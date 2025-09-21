Siêu bão Ragasa cường độ cực đại tương đương Yagi, sẽ đổ bộ đất liền nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 17h ngày 21/9, bão Rasaga mạnh lên cấp siêu bão (cấp 16), giật trên cấp 17. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370km về phía Đông.

Cơ quan khí tượng Philippines đã đưa ra mức cảnh báo tác động lên mức 3, mức cao nhất đối với tác động của bão ở Philippines.

Dự báo khoảng tối 22/9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên khu vực biển nay.

Bão Ragasa đã mạnh lên cấp siêu bão, dự báo tối nay đi vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

"Sau đó, bão di chuyển nhanh, khoảng 20km/h, cường độ bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-23/9 khi còn trên Biển Đông. Đây là cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Trong ngày 24/9, bão khả năng suy yếu. Đến khoảng sáng sớm 25/9, bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Dự báo trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh-Hà Tĩnh", cơ quan khí tượng nhận định.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong 2-3 ngày vừa qua, hầu hết các mô hình và các trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9.

Trong đó, cường độ cực đại của bão số 9 được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195 km/h (cấp 16), giật trên 17; cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo có thể đạt 223 km/h (trên cấp 17), giật trên 17l cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo 240km/h (trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Trong ngày 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía Bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 được dự báo sẽ giảm cấp và khi đi vào vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ suy giảm 2-4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý một kịch bản xấu hơn vẫn có thể xảy ra. Khi vào Biển Đông, bão số 9 Ragasa sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn, cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn.

Với kịch bản này, ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa-Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

"Hai kịch bản nói trên chỉ lệch Bắc hoặc lệch Nam 50-100km (chỉ bằng sai số trung bình 5 năm qua về dự báo quỹ đạo bão trước 12 giờ) nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam sẽ rất khác nhau, hệ quả tác động cũng sẽ rất khác nhau. Chính vì vậy cần phải tiếp tục cập nhật các dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo", cơ quan khí tượng lưu ý.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ ngày mai (23/9) gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô) từ 24/9 gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Khoảng gần sáng 25/9, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh-Hà Tĩnh gió mạnh cấp 7-8, sau tăng dần lên cấp 9-10, vùng tần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-7m. Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mọi người cần đề phòng hiện tượng dông, lốc khi bão còn cách đất liền 300-400km. Các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến TP Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão.



