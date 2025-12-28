Showbiz xuất hiện Hoa hậu U50 được phong thần vì trẻ như gái 18, từng dính tin kết hôn cầu thủ quốc dân

Sáng 27/12, tờ Mydaily đưa tin, Hoa hậu Hàn Quốc 2000 - Kim Sa Rang - mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn mạng xã hội nhờ nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian ở tuổi 47. Trên trang cá nhân, Hoa hậu kiêm diễn viên họ Kim chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình sau thời gian dài vắng bóng và hút ngay lượt tương tác khổng lồ từ công chúng.

Được biết, tấm hình ghi lại khoảnh khắc đẹp của mỹ nhân Secret Garden trong lần cô tới tham dự buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ nhạc jazz hàng đầu Hàn Quốc Yun Hee Jung. Trong bức ảnh gây bão, Kim Sa Rang khiến công chúng “đổ gục” trước visual “hack tuổi” thần sầu với làn da trẻ trung, mịn màng không tỳ vết cùng góc nghiêng thần thánh. Thoạt nhìn, nhiều người còn tưởng mỹ nhân 7X đăng ảnh cũ từ rất nhiều năm về trước lên mạng, nhưng thực ra bức hình này bắt trọn dung mạo của cô ở thời điểm hiện tại. Ngay lập tức, cô được truyền thông xứ kim chi và khán giả phong thần vì bức ảnh khoe trọn nhan sắc trẻ đẹp đến mức khó tin.

Ký giả Mydaily ấn tượng mạnh trước visual trẻ trung như gái 18 của Kim Sa Rang tới mức dành hẳn cho cô 1 dòng để tán dương không ngớt: “Kim Sa Rang đẹp tới mức biến luôn 1 khoảnh khắc đi xem concert đời thường thành bức ảnh tạp chí lung linh”.

Bức ảnh trẻ đẹp khó tin của Kim Sa Rang ở ngưỡng tuổi U50 đã giúp cô được phong thần mới đây. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng thi nhau hỏi về bí quyết làm đẹp, dưỡng da của Hoa hậu Hàn để có thể sở hữu nhan sắc trẻ đẹp bất biến như vậy. Ảnh: Instagram nhân vật

Trước đó, vào hồi tháng 2 năm nay, Kim Sa Rang từng gây chú ý khi tung 1 bộ ảnh profile. Loạt ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội bởi Kim Sa Rang vẫn quá đỗi trẻ đẹp ở tuổi 47. Hoa hậu Hàn Quốc 2000 sở hữu thân hình thon gọn chuẩn mẫu, gương mặt tươi trẻ như thể chỉ mới 18 đôi mươi. Ảnh: Naver và Nate

Tới tháng 4, Kim Sa Rang xuất hiện trên SNL Korea và tỏa sáng với visual thách thức thời gian ở tuổi U50. Trong đó, màn hóa thân thành nữ sinh trung học của cô trong 1 tiểu phẩm đã gây ấn tượng mạnh cho người xem. Với gương mặt rạng rỡ và thần thái trẻ trung, cô khiến ai nấy đều há hốc mồm vì không tin nổi đây là nhan sắc của 1 người phụ nữ đã gần 50 tuổi. Ảnh: Nate

Mỹ nhân họ Kim giành được chiếc vương miện tại Hoa hậu Hàn Quốc cách đây 25 năm. Ảnh: Naver

Kim Sa Rang sinh năm 1978, lần đầu nổi lên sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Thời điểm đó, cô thuận lợi bước chân vào showbiz nhờ diện mạo xinh đẹp, thân hình được cho là quyến rũ bậc nhất trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu xứ Hàn.

Ngay vào năm 2000, Kim Sa Rang có vai diễn đầu tiên ở bộ phim Anger Of Angel. Đáng ngạc nhiên khi ngay bộ phim đầu tay, cô đã thể hiện rất tốt vai diễn, chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Sau đó không lâu, người đẹp 7X tiếp tục chiếm trọn tình cảm của công chúng qua vai diễn ấn tượng trong bộ phim ăn khách 1 thời Chuyện Tình Vượt Thời Gian. Tới năm 2009, tên tuổi cô vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ bom tấn đình đám Secret Garden hợp tác cùng Hyun Bin - Ha Ji Won.

Kim Sa Rang gây sốt với vai diễn để đời ở Secret Garden. Ảnh: Naver

Về tình duyên, người đẹp họ Kim từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với thông tin nghi làm đám cưới bí mật với cầu thủ quốc dân xứ Hàn Park Ji Sung. Theo đó, hồi năm 2013, 1 nhân viên khách sạn bất ngờ tiết lộ: “Cách đây không lâu, Park Ji Sung - Kim Sa Rang đã đặt tiệc cưới tại khách sạn Lotte rồi. Hôn lễ của họ dự kiến được diễn ra vào tháng 9”. Đáng chú ý, nghi vấn Park Ji Sung hẹn hò mỹ nhân họ Kim lần đầu nổ ra hồi năm 2011 sau khi họ hợp tác trong 1 chiến dịch quảng cáo ở Anh.

Ngay sau khi nghi vấn Park Ji Sung - Kim Sa Rang sắp về chung 1 nhà chiếm sóng mạng xã hội, công ty quản lý của Hoa hậu họ Kim đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ: “Đây không phải là sự thật, đó là tin đồn vô lý. Kim Sa Rang rất lâu rồi chưa gặp mặt Park Ji Sung, chứ đừng nói là hẹn hò”.

Bên cạnh nghi vấn yêu Park Ji Sung, Kim Sa Rang còn từng dính tin đồn hẹn hò tài tử Joo Jin Mo đình đám song cô không lên tiếng xác nhận. Ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân Secret Garden vẫn độc thân.

Kim Sa Rang - Park Ji Sung hợp tác trong 1 quảng cáo hồi năm 2011. Ảnh: Naver

Nguồn: Mydaily