nội có tổng cộng 154 tuyến xe buýt, bao gồm 132 tuyến được trợ giá, 8 tuyến không trợ giá, 12 tuyến xe buýt kế cận và 2 tuyến City tour. Mạng lưới xe buýt đã được mở rộng và cải thiện liên tục trong 10 năm qua để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân một cách tốt nhất.

Mạng lưới này hiện đang "phủ sóng" khắp 30/30 quận, huyện, thị xã, với tỉ lệ 100%; 512/579 xã, phường, thị trấn đạt 88,4%; 65/75 bệnh viện đạt 87%; 192/286 trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông đạt 67%; 27/27 khu công nghiệp lớn đạt 100%; 33/37 khu đô thị đạt 89,2%; 23/24 làng nghề đạt 95,8% và 23/25 khu di tích lịch sử văn hóa khu du lịch đạt 92%, đồng thời kết nối với 7 tỉnh thành lân cận.

Cơ sở hạ tầng xe buýt của Hà Nội bao gồm 4.400 điểm dừng, 351 nhà chờ, 5 điểm trung chuyển, 127 điểm đầu cuối và 12,9km đường dành riêng cho xe buýt (trong đó có 12,6km dành cho xe BRT và 0,3km cho xe buýt trên đường Yên Phụ). Đội xe gồm khoảng 2.300 phương tiện, với 276 xe sử dụng năng lượng sạch, chiếm 13,6%.

Ce buýt là phương tiện chính cho nhiều người dân Hà Nội. Ảnh: Transerco

Hiện tại, xe buýt là phương tiện chính cho nhiều người dân Hà Nội, nhất là học sinh, sinh viên, người cao tuổi và nhân viên văn phòng. Không chỉ sở hữu mức độ phủ rộng, xe buýt còn thu hút người dùng với mức giá vé phải chăng.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã đưa vào 2 tuyến metro là Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) và Cát Linh - Hà Đông với lượng hành khách ổn đinh. Cùng với đó là các tuyến buýt nhanh (BRT).

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải, cả hệ thống giao thông nói chung và xe buýt nói riêng đang gặp nhiều thách thức, đòi hỏi phải có những giải pháp khẩn cấp và toàn diện.

Một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với hệ thống xe buýt hiện nay là sự thiếu ổn định trong cơ sở hạ tầng và vị trí chờ xe. Các điểm dừng thường xuyên thay đổi, nhất là ở khu vực trung tâm, do ảnh hưởng của các công trình cải tạo hạ tầng giao thông, gây khó khăn cho hành khách.

Ngoài ra, việc lấn chiếm điểm dừng chờ xe buýt bởi các phương tiện và hàng quán cũng diễn ra phổ biến, làm giảm hiệu quả của hệ thống. Sự thiếu nhà chờ xe buýt càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, gây bất tiện cho người dân.

Do đó, các dự án như Moov'Hanoi vô cùng quan trọng trong việc định hình phát triển giao thông công cộng và tăng cường sức hấp dẫn cho loại hình vận tải hành khách công cộng tại Thủ đô.