Siêu "công trình thế kỷ" 16 tỷ USD của Việt Nam sắp tới ngày trọng đại: Hơn 3.000 máy móc, 15.000 người dồn lực chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên

Ngày 12/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, để đảm bảo thành công, an toàn cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vào ngày 19/12/2025, thời gian gần đây, các đơn vị đã dồn lực, huy động hơn 15.000 nhân lực, 3.000 máy móc (tăng hơn 1.000 nhân lực so với thời điểm đầu tháng 11/2025) thi công cả ngày lẫn đêm. Trong đó ưu tiên hoàn thiện những hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1; đường lăn, sân đỗ tàu bay; lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Tại đường cất hạ cánh số 1, các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện khe rãnh thoát nước bề mặt, kháng trượt, trám khe co giãn, sơn vạch và tổng vệ sinh.

Hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 vận hành thành công. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Vào đêm 11/12, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 đã vận hành thành công, hoạt động ổn định. Đây là hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Theo đó, hệ thống được lắp đặt dọc theo chiều dài 4km của đường cất hạ cánh và 1,8km khu vực thềm tiếp cận hai đầu đường cất hạ cánh (mỗi đầu dài 900m). Đóng điện trung thế khu bay cấp nguồn cho hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác (ILS/DME) và hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS).

Tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành, đến nay đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt vách kính và các kết cấu thép; đang gấp rút lắp đặt thiết bị. Với hệ thống cầu ống lồng, đã vận chuyển đến công trường 26 bộ ống lồng (toàn nhà ga có 64 bộ), đang lắp dựng 16 bộ. Hệ thống thiết bị soi chiếu hành lý đã vận chuyển về công trường 53/57 thiết bị soi chiếu hành lý ký gửi và 145/256 thiết bị soi chiếu hành lý xách tay; đang lắp đặt các máy soi, thiết bị soi chiếu an ninh.

Hệ thống dẫn đậu tàu bay đã vận chuyển đến công trường 100 bộ VDGS (đạt gần 80%), nhà thầu đang khần trương thi công giá đỡ, lắp đặt thiết bị tại nhiều vị trí Gate (cổng). Đồng thời, đẩy nhanh việc lắp đặt, hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý; thang cuốn, thang bộ hành; thang máy.

Hạng mục sân đỗ tàu bay đã hoàn thành hệ thống thoát nước và hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất; cơ bản hoàn thành kết cấu nền đất, thi công lớp bê tông xi măng. Tuyến giao thông kết nối, nhà thầu đang gấp rút trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo.

Hơn 15.000 nhân lực, 3.000 máy móc được huy động thi công ngày đêm để hoàn thiện đường băng, sân đỗ, nhà ga…

ACV cho biết ngày 12/12, các đơn vị đã đóng điện thành công từ trạm tiếp nhận điện đến Trung tâm năng lượng sân bay Long Thành và từ trung tâm này đến 5 trạm điện của nhà ga. "Đây là dấu mốc quan trọng, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định phục vụ sân bay hiện tại và lâu dài", đại diện ACV nói.

Tháp không lưu cao 123 m cũng đang lắp đặt thiết bị cuối, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay đặc biệt ngày 19/12. Tại cabbin điều hành bay tầng 21, toàn bộ thiết bị đã lắp đặt, tinh chỉnh và thử nghiệm xong.

Trước đó, ngày 10/12, Cục Hàng không đã kiểm tra huấn luyện trên hệ thống mô phỏng (SIM) dành cho kiểm soát viên không lưu Long Thành, với các bài tập tình huống như thời tiết xấu, trục trặc thiết bị dẫn đường, sự cố khẩn nguy tàu bay. Cục đánh giá cao khả năng phối hợp và phản ứng của kiểm soát viên.