Showbiz có mỹ nhân 13 năm trẻ mãi không già, U40 vẫn đẹp đôi bên trai trẻ kém 19 tuổi

Theo QQ, Trần Nghiên Hy đang quay bộ phim Thư Kích Hồ Điệp cùng đàn em Châu Kha Vũ. Các cảnh quay diễn ra ngoài trời nơi công cộng nên rất dễ bị truyền thông bắt gặp. Dù hơn bạn diễn 19 tuổi, Trần Nghiên Hy vẫn nhận được nhiều lời khen về ngoại hình trẻ trung, đứng với Châu Kha Vũ vẫn rất ngọt ngào, không hề có cảm giác không hòa hợp gây khó chịu như những nữ diễn viên "cưa sừng làm nghé" khác.

Trần Nghiên Hy ngọt ngào bên đàn em Châu Kha Vũ kém 19 tuổi

QQ cho biết thêm Trần Nghiên Hy luôn nổi tiếng là mỹ nhân không tuổi trong giới giải trí. Bộ phim đầu tiên giúp cô nổi danh là Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi công chiếu năm 2011, Trần Nghiên Hy vào vai nữ sinh cấp ba Thẩm Giai Nghi, ngoại hình ngọt ngào chinh phục trái tim hàng triệu khán giả Châu Á. Nhưng thực tế, khi đóng phim Trần Nghiên Hy đã 29 tuổi, thế nhưng cô vẫn có thể đóng vai học sinh rất mượt.

13 năm trôi qua, Trần Nghiên Hy đã trở thành bà mẹ một con, cuộc sống kết hôn cũng không yên ả khi thường xuyên có tin đồn cô và chồng là nam diễn viên Trần Hiểu trục trặc tình cảm. Thế nhưng, Trần Nghiên Hy vẫn giữ được sự tươi trẻ, khí chất giống như người phụ nữ chưa bước sang tuổi 30, dù thực tế cô đã 41 tuổi.

Trần Nghiên Hy đóng Thẩm Giai Nghi khi đã 29 tuổi

Sau 13 năm nữ diễn viên vẫn giống như xưa

Trần Nghiên Hy có phong cách trẻ trung, khí chất như thiếu nữ

Trong Thư Kích Hồ Điệp, Trần Nghiên Hy vào vai một người phụ nữ đã ly hôn, nảy sinh tình cảm với chàng trai kém tuổi hơn do nam diễn viên Châu Kha Vũ đóng. Bộ phim khởi quay vào thời điểm Trần Nghiên Hy đang vướng tin ly hôn với Trần Hiểu sau 8 năm chung sống, do đó, dự án được chú ý hơn mức bình thường so với danh tiếng của hai diễn viên chính.

Theo 163, vài năm qua Trần Nghiên Hy chủ yếu ở nhà chăm sóc con trai nhỏ. Các dự án cô tham gia không đạt thành công như mong đợi khiến danh tiếng của cô giảm sút.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, là ca sĩ diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được gọi là "nữ thần học đường" nhờ thành công của bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (2011). Nhờ vai diễn Thẩm Giai Nghi, Trần Nghiên Hy còn được đề cử Ảnh hậu tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 48.

Trần Nghiên Hy được đánh giá là người đọc có học thức cao, xuất thân danh giá. Cô tốt nghiệp Đại học Nam California tại Hoa Kỳ. Năm 2007, Trần Nghiên Hy lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất nổi tiếng Sài Trí Bình - người đã lăng xê thành công nhóm F4, Từ Hi Viên, Dương Thừa Lâm và nhiều ngôi sao Đài Loan khác.

Nữ diễn viên có làn da căng bóng đáng ngưỡng mộ

Thực tế, chỉ có gương mặt của Trần Nghiên Hy là tròn trịa, thân hình của cô rất quyến rũ

Năm 2014, Trần Nghiên Hy đóng cặp với Trần Hiểu trong Thần Điêu Đại Hiệp , sau đó cả hai nhanh chóng xác nhận hẹn hò và kết hôn vào năm 2016.