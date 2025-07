Showbiz kiếm đâu ra người thứ 2 dao kéo đỉnh cỡ này, visual hoàn mỹ đến từng lỗ chân lông

Lee Da Hee vừa có màn tái xuất ấn tượng với phim truyền hình S Line, ngay lập tức khiến mạng xã hội châu Á bùng nổ vì nhan sắc và diễn xuất quá đỗi cuốn hút. Ở tuổi 40, Lee Da Hee vẫn chứng minh sức hút "đè bẹp" cả dàn sao hậu bối, khiến cái tên của cô phủ sóng khắp các diễn đàn và những thông tin, hình ảnh của cô cũng vì vậy mà được "đào" lại.

Mỹ nhân dao kéo đỉnh top đầu showbiz, đẹp không tì vết sau 20 năm

Sinh năm 1985, Lee Da Hee nổi tiếng khắp Hàn Quốc như một trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ thành công thuộc hàng huyền thoại. Cô từng thừa nhận đã "trùng tu" nhan sắc từ năm 20 tuổi và kết quả khiến ai cũng phải trầm trồ vì sự lột xác quá xuất sắc. Nhưng điều khiến Lee Da Hee vượt xa những người đẹp dao kéo khác, đó là việc sau gần 20 năm, không hề có một biến chứng nào xuất hiện trên gương mặt cô. Không mặt đơ, không sưng lệch, không biểu cảm cứng ngắc, chỉ có một nhan sắc ngày càng mặn mà, khí chất đỉnh cao ít mỹ nhân dao kéo nào sánh kịp.

Lee Da Hee trước và sau khi dao kéo

Cô sở hữu gương mặt có đường nét tinh tế, đôi mắt sắc lạnh nhưng không dữ dằn, sống mũi cao không chút thô cứng. Điều đáng nói là khuôn mặt ấy hoàn toàn ăn khớp với vóc dáng siêu thực. Lee Da Hee cao 1m76, dáng người mảnh mai đúng chuẩn mẫu runway nhưng vẫn đầy sức sống. Cô được mệnh danh là “thánh body” của showbiz Hàn, với đôi chân dài thẳng tắp đẹp nhất nhì Kbiz, vòng eo bé xíu cùng vai gầy cổ cao mà không cần cố cũng toát lên nét sang chảnh. Sự lột xác của Lee Da Hee là minh chứng sống động cho việc dao kéo không chỉ không phá hủy sự nghiệp mà còn có thể giúp một người trở thành biểu tượng nhan sắc.

Body cực phẩm của nữ diễn viên

Sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng, chuyên thầu những vai cá tính

Không chỉ nổi nhờ nhan sắc đỉnh cao, Lee Da Hee còn là một trong những nữ diễn viên thực lực được đánh giá cao ở màn ảnh Hàn. Bước vào ngành giải trí từ năm 2002, cô bắt đầu với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất. Nhan sắc sắc sảo, phong thái lạnh lùng, Lee Da Hee sớm trở thành lựa chọn yêu thích cho các vai tiểu thư sang chảnh, luật sư, CEO, hoặc quý cô nhà tài phiệt.

Thế nhưng, không vì bị đóng khung hình tượng mà cô giới hạn mình trong một khuôn mẫu diễn xuất an toàn. Ngược lại, Lee Da Hee rất chịu khó thử sức với nhiều thể loại từ tình cảm, trinh thám đến hài hước, hành động. Những vai diễn ấn tượng trong I Can Hear Your Voice, The Beauty Inside, Search: WWW, Love is for Suckers đã cho thấy khả năng biến hóa của cô. Dù vào vai người phụ nữ tổn thương hay nhân vật lạnh lùng mạnh mẽ, cô đều mang đến chiều sâu và sức hút riêng.

Đặc biệt trong Search: WWW (2019), Lee Da Hee khiến khán giả phát cuồng với vai Cha Hyun, một nữ giám đốc đẹp, thông minh, mê phim cổ trang và sẵn sàng "tác động vật lý" khi cần. Nhân vật cá tính, lém lỉnh nhưng đầy nội tâm đã giúp cô trở thành biểu tượng girl crush thế hệ mới, hút fan cả nam lẫn nữ. Sau đó, Lee Da Hee tiếp tục ghi điểm khi làm MC show thực tế đình đám Queendom và Road to Kingdom, cho thấy khí chất sân khấu không thua gì idol.

Phim Search: WWW

Không có quá nhiều phim bom tấn, nhưng mỗi tác phẩm Lee Da Hee tham gia đều để lại dấu ấn, giúp cô trở thành gương mặt được săn đón cả ở điện ảnh lẫn truyền hình. Đặc biệt, cô còn là một trong số ít những mỹ nhân dao kéo mà diễn xuất vẫn mượt mà, thậm chí ngày càng lên tay. Không ít người đẹp chọn hy sinh biểu cảm để giữ ngoại hình, nhưng Lee Da Hee thì ngược lại, cô khéo léo bảo toàn cả hai yếu tố và biến nó thành lợi thế hiếm có.

Tái xuất bùng nổ với S Line

Mới đây, Lee Da Hee tái xuất truyền hình với vai chính trong S Line, một bộ phim dù mới ra mắt đã gây sốt khắp châu Á. Cô vào vai Lee Gyu Jin, một giáo viên trung học có vẻ ngoài nhu mì, hiền lành, ánh mắt như chứa cả bầu trời dịu dàng. Nhưng ngay từ những tập đầu tiên, khán giả đã ngửi thấy mùi “không bình thường” từ nhân vật này. Lee Gyu Jin dù là giáo viên nhưng chẳng ngại động tay động chân với học sinh khi can ngăn một vụ xô xát trong lớp, biểu cảm luôn bất ổn và đặc biệt không hề có “sợi chỉ đỏ” tình cảm nào trên đầu, dẫn đến nghi ngờ cô chính là trùm cuối ẩn mặt của bộ phim.

Diễn xuất của Lee Da Hee được giới chuyên môn đánh giá rất cao trong lần trở lại này. Không cần trang điểm cầu kỳ hay phục trang rực rỡ, cô vẫn nổi bần bật nhờ khí chất ngời ngời và gương mặt trẻ trung bất chấp thời gian. Nhân vật Lee Gyu Jin là vai diễn nhiều lớp, đầy ẩn ý và có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi diễn viên phải thật tinh tế trong biểu cảm. Lee Da Hee thể hiện rất tốt điều đó, khiến người xem không thể rời mắt mỗi khi cô xuất hiện.

Không chỉ đẹp, sang và diễn hay, Lee Da Hee còn một lần nữa chứng minh rằng: dao kéo không phải là rào cản với nghệ thuật, nếu bạn biết dùng nó để tỏa sáng đúng cách. Với S Line, cô đang tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp và tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc, diễn xuất toàn năng của showbiz Hàn.