HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Showbiz Việt xuất hiện cặp đôi mới đẹp hết phần thiên hạ, hint rõ mồn một nghi "phim giả tình thật"

Liên Hoa
|

Cư dân mạng soi ra loạt sự trùng hợp giữa 2 diễn viên sau khi đóng chung bộ phim.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt 2026 - Ảnh 1.

Bò Sữa Bay đang nhận được sự chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt đình đám, trong đó cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân nhận nhiều bàn tán. Không chỉ gây tò mò bởi câu chuyện tình cảm trên màn ảnh, mối quan hệ giữa hai diễn viên ngoài đời cũng đang trở thành chủ đề được khán giả tò mò.

Ngay từ những hình ảnh hậu trường được hé lộ, Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đã cho thấy sự tương tác khá tự nhiên. Cả hai thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trong quá trình quay phim, có những khoảnh khắc trò chuyện, vui đùa và tạo dáng khá thân thiết. Chemistry của cặp đôi vì thế nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của hội mê phim.

Những tương tác tự nhiên của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân ở hậu trường

Thế nhưng, câu chuyện không chỉ dừng lại ở màn ảnh. Trên mạng xã hội, một số khán giả bắt đầu "đào" lại những bài đăng cũ của Gia Huy và Ngọc Xuân rồi đặt cạnh nhau. Từ đây, hàng loạt chi tiết trùng hợp khiến nghi vấn "phim giả tình thật" một lần nữa được réo tên.

TIN LIÊN QUAN

Trong một bài đăng trên Instagram, Ngọc Xuân chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường, trong đó có hình ảnh cô xuất hiện tại một khu vui chơi với những chú thỏ. Điều khiến dân tình chú ý là trên trang cá nhân của Gia Huy cũng từng xuất hiện hình ảnh nam diễn viên tạo dáng bên những chú thỏ tại một địa điểm có khung cảnh tương tự.

Hai bài đăng không được công khai là chụp cùng thời điểm, tuy nhiên việc cùng xuất hiện với những hình ảnh khá tương đồng khiến cư dân mạng lập tức đặt dấu hỏi. Đặc biệt, một tài khoản còn ghép các bài đăng của hai diễn viên để chỉ ra những điểm trùng hợp này.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt 2026 - Ảnh 3.

Cư dân mạng soi chi tiết trùng hợp trong loạt ảnh du lịch của cả hai

Chưa dừng lại ở đó, một chi tiết khác tiếp tục khiến "thuyền" Võ Điền Gia Huy - Ngọc Xuân được đẩy mạnh hơn. Trong loạt ảnh của Ngọc Xuân, nữ diễn viên từng xuất hiện trong trang phục dân tộc bên một chú ngựa. Đáng chú ý, trên trang cá nhân của Võ Điền Gia Huy cũng có hình ảnh nam diễn viên cưỡi ngựa tại một khung cảnh khá tương đồng.

Nếu nhìn riêng từng bài đăng, đây có thể chỉ là những khoảnh khắc du lịch, trải nghiệm bình thường. Nhưng khi được cư dân mạng đặt cạnh nhau, loạt hình ảnh này lại trở thành "nguyên liệu" để hội shipper tiếp tục suy đoán về mối quan hệ của hai người.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt 2026 - Ảnh 4.

Nếu 1 chi tiết thì cư dân mạng còn nghĩ chỉ là vô tình, nhưng quá nhiều hint thế này bảo netizen không nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai mới là chuyện lạ

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt 2026 - Ảnh 5.

Từ khoảnh khắc hậu trường cho đến hint du lịch quá đáng ngờ, cư dân mạng liền có nghi vấn về Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân "phim giả tình thật"

Bên cạnh những "hint" đời thường, loạt khoảnh khắc hậu trường của Gia Huy và Ngọc Xuân cũng được dân tình đào lại. Cả hai có nhiều tương tác khá tự nhiên trong thời gian quay Bò Sữa Bay. Những ánh mắt, cử chỉ và cách hai diễn viên thoải mái ở cạnh nhau khiến khán giả càng dễ nhập tâm vào chuyện tình của cả hai trên màn ảnh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân vốn là cặp đôi màn ảnh của Bò Sữa Bay, vì vậy việc cả hai có nhiều thời gian làm việc chung, đi chơi cùng ekip hay tương tác tự nhiên ngoài đời cũng không quá khó hiểu.

Chưa kể, khi bộ phim bước vào giai đoạn quảng bá, việc hai diễn viên chính liên tục xuất hiện cùng nhau, tạo chemistry và chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu cũng là một cách để tăng sự chú ý dành cho tác phẩm.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt 2026 - Ảnh 6.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân được đánh giá là cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt 2026 - Ảnh 7.

Nhan sắc của Ngọc Xuân được nhiều người ví như Triệu Lệ Dĩnh...

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt 2026 - Ảnh 8.

...cùng với Võ Điền Gia Huy tạo nên cặp diễn viên gấp đôi visual

Ảnh: Tổng hợp

Mỹ nhân đình đám phim giờ vàng VTV: "Có người, sự im lặng của tôi đã là quá tử tế với họ"
Tags

võ điền gia huy

ngọc xuân

bò sữa

cặp đôi màn ảnh

phim giả tình thật

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

01:30
Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

01:41
BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

02:00
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

01:41
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại