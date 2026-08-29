Showbiz Việt xuất hiện cặp đôi mới đẹp hết phần thiên hạ, hint rõ mồn một nghi "phim giả tình thật"

Cư dân mạng soi ra loạt sự trùng hợp giữa 2 diễn viên sau khi đóng chung bộ phim.

Bò Sữa Bay đang nhận được sự chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt đình đám, trong đó cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân nhận nhiều bàn tán. Không chỉ gây tò mò bởi câu chuyện tình cảm trên màn ảnh, mối quan hệ giữa hai diễn viên ngoài đời cũng đang trở thành chủ đề được khán giả tò mò.

Ngay từ những hình ảnh hậu trường được hé lộ, Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đã cho thấy sự tương tác khá tự nhiên. Cả hai thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trong quá trình quay phim, có những khoảnh khắc trò chuyện, vui đùa và tạo dáng khá thân thiết. Chemistry của cặp đôi vì thế nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của hội mê phim.

Những tương tác tự nhiên của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân ở hậu trường

Thế nhưng, câu chuyện không chỉ dừng lại ở màn ảnh. Trên mạng xã hội, một số khán giả bắt đầu "đào" lại những bài đăng cũ của Gia Huy và Ngọc Xuân rồi đặt cạnh nhau. Từ đây, hàng loạt chi tiết trùng hợp khiến nghi vấn "phim giả tình thật" một lần nữa được réo tên.

Trong một bài đăng trên Instagram, Ngọc Xuân chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường, trong đó có hình ảnh cô xuất hiện tại một khu vui chơi với những chú thỏ. Điều khiến dân tình chú ý là trên trang cá nhân của Gia Huy cũng từng xuất hiện hình ảnh nam diễn viên tạo dáng bên những chú thỏ tại một địa điểm có khung cảnh tương tự.

Hai bài đăng không được công khai là chụp cùng thời điểm, tuy nhiên việc cùng xuất hiện với những hình ảnh khá tương đồng khiến cư dân mạng lập tức đặt dấu hỏi. Đặc biệt, một tài khoản còn ghép các bài đăng của hai diễn viên để chỉ ra những điểm trùng hợp này.

Cư dân mạng soi chi tiết trùng hợp trong loạt ảnh du lịch của cả hai

Chưa dừng lại ở đó, một chi tiết khác tiếp tục khiến "thuyền" Võ Điền Gia Huy - Ngọc Xuân được đẩy mạnh hơn. Trong loạt ảnh của Ngọc Xuân, nữ diễn viên từng xuất hiện trong trang phục dân tộc bên một chú ngựa. Đáng chú ý, trên trang cá nhân của Võ Điền Gia Huy cũng có hình ảnh nam diễn viên cưỡi ngựa tại một khung cảnh khá tương đồng.

Nếu nhìn riêng từng bài đăng, đây có thể chỉ là những khoảnh khắc du lịch, trải nghiệm bình thường. Nhưng khi được cư dân mạng đặt cạnh nhau, loạt hình ảnh này lại trở thành "nguyên liệu" để hội shipper tiếp tục suy đoán về mối quan hệ của hai người.

Nếu 1 chi tiết thì cư dân mạng còn nghĩ chỉ là vô tình, nhưng quá nhiều hint thế này bảo netizen không nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai mới là chuyện lạ

Từ khoảnh khắc hậu trường cho đến hint du lịch quá đáng ngờ, cư dân mạng liền có nghi vấn về Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân "phim giả tình thật"

Bên cạnh những "hint" đời thường, loạt khoảnh khắc hậu trường của Gia Huy và Ngọc Xuân cũng được dân tình đào lại. Cả hai có nhiều tương tác khá tự nhiên trong thời gian quay Bò Sữa Bay. Những ánh mắt, cử chỉ và cách hai diễn viên thoải mái ở cạnh nhau khiến khán giả càng dễ nhập tâm vào chuyện tình của cả hai trên màn ảnh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân vốn là cặp đôi màn ảnh của Bò Sữa Bay, vì vậy việc cả hai có nhiều thời gian làm việc chung, đi chơi cùng ekip hay tương tác tự nhiên ngoài đời cũng không quá khó hiểu.

Chưa kể, khi bộ phim bước vào giai đoạn quảng bá, việc hai diễn viên chính liên tục xuất hiện cùng nhau, tạo chemistry và chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu cũng là một cách để tăng sự chú ý dành cho tác phẩm.

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Ảnh: Tổng hợp