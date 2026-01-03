Showbiz Việt có mỹ nam chưa từng biết xấu: Đẹp như xé truyện bước ra, kỷ lục Top 100 nam thần Châu Á chưa ai phá vỡ

Isaac (tên thật Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988) là một trong những nghệ sĩ duy trì hoạt động bền bỉ và ổn định tại showbiz Việt hơn một thập kỷ qua. Nghệ danh Isaac do Ngô Thanh Vân đặt, mang ý nghĩa “tiếng cười”. Từ khi ra mắt đến nay, anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực gồm ca hát, điện ảnh, truyền hình thực tế và quảng cáo, đồng thời giữ hình ảnh nhất quán về phong cách và diện mạo.

Nam ca sĩ Isaac (ảnh: FB)

Sự nghiệp của Isaac chia thành hai giai đoạn rõ rệt, gắn liền với 365daband . Giai đoạn 2010 - 2016, Isaac chủ yếu hoạt động nhóm, là trưởng nhóm 365daband . Trong thời gian này, 365daband sở hữu nhiều ca khúc được phổ biến rộng rãi, nổi bật là hit quốc dân Bống Bống Bang Bang . Với vai trò trưởng nhóm, Isaac đảm nhiệm vị trí trung tâm về hình ảnh lẫn biểu diễn, thường xuyên xuất hiện ở các phần hát chính và dẫn dắt sân khấu. Giai đoạn này giúp anh xây dựng nền tảng về kỹ năng trình diễn, hát live và làm việc theo mô hình nhóm nhạc chuyên nghiệp.

365daband là một trong những nhóm nam thành công nhất Vbiz (ảnh: FBNV)

Sau khi 365daband tan rã năm 2016, Isaac chuyển sang hoạt động độc lập. Ở mảng âm nhạc, anh phát hành nhiều ca khúc như Mr. Right , Yêu Không Nghỉ Phép , Tôi Đã Quên Thật Rồi , Đau Đầu ,... Các sản phẩm này giúp Isaac duy trì sự hiện diện trên thị trường Vpop, đồng thời định hình phong cách âm nhạc thiên về pop hiện đại, dễ tiếp cận.

365daband dừng hoạt động, Isaac phát triển sự nghiệp solo đa dạng ở cả vai trò ca sĩ - diễn viên (ảnh: FBNV)

Song song đó, anh mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh. Vai diễn Linh Phụng trong phim Song Lang được giới chuyên môn ghi nhận, mang về cho anh nhiều đề cử và giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế. Trước đó, Isaac từng tham gia Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể , Anh Trai Yêu Quái , qua đó cho thấy định hướng phát triển song song giữa âm nhạc và diễn xuất.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Isaac được nhắc đến nhiều nhờ yếu tố ngoại hình (ảnh: FBNV)

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Isaac được nhắc đến nhiều nhờ yếu tố ngoại hình. Anh thường xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc và được truyền thông gọi là “nam thần không góc chết” của Vpop. Visual Isaac sắc nét, đường nét gương mặt đậm tính điện ảnh. Sống mũi cao, cấu trúc cân đối giúp anh duy trì hình ảnh phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Isaac theo đuổi phong cách lịch lãm, ưu tiên vest, suit và các thiết kế mang tính cổ điển, đồng thời vẫn linh hoạt khi xuất hiện với trang phục mang hơi hướng trẻ trung, hiện đại.

Nhan sắc Isaac ngày càng “chín muồi” và gần như lão hoá ngược. Ở giai đoạn tiệm cận tuổi 40, anh vẫn giữ diện mạo trẻ trung so với mặt bằng chung. Điều này giúp Isaac tiếp tục được nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm lựa chọn làm gương mặt đại diện hoặc khách mời sự kiện.

Năm 2018, Isaac xuất hiện trong danh sách 100 nam thần châu Á do trang Starmometer bình chọn (ảnh: FBNV)

Năm 2018, Isaac xuất hiện trong danh sách 100 nam thần châu Á do trang Starmometer bình chọn. Ở bảng xếp hạng này, vị trí dẫn đầu thuộc về Kim Taehyung, tiếp theo là Suradet Piniwat. Các vị trí trong Top 5 còn có Timmy Xu, Daniel Padilla và Mark Tuan. Isaac được xếp ở vị trí thứ 94 và là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách năm đó. Trước đó, năm 2016, anh cũng lọt Top “100 người đàn ông Việt Nam đẹp nhất” do Missosology bình chọn. Đây là những cột mốc giúp củng cố hình ảnh của Isaac ở khía cạnh nhan sắc trong khu vực.

Năm 2024, Isaac gây chú ý khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1 (ảnh: FBNV)

Năm 2024, Isaac tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Quyết định góp mặt với tư cách thí sinh thu hút sự chú ý bởi anh là nghệ sĩ đã có thâm niên, vị thế nhất định trên thị trường. Trong chương trình, Isaac thể hiện vai trò “người anh cả”, thường xuyên hỗ trợ các thí sinh trẻ về kỹ năng sân khấu và kinh nghiệm làm nghề. Qua các vòng live stage, anh duy trì phong độ ổn định, nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhờ khả năng hát, nhảy và làm chủ sân khấu. Hình ảnh làm việc nghiêm túc, thái độ hợp tác và tinh thần đồng đội giúp Isaac nhận thêm sự quan tâm từ khán giả trẻ.

Hậu Say Hi, Isaac tập trung vào hoạt động biểu diễn, sự kiện thương mại và quảng bá thương hiệu (ảnh: FBNV)

Sau chương trình, Isaac cùng dàn nghệ sĩ thực hiện chuỗi concert cháy vé. Các đêm diễn ghi nhận lượng khán giả lớn và tạo hiệu ứng truyền thông đáng kể. Tuy nhiên, ở mảng phát hành sản phẩm âm nhạc mới, Isaac chưa có dự án cá nhân nổi bật trong thời gian gần đây. Anh tập trung vào hoạt động biểu diễn, sự kiện thương mại và quảng bá thương hiệu. Mới đây nhất, Isaac tham gia Milan Fashion Week , khung hình chung với David Beckham bùng nổ MXH. Nam thần Việt đứng cạnh cầu thủ quyến rũ nhất thế giới không hề lép vế về mặt thần thái, đường nét gương mặt giúp Isaac ăn trọn spotlight.

Mới đây nhất, Isaac tham gia Milan Fashion Week, khung hình chung với David Beckham bùng nổ MXH (ảnh: FBNV)

Sau hơn 15 năm hoạt động, Isaac duy trì hình ảnh ổn định cả về chuyên môn lẫn ngoại hình. Từ giai đoạn trưởng nhóm 365daband đến chặng đường solo, anh vẫn là một trong những gương mặt nam có độ nhận diện cao của Vpop, đồng thời giữ thành tích hiếm hoi khi trở thành nghệ sĩ Việt góp mặt trong bảng xếp hạng 100 nam thần châu Á.