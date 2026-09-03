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Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn được trợ cấp 5 tháng lương mỗi năm, không bị trừ lương hưu

Hà Linh
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Đặc biệt, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn. Quy định mới áp dụng từ 1/9/2026.

Trợ cấp 5 tháng lương/năm cho sĩ quan nghỉ hưu trước hạn

Quy định mới về việc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn được trợ cấp 5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ sớm là bước ngoặt quan trọng trong chính sách hậu phương quân đội. Đây được đánh giá là giải pháp nhân văn, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng, vừa tạo động lực thúc đẩy tinh giản và nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang.

Theo chính sách, mức trợ cấp hấp dẫn này giúp giải quyết thỏa đáng những cống hiến của sĩ quan khi họ rời quân ngũ sớm do sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện độ tuổi theo quy định mới. Việc hỗ trợ nguồn tài chính vượt trội không chỉ giúp quân nhân yên tâm chuyển hướng nghề nghiệp, tái hòa nhập đời sống kinh tế xã hội mà còn bảo đảm sự ổn định cuộc sống cho gia đình.

Ở góc độ quản lý, chính sách này chính là "đòn bẩy" để Quân đội chủ động tinh gọn bộ máy, trẻ hóa đội ngũ cán bộ và tối ưu hóa cơ cấu nhân lực. Đây không chỉ là sự đãi ngộ công bằng mà còn là chiến lược hiện đại hóa quân đội bền vững trong giai đoạn mới.

Tags

lương hưu

Trợ cấp

nghỉ hưu

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