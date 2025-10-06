Sĩ Thanh gây tranh cãi vì ăn mặc hở hang cúng giỗ Tổ

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Sĩ Thanh tham gia lễ giỗ Tổ ngành sân khấu cùng nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời khen, nữ ca sĩ - diễn viên lại trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội vì phong cách ăn mặc bị cho là thiếu nghiêm túc, không phù hợp với không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Trong ảnh, Sĩ Thanh diện chiếc áo bó sát được cắt xẻ sâu để lộ vòng 1 gợi cảm, đi kèm lớp make-up đậm và phụ kiện nổi bật. Nhiều người cho rằng bộ trang phục này có thể phù hợp với sự kiện thể thao hoặc buổi chụp hình thời trang, nhưng lại quá hở hang để xuất hiện tại buổi lễ mang tính tín ngưỡng, tôn vinh Tổ nghề sân khấu.

Sĩ Thanh gây tranh cãi vì diện trang phục hở hang đi cúng Giỗ Tổ

Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh cãi. Một số bình luận gay gắt cho rằng Sĩ Thanh đang đánh mất sự tinh tế và thiếu tôn trọng Tổ nghiệp: "Cúng Tổ mà ăn mặc vậy thì phản cảm quá", "Đẹp thì đẹp thật, nhưng không đúng chỗ", "Tưởng đi event chứ đâu phải đi lễ",...

Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến chỉ trích, vẫn có một số khán giả lên tiếng bênh vực cho rằng đây chỉ là sự lựa chọn trang phục cá nhân và không nên phán xét quá gay gắt, bởi Sĩ Thanh vốn theo đuổi phong cách gợi cảm từ lâu. Một số người cho rằng có thể góc chụp khiến bộ váy trở nên táo bạo hơn thực tế, đồng thời khẳng định nữ ca sĩ vẫn thể hiện sự nghiêm túc trong buổi lễ.

Cư dân mạng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều, còn Sĩ Thanh chưa lên tiếng

Sĩ Thanh sinh năm 1986 tại TP.HCM, cô từng là phát thanh viên trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Sĩ Thanh khẳng định bản thân trong lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và web drama đình đám như Chiến Dịch Chống Ế, Gái Già Lắm Chiêu...

Sau hiệu ứng của Chiến Dịch Chống Ế, Sĩ Thanh tích cực gia nhập vào đường đua Vpop khi liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, chất lượng của những bài hát này được khán giả đánh giá không cao. Điều gây chú ý trong các dự án âm nhạc của Sĩ Thanh chính là MV Oh My Chuối. Lời hát sáo rỗng, nội dung MV gây phản cảm chính là những nhận xét mà nữ ca sĩ phải nhận về sau khi phát hành ca khúc này. Sau đó, Sĩ Thanh trình làng các bài hát khác nhưng vẫn không thể tạo được dấu ấn gì.

Sĩ Thanh từng gây chú ý với sitcom Chiến Dịch Chống Ế

Về đời tư, Sĩ Thanh có 2 mối tình gây chú ý. Đó là vào năm 2017, cô và bác sĩ điển trai nổi tiếng trên mạng xã hội Hạo Đông công khai hẹn hò. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng nhưng mối quan hệ kéo dài 2 năm thì rạn nứt. Năm 2019, Sĩ Thanh và Huỳnh Phương xác nhận tình cảm. Nữ ca sĩ từng khiến nhiều người ghen tị khi được bạn trai chiều chuộng bằng hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, sau 1 năm bên nhau, cặp đôi thông báo "đường ai nấy đi" trong sự bàn tán của cộng đồng mạng. Kể từ đó, Sĩ Thanh dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Ở tuổi 39, Sĩ Thanh không còn quá mặn mà với showbiz, cô dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng của bản thân cũng như sự nghiệp kinh doanh. Ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, Sĩ Thanh còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh đó, cô còn thực hiện nhiều vlog chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ, gây chú ý với hình ảnh gợi cảm với body nóng bỏng.

Sĩ Thanh chuộng phong cách gợi cảm, thường xuyên chia sẻ hình ảnh "flex" body nóng bỏng