Hà Nội có thể nằm trên tâm bão đi qua

Hồi 4h sáng nay (24/9), tâm siêu bão trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía đông. Cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay vẫn đang duy trì cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong ngày và đêm nay, bão Ragasa sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và bắt đầu bước vào chu kỳ suy yếu nhanh.

Đến 4h sáng 25/9, tâm bão trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía đông. Do ma sát với địa hình đất liền Trung Quốc, sau đó là khối không khí lạnh khô, bão còn khoảng cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo trong ngày 25/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ lên tới 25-30km/h, từ sáng 25/9, vùng mây bão bắt đầu tác động đến đất liền nước ta, trưa 25/9, tâm bão đổ bộ đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo về đường đi của bão Ragasa

Sau khi vào đất liền bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng tây, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, đi qua khu vực Hà Nội, Phú Thọ, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h sáng 26/9, tâm vùng áp thấp trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ với cường độ dưới cấp 6.

Trước dự báo về đường đi và cường độ của bão Ragasa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia ban hành rủi ro thiên tai cấp 3 (trong thang bậc 5 cấp của Việt Nam) tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ.

Đây là mức độ rủi ro lớn, có thể gây thiệt hại về người, vật nuôi, thiệt hại lớn đến tài sản, công trình hạ tầng. Tác động xấu và để lại hậu quả nghiêm trọng với môi trường.

Lưu ý dông lốc bất ngờ

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ trưa 24/9, vùng biển phía đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9- 11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Đây là cường độ gió có khả năng gây đổ cây, tốc mái. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Bão Ragasa gây ra cảnh tượng hoang tàn ở Philippines.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia lưu ý, bão Ragasa gây mưa không quá lớn, nhưng nguy hiểm ở chỗ nhiều hồ chứa ở miền Bắc đang đầy nước do cuối vụ tích lũy. Các địa phương phải "trực chiến", theo dõi và vận hành hồ an toàn. Một số hồ lớn như Thác Bà, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đã gần mực nước dâng bình thường, nguy cơ cao khi có lũ.

Ngoài ra, ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý, bão khi vào bờ kết hợp không khí lạnh sẽ gây nhiều dông lốc nguy hiểm trong ngày 25–26/9, không thể dự báo chính xác. Do đó, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không để khách ở lại trên tàu thuyền khi thời tiết xấu.

Bão Ragasa hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào ngày 18/9, bão tăng 9 cấp chỉ trong 3 ngày, trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại với cường độ cực đại đạt cấp 17, giật cấp 19-20.

Ragasa cũng vượt qua sức mạnh của bão Yagi hoạt động trên Biển Đông năm 2024. Tuy nhiên, tác động của Ragasa đến đất liền nước ta được nhận định nhẹ hơn so với Yagi nhờ hướng di chuyển cao hơn và tác động của không khí lạnh khô.