Sĩ Thanh gây tranh cãi vì ăn mặc hở hang quá mức, nhảy uốn éo theo nhạc

Sĩ Thanh hoạt động nghệ thuật với vai trò là diễn viên, ca sĩ. Tuy nhiên trong suốt nhiều năm qua. cô lại chỉ được biết tới bởi những ồn ào và lùm xùm như mặc trang phục phản cảm, nghi vấn dùng đồ nhái...

Mạng xã hội mới đây lại đang xôn xao trước đoạn video mới được Sĩ Thanh đăng tải nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ. Trong clip, nữ ca sĩ xuất hiện với bộ trang phục corset kết hợp nội y và giày cao gót, uốn éo theo tư thế nóng bỏng trong không gian phòng ngủ. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Một bộ phận khán giả cho rằng phong cách gợi cảm là lựa chọn cá nhân của nghệ sĩ, phù hợp với hình ảnh quyến rũ mà Sĩ Thanh theo đuổi suốt thời gian qua. Tuy nhiên, không ít bình luận lại nhận xét trang phục của cô có phần hở hang, dễ gây phản cảm khi chia sẻ công khai trên nền tảng mạng xã hội.

Sĩ Thanh vướng tranh cãi vì đoạn clip bị nhận xét hở hang quá đà. Nguồn: IGNV

Trước đó, nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo và thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh, video mang màu sắc gợi cảm. Sự việc lần này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa cá tính thời trang cá nhân và sự phù hợp trong không gian công cộng trên mạng xã hội.

Cuối năm 2018, Sĩ Thanh thành tâm điểm của chỉ trích bởi bộ ảnh bị đánh giá phản cảm chụp tại nhà thờ Đức Bà, nhà hát Thành phố... Trong loạt ảnh, cô gây sốc khi mặc đầm xuyên thấu và có tư thế tạo dáng bị chỉ trích không phù hợp với những địa điểm văn hóa mang tính biểu tượng của thành phố. Vào tháng 10/2024, cô cũng trở thành tâm điểm bàn tán do mặc đồ hở bạo tập yoga.

Thời gian qua, Sĩ Thanh 5 lần 7 lượt vướng tranh cãi vì mặc trang phục hở hang. Ảnh: FBNV

Sĩ Thanh là gương mặt không xa lạ với khán giả showbiz Việt. Cô bắt đầu được biết đến từ những năm đầu thập niên 2010 với vai trò ca sĩ, sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng phong cách hình ảnh táo bạo. Bên cạnh âm nhạc, Sĩ Thanh còn tham gia diễn xuất trong một số dự án phim điện ảnh, truyền hình và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Sĩ Thanh sinh năm 1986, hoạt động showbiz hơn 10 năm. Cô từng là VJ trên sóng truyền hình, đóng phim Chiến dịch chống ế và thể hiện các ca khúc Oh my chuối, Gái già lắm chiêu, Em sẽ buông tay...

Trước khi bước chân vào showbiz, Sĩ Thanh từng làm phát thanh viên rồi dần chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật. Người đẹp ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất khi tham gia nhiều phim truyền hình và web drama được chú ý như Chiến Dịch Chống Ế, Gái Già Lắm Chiêu…

Sau hiệu ứng từ Chiến Dịch Chống Ế, Sĩ Thanh tích cực thử sức ở lĩnh vực âm nhạc, liên tục ra mắt các sản phẩm mới trên đường đua Vpop. Tuy nhiên, phần lớn ca khúc của cô chưa nhận được đánh giá cao từ khán giả về chất lượng. Đáng chú ý nhất là MV Oh My Chuối, dự án từng gây tranh cãi vì phần ca từ bị nhận xét thiếu chiều sâu và hình ảnh bị cho là phản cảm. Dù sau đó tiếp tục phát hành thêm nhiều bài hát, Sĩ Thanh vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét trong sự nghiệp âm nhạc.

Sĩ Thanh hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng chỉ được biết tới bởi những ồn ào. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Sĩ Thanh từng có hai mối tình nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2017, cô công khai hẹn hò với Hạo Đông – bác sĩ điển trai nổi tiếng trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng, song mối quan hệ kết thúc sau khoảng hai năm gắn bó.

Đến năm 2019, nữ ca sĩ xác nhận chuyện tình cảm với Huỳnh Phương. Thời điểm đó, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được bạn trai quan tâm, chiều chuộng bằng những món quà hàng hiệu. Tuy nhiên, sau một thời gian bên nhau, cả hai thông báo chia tay trong sự chú ý của cộng đồng mạng. Từ đó, Sĩ Thanh trở nên kín tiếng hơn khi nhắc đến chuyện riêng tư.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ không còn hoạt động showbiz dày đặc như trước mà dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân cũng như công việc kinh doanh. Bên cạnh vai trò ca sĩ, diễn viên, cô còn phát triển các dự án kinh doanh riêng và xây dựng hình ảnh qua những vlog chia sẻ về chăm sóc sắc đẹp, thu hút sự chú ý với phong cách quyến rũ cùng vóc dáng nóng bỏng.