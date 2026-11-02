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Showbiz có mỹ nhân chỉ cao 1m52 nhưng nhan sắc vươn tầm thế giới, 20 năm trẻ mãi không già

Mộng Du
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Ngắm nhìn nhan sắc ngọt ngào của mỹ nhân này mà mê mẩn.

Nhắc đến Park Bo Young, từ lâu khán giả đã ưu ái gọi cô với danh xưng "mỹ nhân không tuổi" hay "thánh hack tuổi" đỉnh nhất màn ảnh Hàn Quốc. Sinh năm 1990, đã bước sang tuổi 36, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả phải ngỡ ngàng khi sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí giàu cả xúc cùng làn da căng mịn. Vóc dáng nhỏ nhắn như hạt tiêu với chiều cao 1m52 khiến cô nhìn qua chỉ như nữ sinh vừa tròn đôi mươi, đó cũng là lý do mỹ nhân này gắn với danh xưng "em gái quốc dân". Không chỉ trẻ trung, Park Bo Young còn có một gương mặt xinh đẹp, thậm chí mới đây còn được TC Candler đề cử vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Nhờ nét đẹp kẹo ngọt, thuần khiết mà Park Bo Young là một trong số ít những ngôi sao U40 có thể tự tin diện đồng học sinh trên phim mà không hề mang lại cảm giác lệch pha hay gượng ép. Chiều cao khiêm tốn ấy vậy mà cũng trở thành lợi thế màn ảnh, giúp cô tạo nên những "phản ứng hóa học" bùng nổ khi đứng cạnh các bạn diễn nam.

Nhan sắc ở tuổi 36 của nữ diễn viên

Nói về Park Bo Young mà chỉ nhắc đến nhan sắc là chưa đủ, người đẹp còn là một trong những "bảo chứng phòng vé" và sao hạng A của Kbiz. Bước chân vào làng giải trí từ 16 tuổi, Park Bo Young nổi tiếng toàn châu Á vào năm 2008 với phim điện ảnh Scandal Makers (Ông Ngoại Tuổi 30). Vai diễn bà mẹ đơn thân tuổi teen cá tính đã giúp bộ phim đạt doanh thu kỷ lục với hơn 8 triệu vé, đồng thời mang về cho cô hàng giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại các liên hoan phim danh giá. Tiếp đó, năm 2012, Park Bo Young cùng Song Joong Ki tạo nên cơn sốt lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả với A Werewolf Boy (Cậu Bé Người Sói). Đây là một trong những phim tình cảm thành công nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với hơn 7 triệu lượt xem. Gần đây, Park Bo Young cũng trở lại với điện ảnh qua bộ phim Địa Đàng Sụp Đổ đóng cùng Park Seo Joon.

Cậu Bé Người Sói

Không chỉ màn ảnh rộng, Park Bo Young còn chứng minh danh xưng "nữ hoàng rom-com" ở mảng phim truyền hình với khả năng chọn kịch bản mát tay. Tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi khi đóng Oh My Ghost (Ma Nữ Đáng Yêu) hay Strong Girl Bong-soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon). Không đóng khung mình trong hình tượng ngọt ngào, những năm gần đây, Park Bo Young mang đến những vai diễn gai góc và trưởng thành hơn, như vai diễn trong Daily Dose of Sunshine (Chút Nắng Ấm Mỗi Ngày) hay Our Unwritten Seoul (Một Seoul Chưa Biết Đến)...

Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon

Một Seoul Chưa Biết Đến

Trong thời gian tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục được nhìn thấy một Park Bo Young mới mẻ khi cô thử sức với thể loại kinh dị, siêu nhiên trong Light Shop, cũng như dự án phim hành động Gold Land (Vùng Đất Vàng). Ở thời điểm hiện tại, Park Bo Young đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp với một vị thế ổn định trong làng giải trí xứ Hàn, cùng với đó là một nhan sắc "không tuổi" khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Nguồn: TC Candler

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