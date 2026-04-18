Showbiz có mỹ nhân là ngoại lệ của tuổi tác: Càng lớn tuổi càng trẻ đẹp, vì một câu nói mà bị cấm sóng

Giữa làng giải trí Hàn Quốc vốn luôn khắc nghiệt và có tốc độ đào thải nhanh đến chóng mặt, không phải ngôi sao nào cũng có thể duy trì hào quang suốt hơn 2 thập kỷ. Thế nhưng, Jang Nara lại chính là một trong người hiếm hoi giữ được sức hút cho riêng mình. Nữ nghệ sĩ thành công ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất, sở hữu lượng fan đông đảo, Bên cạnh đó, người đẹp cũng sở hữu cho mình nhan sắc tưởng chừng như thách thức mọi quy luật của thời gian. Dù cho sự nghiệp vấp phải nhiều tranh cãi, cái tên Jang Nara vẫn giữ vững được sức nóng trong lòng công chúng.

“Em gái quốc dân” phủ sóng khắp châu Á, đánh mất sự nghiệp vì 1 lần vạ miệng

Quay ngược dòng thời gian những năm đầu thập niên 2000, cái tên Jang Nara chính là cả một hệ tư tưởng càn quét mãnh liệt từ Hàn Quốc sang tận Đại lục. Dù xuất thân là sinh viên chuyên ngành Diễn xuất của ngôi trường danh giá Chung Ang, nhưng âm nhạc mới là nấc thang đầu tiên đưa cô chạm tay đến đỉnh cao danh vọng.

Trước đó, nữ ca sĩ đầu quân cho đế chế giải trí hàng đầu lúc bấy giờ - SM Entertainment. Tuy nhiên, Jang Nara đã bị ông lớn gạch tên khỏi đội hình debut vì có phần nhạt nhòa. Bất chấp sự phản đối, người đẹp vẫn tự tin tung ra album đầu tay và bán được 300.000 bản. Từ đó, những ca khúc như It's Maybe Love, I'm A Woman Too… nhanh chóng len lỏi qua từng chiếc radio, trở thành thứ âm nhạc quốc dân vỗ về tâm hồn khán giả khắp châu Á thời bấy giờ.

Jang Nara chính là một hệ tư tưởng càn quét mãnh liệt từ Hàn Quốc sang tận Đại lục (Ảnh: Pinterest)

Cho đến năm 2002, bản hit Sweet Dream đã tạo nên một cơn địa chấn trải dài khắp châu Á, đưa cô trở thành gương mặt quốc dân với tầm ảnh hưởng lớn. Với sức công phá khủng khiếp, Sweet Dream tẩu tán ròng rã hơn 411.253 bản đĩa cứng, một con số khiến bất kỳ nghệ sĩ nào thời bấy giờ cũng phải ghen tị. Bản hit để đời này không chỉ phủ sóng mọi ngóc ngách mà còn càn quét loạt giải thưởng như 2 giải Daesang quyền lực, cùng sự vinh danh tuyệt đối tại KBS Music Awards, MBC Singer Award, Golden Disk…

Sweet Dream - Bản hit đưa Jang Nara trở thành gương mặt quốc dân với tầm ảnh hưởng lớn khắp Châu Á

Thừa thắng xông lên, màn chạm ngõ phim truyền hình với siêu phẩm Cô Gái Thông Minh đã tạo ra một cú nổ vô tiền khoáng hậu. Với con số rating khủng 42,6% cùng màn kết hợp tình bể bình bên Jang Hyuk, Jang Nara nghiễm nhiên trở thành tình đầu của hàng triệu khán giả.

Không dừng lại ở đó, sức hút của cô cũng vươn dài đến tận thị trường Trung Quốc. Jang Nara trở thành một ngôi sao Hallyu thành công nhất tại vùng đất tỷ dân khắc nghiệt này. Thậm chí cô còn là nghệ sĩ ngoại quốc duy nhất được vinh dự cất giọng trong ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh 2008.

Jang Nara trở thành một trong những ngôi sao Hallyu thành công nhất tại xứ sở tỷ dân (Ảnh: Nate)

Thế nhưng, chuỗi ngày hoàng kim bỗng bay màu chỉ vì một phút vạ miệng đi vào lòng đất. Năm 2009, khi tham gia một chương trình tạp kỹ tại Hàn Quốc, Jang Nara từng chia sẻ về việc gia đình gặp khó khăn tài chính do cha cô đầu tư phim ảnh thất bại, trong khi thu nhập của bản thân không đủ bù đắp. Trong câu chuyện, nữ diễn viên có nhắc đến việc sẵn sàng sang Trung Quốc làm việc nếu nhận được lời mời.

