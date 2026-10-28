Showbiz mới có mỹ nhân 42 tuổi xứng danh tiểu thư Dior, đẹp cỡ Lưu Diệc Phi cũng phải nhường phần

Tạo hình trong thiết kế Dior của mỹ nhân này quả thực khiến người nhìn phải rung động.

Chu Châu là một trong những mỹ nhân Cbiz sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng khí chất sang trọng khó trộn lẫn, chứng minh phần nào qua việc 8 năm liên tiếp lọt top đẹp nhất thế giới. Không cần những tạo hình quá phô trương, mỹ nhân sinh năm 1984 vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ đường nét gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo và phong thái đài các, mang đậm cảm giác của một quý cô xuất thân từ giới thượng lưu.

Mới đây, Chu Châu tiếp tục ghi điểm khi khoác lên mình thiết kế đến từ Dior. Tổng thể trang phục toát lên tinh thần thanh lịch, tinh tế, vừa tôn lên vẻ đẹp mặn mà của nữ diễn viên, vừa khắc họa rõ nét hình ảnh nữ tài phiệt quyền lực nhưng không kém phần cuốn hút. Ở Chu Châu, sự sang chảnh không đến từ những chi tiết cầu kỳ mà nằm trong thần thái tự tin, phong cách điềm tĩnh và nét quyến rũ đầy khí chất, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Phong thái sang trọng của Chu Châu càng bùng nổ với trang phục Dior.

Chu Châu mang đậm tinh thần quý cô thượng lưu với thiết kế nằm trong BST Dior Thu Đông 2026 (Ready-to-Wear Fall/Winter 2026). Nữ diễn viên diện áo trắng có phom dáng ôm gọn, phần eo được chiết khéo léo giúp tôn lên đường cong thanh mảnh, kết hợp hàng khuy tròn chạy dọc thân áo tạo điểm nhấn tinh tế. Bên dưới là chân váy trắng dài quá gối, nổi bật với chi tiết lông vũ đen trắng đan xen, vừa tăng độ chuyển động vừa tạo nét phá cách trên tổng thể thanh lịch. Chiếc túi cầm tay màu xanh lục đính chi tiết ánh kim đồng điệu với ghim cài áo hình chiếc lá lấp lánh, hoàn thiện vẻ ngoài đắt giá. Đôi sandals quai mảnh ánh vàng càng làm nổi bật đôi chân thon dài của mỹ nhân sinh năm 1984.

Không chỉ ghi điểm nhờ trang phục, Chu Châu còn chinh phục người nhìn bằng visual quyến rũ với mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt kẻ sắc nét và son môi đỏ hồng tôn lên đường nét gương mặt đầy cuốn hút. Thần thái tự tin, ánh nhìn kiêu kỳ cùng phong thái điềm tĩnh khiến cô toát lên khí chất quyền lực, sang chảnh một cách tự nhiên. Đặc biệt, đôi khuyên tai tạo hình bông hoa cách điệu, nổi bật với sắc xanh lá - tím với thiết kế ba chiều khá độc đáo, trông như một đóa hoa nhỏ nở bên tai, vừa mang nét nghệ thuật vừa tạo điểm nhấn nổi bật cho diện mạo của mỹ nhân xứ tỷ dân.

Phụ kiện cũng của Dior giúp Chu Châu thêm phần yêu kiều, lộng lẫy.

Tại sự kiện VOGUE Forces of Fashion 2026 diễn ra ở Tô Châu (Trung Quốc) vừa qua, Chu Châu còn gây chú ý với màn phối màu đỏ – xanh đầy táo bạo trong thiết kế Valentino Thu Đông 2026.Khác với vẻ thanh lịch, kín đáo trong bộ cánh Dior, lựa chọn lần này mang đến hình ảnh rực rỡ, phóng khoáng và có phần nghệ sĩ hơn cho mỹ nhân sinh năm 1984. Sắc đỏ nổi bật của trang phục kết hợp cùng lớp áo khoác xanh lá bóng mượt tạo nên màn tương phản thị giác mạnh mẽ, nhưng không hề làm lu mờ khí chất sang trọng vốn có của cô. Cách kết hợp hai gam màu tưởng chừng đối lập lại giúp Chu Châu thể hiện khả năng chinh phục những lựa chọn khó mặc, đồng thời gợi lên vẻ xa hoa mang hơi hướng cổ điển.

Mái tóc đen buông tự nhiên cùng lối trang điểm tôn đường nét sắc sảo càng làm nổi bật khí chất quyến rũ, đằm thắm của nữ diễn viên.

Trong dàn mỹ nhân Cbiz, Chu Châu sở hữu sức hút riêng nhờ vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ và phong thái đài các hiếm có. Nữ diễn viên từng có tới 8 năm góp mặt trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, khẳng định sức hút của diện mạo mang nét đẹp trưởng thành, vừa kiêu kỳ vừa mặn mà. Tuy nhiên, nhan sắc chỉ là một phần tạo nên sức hấp dẫn của mỹ nhân sinh năm 1984. Xuất thân trong một gia đình có nền tảng kinh doanh giàu có, Chu Châu còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng, với tấm bằng thạc sĩ từ trường kinh doanh HEC Paris danh tiếng. Hình ảnh một quý cô thành đạt, am hiểu thời trang và sở hữu khí chất sang trọng vì thế càng trở nên thuyết phục.

Năm 2024, Chu Châu tiếp tục thu hút sự chú ý khi hóa thân thành Khương Tuyết Quỳnh trong bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Với diện mạo mặn mà, thần thái tự tin cùng phong cách thanh lịch, cô nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Trong nhiều khung hình chung, sức hút riêng biệt của Chu Châu thậm chí còn khiến khán giả nhận xét cô có phần lấn át cả nhan sắc của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi.

Chu Châu sang cả trong những khoảnh khắc đời thường.

Nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên không hề "lép vế" khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi.

Ảnh: Instagram, Weibo.