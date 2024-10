Đài ABC vừa đưa tin bão Milton đã đổ bộ vào bờ biển phía Tây bang Florida tối 9-10 (giờ địa phương, tức sáng nay 10-10 giờ Việt Nam) ở mức bão cấp 3.



Các dự báo trước đó cho rằng bão Milton sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 4.

Mặc dù bão đã suy yếu xuống còn cấp độ 3 nhưng cơn bão lại đang tăng về quy mô và vẫn sẽ là "cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm", theo hãng tin Reuters.

NHC cho biết tính đến 5 giờ chiều 9-10 (giờ địa phương), bão Milton áp sát bang Florida, chỉ còn cách TP Orlando 275 km về phía Tây Nam, với sức gió gần tâm bão ở mức 195 km/giờ.

NHC dự báo "có khả năng sẽ có sự biến động về cường độ khi Milton di chuyển qua phía Đông Vịnh Mexico, nhưng Milton dự kiến sẽ là cơn bão lớn nguy hiểm khi nó đến bờ biển phía Trung Tây Florida".

Gió mưa ở Bradenton, bang Florida, vào ngày 9-10. Ảnh: CNN

Sóng biển đập mạnh vào bờ biển Tampa, bang Florida, ngày 9-10. Ảnh: CNN

Mang theo mưa và gió mạnh khắp khu vực, bão Milton cũng gây ra một loạt "supercell" - được mệnh danh là "quái vật bầu trời" (một loại cơn dông rất mạnh, có cấu trúc đặc biệt phức tạp, có thể tạo ra lốc xoáy) quét qua phía Nam của bang Florida.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Miami quan sát thấy có ít nhất 4 cơn lốc xoáy, bao gồm một "cơn lốc xoáy nhiều vòng xoáy", vào đầu buổi chiều, khi các nhà khí tượng học thông báo nước dâng do bão bắt đầu tràn vào dọc theo bờ biển phía Tây Nam Florida.

Do đó, song song với cảnh báo bão và nước dâng do bão đã được ban hành tại nhiều địa điểm trước đó, nhà chức trách ban hành cảnh báo lốc xoáy ở nhiều thành phố.

Ngôi nhà ở Fort Myers, bang Florida, tan hoang vì dông lốc do bão Milton gây ra. Ảnh: Reuters

Cảnh báo bão có hiệu lực đối với bờ biển phía Tây Florida từ bãi biển Bonita về phía Bắc đến Sông Suwannee, bao gồm vịnh Tampa, và bờ biển phía Đông của bang này, từ ranh giới quận St. Lucie-Martin về phía Bắc đến bãi biển Ponte Vedra.

Mối đe dọa nước dâng do bão là mối lo ngại lớn đối với bờ biển phía Tây Florida. Ngoài cảnh báo bão, cảnh báo nước dâng do bão có hiệu lực từ Flamingo về phía Bắc đến Yankeetown, bao gồm cảng Charlotte và vịnh Tampa. Ngoài ra, cảnh báo nước dâng do bão cũng có hiệu lực đối với bờ biển phía Đông Florida.

Sóng biển cũng đang dâng cao ở phía Tây Nam Florida. Một số khu vực được dự báo sẽ có sóng cao hơn 3 m trong đêm 9-10. Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo sẽ có một con sóng cao hơn 8,5 m gần tâm bão.

Bão Milton có thể khiến nước biển dâng từ 2,7 – 4 m ở nhiều khu vực và gây ra lượng mưa từ 150 – 300 mm. Thậm chí, có một số điểm còn có thể ghi nhận lượng mưa lên đến 450 mm.

Bão Milton dự kiến sẽ duy trì cường độ khi đi qua hết bán đảo Florida và đe dọa các bang khác ở bờ Đông nước Mỹ.

Trong khi bão Milton áp sát bang Florida, các nhà dự báo bão cũng lo ngại về nguy cơ cơn bão mới ở Đại Tây Dương hình thành. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cơ quan này đang theo dõi 3 hệ thống khác ở Đại Tây Dương, có khả năng hình thành cơn bão mới trong 48 giờ tiếp theo.