Tuy nhiên, phát ngôn này sau đó bị đẩy đi theo hướng tiêu cực khi ê-kíp chương trình thêm thắt nội dung kiểu “Cứ lúc nào làm phim thiếu tiền, tôi lại sang Trung Quốc", khiến công chúng hiểu sai ý. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi lớn, dẫn đến làn sóng chỉ trích và tẩy chay, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của cô tại thị trường Trung Quốc.

Dù đã xin lỗi nhưng lần vạ miệng này của Jang Nara vẫn dẫn đến kết cục bị tẩy chay mạnh mẽ tại Trung Quốc (Ảnh: Nate)

Dù Jang Nara và gia đình đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi, đồng thời giải thích rằng vấn đề đến từ khâu biên tập và dịch thuật, nhưng phản ứng từ dư luận vẫn không dễ dàng xoa dịu. Jang Na Ra chính thức bị tẩy chay diện rộng, lụi tàn sự nghiệp tại chính thị trường xứ tỷ dân từng tung hô cô lên tận mây xanh.

Trở về quê nhà vẫn thành công vang dội, nhan sắc U50 trẻ đẹp

Tưởng chừng như cú vạ miếng sẽ khiến Jang Nara khó có thể vực dậy. Thế nhưng, sau khi trở về Hàn Quốc, nữ ca sĩ vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và đạt nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Người đẹp liên tục góp mặt trong nhiều bản OST được yêu thích như Always For You (2016), Someday (2018), DAYDREAM (2021), nhận được nhiều phản ứng tích cực từ công chúng.

Jang Nara còn tham gia hàng loạt dự án trải dài từ điện ảnh đến truyền hình như Sky and Ocean, Baby Faced Beauty, School 2013, Flying With You, Race Course hay Red Palanquin. Dù có những tranh cãi nhất định, cô vẫn ghi dấu ấn khi liên tục nhận được các giải thưởng diễn xuất và duy trì sức hút ổn định. Đặc biệt, việc linh hoạt hoạt động ở nhiều thị trường giúp Jang Nara mở rộng độ nhận diện và khẳng định vị thế của một nghệ sĩ đa năng trong khu vực.

Jang Nara vực dậy tại quê nhà sau cú vạ miệng trên sóng truyền hình xứ sở tỷ dân (Naver)

Từ năm 2014 trở đi, nữ diễn viên bước vào giai đoạn thăng hoa với loạt phim nổi bật như You Are My Destiny, Mr. Back, Hello Monster, One More Happy Ending, Confession Couple, The Last Empress, VIP, Oh My Baby và Sell Your Haunted House. Các dự án này không chỉ đạt thành tích khả quan về tỷ suất người xem mà còn mang về cho cô nhiều giải thưởng danh giá tại các lễ trao giải lớn của Hàn Quốc. Qua đó, Jang Nara được đánh giá là một trong những nữ diễn viên có phong độ bền bỉ, giữ vững tên tuổi qua nhiều năm trong làn sóng phim truyền hình châu Á.

Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, người đẹp như lấy lại phong độ và ẵm trọn giải Daesang đầu tiên sau 23 năm tham gia diễn xuất nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim Good Partner (Cộng Sự Hoàn Hảo). Bên cạnh đó, sức nóng của Jang Nara không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn liên tục lọt hot search trên MXH Weibo với hơn 30 triệu lượt tương tác.

Sức nóng của Jang Nara không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn liên tục lọt hot search trên MXH Weibo (Ảnh: Google)

Bước sang độ tuổi U50, Jang Nara vẫn khiến khán giả phải bất ngờ trước nhan sắc đúng chuẩn một ma cà rồng sống mãi với tuổi đôi mươi. Cô vẫn mang nét trong trẻo, ngọt ngào đến tan chảy. Một trong những yếu tố hack tuổi của Jang Nara chính là chiếc má bánh bao gây thương nhớ. Đặc biệt, làn da trắng phát sáng, căng mướt cũng khiến khán giả khó có thể rời mắt. Giữa một rừng hoa trẻ trung liên tục mọc lên của Kbiz, vẻ đẹp bất biến của Jang Nara vẫn là một tường thành nhan sắc khó ai có thể sánh được, thậm chí vẫn khiến đàn em phải chạy theo sau.