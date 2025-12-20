Showbiz đã đồn chỉ có đúng: Mỹ nhân 97 - ca sĩ 90 chia tay sau 7 năm hẹn hò!

Sáng 20/12, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng là 2 cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng Trung Quốc. Mối quan hệ thế kỷ của cặp đôi này được blogger giải trí hàng đầu cho biết đã kết thúc.

"Theo tin mà chúng tôi nhận được từ người trong ngành, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng chắc chắn chia tay rồi. Hiện tại, họ không còn bất kỳ tương tác hay liên hệ nào với đối phương. Sau khi bên nhau, họ cũng khá thoải mái và không che đậy việc hẹn hò. Cả hai chỉ có một khoảng thời gian ngắn là hơi giữ kẽ thôi, có thể vì thường bị chụp lại cảnh uống say hay gì đó. Mỗi lần đi bar hay đi ăn, họ thường đỗ xe xa hơn quán 1 chút để giấu đi, nhưng sau đó cũng chẳng ngại bị paparazzi chụp lại nữa. Trước đây, 1 hoặc 2 tháng là bên chúng tôi lại gặp họ một lần nhưng giờ thì chẳng còn", blogger Lưu Đại Chùy cho biết.

Blogger Lưu Đại Chùy khẳng định Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã "toang". Ảnh: Sohu.

Thông tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng chia tay gây bàn tán xôn xao, đứng top 3 hot search trên MXH Weibo. Thực tế, nghi vấn cặp sao hạng A này tan vỡ đã râm ran từ tháng 12/2024. Lý do là vì cả hai "có những kế hoạch và định hướng tương lai khác nhau", dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Thời điểm chia tay là lúc Lộc Hàm tổ chức concert ở Bắc Kinh, còn Quan Hiểu Đồng hoàn thành quay bộ phim mới. Kể từ tháng 10 năm ngoái, họ đã không còn xuất hiện bên nhau.

Đến tháng 9 vừa qua, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm. Dù bố của Quan Hiểu Đồng lập tức bỏ like song điều này vẫn khiến cư dân mạng xôn xao. Hành động của bố nữ diễn viên được cho là xác nhận tình hình chuyện tình cảm đã tan vỡ của con gái mình.

Cặp đôi không xuất hiện bên nhau từ tháng 10 năm ngoái. Cách đây không lâu, bố Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái đã chia tay với Lộc Hàm. Ảnh: Sohu.

Năm 2017, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng hợp tác trong bộ phim truyền hình Sweet Combat (Điềm Mật Bạo Kích). Trong quá trình quay phim, cả hai thường xuyên có tương tác ngọt ngào, làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật". Đến ngày 8/10/2017, Lộc Hàm bất ngờ đăng trên Weibo: "Giới thiệu bạn gái tôi, Quan Hiểu Đồng".

Động thái này khiến mạng xã hội gần như "nổ tung". Nhiều fan bất ngờ, thậm chí có người phản đối gay gắt vì lo ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lộc Hàm - cựu thành viên EXO khi ấy vẫn đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, cả hai kiên định với tình cảm, không né tránh truyền thông.

Dần dần, công chúng cũng bớt khắt khe và dành nhiều thiện cảm hơn cho cặp đôi. Đây được coi là một trong những chuyện tình hiếm hoi công khai trong làng giải trí Hoa ngữ, nơi nhiều nghệ sĩ thường giấu kín vì áp lực dư luận. Lộc Hàm dám công khai bạn gái ngay thời điểm sự nghiệp ở đỉnh cao, được đánh giá là hành động can đảm và chân thành.

Chuyện tình của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vào thời điểm công khai gây chấn động showbiz Trung Quốc, khiến MXH tê liệt. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu