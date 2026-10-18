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Siêu bão Champi có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Nguyễn Hoài
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Xác suất siêu bão Champi vào Biển Đông chỉ khoảng 10-20%, rất ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Dự báo khu vực ảnh hưởng mạnh nhất là Đài Loan (Trung Quốc).

Lúc 13 giờ ngày 18/10, cơn bão Champi (tên do Lào đặt, có nghĩa hoa sứ đỏ) đã đạt đến cường độ siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17, cách Philippines khoảng 2700km về phía Đông. Đây là cơn bão số 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, về đường đi, siêu bão Champi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Siêu bão Champi có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam không? cập nhật mới nhất 2026 - Ảnh 1.

Siêu bão Champi là cơn bão số 30 trên Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Về cường độ, bão mạnh nhất khoảng cấp 16, giật trên cấp 17. Cường độ này sẽ duy trì trong các ngày từ 18-20/10. Sau đó, từ ngày 21/10, cường độ bão sẽ suy yếu dần xuống còn khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Khi di chuyển tới khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng ngày 23/10, cường độ của bão còn khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, xác suất bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc lên tới 80-90%. Kịch bản bão Champi di chuyển vào Biển Đông có xác suất rất thấp, chỉ khoảng 10-20%.

Dự báo này cũng đồng nhất với nhận định của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ. Các cơ quan khí tượng này cho rằng, khoảng ngày 23/10 siêu bão Champi sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Siêu bão Champi có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam không? cập nhật mới nhất 2026 - Ảnh 2.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, mặc dù không đổ bộ vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của bão Champi sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Dự báo khoảng ngày 21/10 hoàn lưu phía Tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông, gây gió mạnh lên cấp 6. Các ngày 23-24/10, gió Đông Bắc của khu vực phía Bắc Biển Đông mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 2-4/2027, bão và áp thấp nhiệt đới rất ít khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Tags

siêu bão

đài loan

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Philippines

Bão số

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