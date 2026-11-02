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Siêu bom H mạnh nhất lịch sử loài người có thể tạo "cú lội ngược dòng" cho ngành năng lượng toàn cầu

Trang Ly
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Di sản từ "Tsar Bomba" có thể mở ra lối đi cho bài toán nhiên liệu nhiệt hạch toàn cầu.

Những nghiên cứu từng dùng để chế tạo "Tsar Bomba" - Bom Sa Hoàng, quả bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá lớn nhất lịch sử loài người - bất ngờ đứng trước cơ hội tái sinh trong ngành năng lượng hòa bình, truyền thông Nga đưa tin ngày 31/10.

GS. Vladimir Reshetov từ Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia Nga (MEPhI) cho biết, các dữ liệu thu được từ dự án Tsar Bomba hoàn toàn có thể ứng dụng trực tiếp cho ITER - đại dự án lò phản ứng nhiệt hạch quốc tế đang được xây dựng tại Pháp.

Siêu bom H mạnh nhất lịch sử loài người có thể tạo "cú lội ngược dòng" cho ngành năng lượng toàn cầu - Ảnh 1.

Dự án ITER đang được xây dựng. Nguồn ảnh:Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge

Một trong những rào cản lớn nhất của ITER hiện nay là tình trạng khan hiếm Triti. Đồng vị hydro này là nhiên liệu bắt buộc để duy trì phản ứng nhiệt hạch, nhưng trữ lượng trên thế giới vô cùng hạn chế và chi phí sản xuất lại đắt đỏ.

GS. Reshetov khẳng định công nghệ điều chế Triti của Nga có thể giúp giải quyết vấn đề nhiên liệu của ITER. Ông đề xuất sử dụng các quy trình hạt nhân mà các nhà khoa học Liên Xô đã nghiên cứu trong quá trình tạo ra một đầu đạn nhiệt hạch mạnh mẽ.

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"Đây là cách duy nhất để đưa ITER vào hoạt động. Hiện tại không có đủ nhiên liệu cho dự án này, và nó chỉ trở nên khả thi về mặt kinh tế khi được kết hợp với công nghệ hạt nhân" - Vladimir Reshetov, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia MEPhI, cho biết.

Thành tựu khoa học của các chuyên gia Liên Xô về phản ứng hạt nhân với Triti (Tritium) đang được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa cho các lò phản ứng nhiệt hạch thế hệ mới.

Về lâu dài, sự kết hợp giữa phản ứng phân hạch và tổng hợp hạt nhân được xem là giải pháp cung cấp năng lượng bền vững cho nhân loại trong hàng chục nghìn năm tới.

Tham khảo: FT

Tags

bom H

Bom Sa hoàng

Liên Xô

Nga

bom nhiệt hạch

ITER

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