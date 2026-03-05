Showbiz có duy nhất 1 mỹ nhân diễn dở đến mức bị bạn diễn cạch mặt, quản lý mắng giữa đường cũng không dám cãi

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Angelababy từng được xem là một trong những “tiểu hoa” lứa 85 có vị thế vững chắc bậc nhất Cbiz. Sở hữu nhan sắc nổi bật, độ nhận diện cao và nguồn tài nguyên phim ảnh dồi dào, cô từng là gương mặt phủ sóng dày đặc trên màn ảnh lẫn các bảng xếp hạng danh tiếng. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình nhiều thăng trầm, nơi nhan sắc “cực phẩm” không đủ để che lấp những tranh cãi dai dẳng về diễn xuất và loạt biến cố sự nghiệp.

Angelababy (tên thật Dương Dĩnh) sinh năm 1989 tại Hong Kong (Trung Quốc), bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen trước khi lấn sân điện ảnh. Cô có vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Trivial Matters năm 2007 khi mới 17 tuổi. Dù chỉ là vai khách mời, gương mặt trong trẻo và khí chất ngọt ngào đã giúp cô nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhiều đạo diễn.

Năm 2011, cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim hài lãng mạn Love You You, đóng cặp cùng Bành Vu Yến. Từ đó, Angelababy liên tục được giao vai nữ chính trong nhiều dự án truyền hình như Cô Phương Bất Tự Thưởng, Thời Đại Khởi Nghiệp hay Người Lái Đò… Tuy nhiên, phần lớn các tác phẩm này đều không đạt thành tích như kỳ vọng, thậm chí bị gắn mác “flop” và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn.

Ở mảng điện ảnh, sự nghiệp của cô có phần khởi sắc hơn khi góp mặt trong loạt bom tấn như Kẻ Trộm Mộ: Huyền Thoại Trở Lại, Thái Cực Quyền, Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại. Đáng chú ý, Kẻ Trộm Mộ: Huyền Thoại Trở Lại từng lập kỷ lục phòng vé IMAX tiếng Trung trước khi bị Mỹ Nhân Ngư vượt qua.

Nhờ độ phủ sóng lớn, Angelababy từng có cơ hội tiến ra thị trường quốc tế. Năm 2015, cô xuất hiện trong phim hành động Mỹ Hitman: Agent 47. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, đây vẫn được xem là bước thử sức đáng chú ý tại Hollywood. Một năm sau, cô góp mặt trong Independence Day: Resurgence, đóng cùng Liam Hemsworth và Jeff Goldblum. Cùng năm đó, cô được Forbes xướng tên trong danh sách 30 người nổi tiếng châu Á dưới 30 tuổi.

Tuy nhiên, trái ngược với thành tích thương mại, diễn xuất của Angelababy luôn là đề tài gây tranh cãi. Cô thường bị nhận xét biểu cảm một màu, thiếu chiều sâu, đặc biệt là “chiêu thức trợn mắt” quen thuộc trong nhiều hoàn cảnh. Thậm chí, nữ diễn viên còn vướng tin đồn lạm dụng diễn viên đóng thế cho những phân cảnh đơn giản.

Một trong những câu chuyện gây xôn xao nhất là khi cô hợp tác cùng Lưu Đức Hoa trong phim Kiến Đảng Vĩ Nghiệp. Theo nhiều nguồn tin hậu trường, Angelababy không thể khóc tự nhiên trong cảnh chia ly và phải dùng đến thuốc nhỏ mắt để tạo hiệu ứng. Thông tin này khiến hình ảnh chuyên nghiệp của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí rộ lên tin đồn nam tài tử cạch mặt, không muốn hợp tác cùng cô ở bất kỳ dự án nào nữa.

Biến cố lớn nhất trong sự nghiệp Angelababy xảy ra vào năm 2023 khi cô tham dự show diễn của Lisa tại Crazy Horse ở Paris. Sự kiện này bị đánh giá là nhạy cảm với tiêu chuẩn giải trí tại Trung Quốc, khiến nữ diễn viên rơi vào tình trạng “phong sát ngầm”. Cô gần như biến mất khỏi các chương trình truyền hình, hợp đồng quảng cáo và sự kiện lớn.

Đầu năm 2024, lệnh hạn chế dần được gỡ bỏ, Angelababy bắt đầu xuất hiện trở lại tại các sự kiện thời trang, chụp ảnh tạp chí và lên hot search. Bộ phim cổ trang Tương Tư Lệnh đóng cùng Tống Uy Long từng được cấp phép phát sóng, làm dấy lên hy vọng tái xuất mạnh mẽ. Tuy nhiên, dự án này sau đó không có động thái quảng bá rõ ràng, khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng.

Năm ngoái, ruyền thông Trung Quốc tiếp tục gây chú ý khi đưa tin Angelababy xuất hiện trên đường phố Macau để quảng bá cho một tiệm đồ ăn vặt bình dân. Hình ảnh một “tiểu hoa” từng đứng trên đỉnh cao danh vọng nay tham gia hoạt động thương mại nhỏ lẻ khiến dư luận xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy địa vị của cô đã suy giảm đáng kể so với thời hoàng kim.

Không chỉ vậy, ngoại hình của Angelababy cũng bị nhận xét không còn giữ được vẻ rạng rỡ như trước. Gương mặt vẫn thanh tú, đường nét vẫn sắc sảo, nhưng ánh mắt lại phảng phất sự mệt mỏi. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng còn ghi lại khoảnh khắc cô bị quản lý lớn tiếng mắng mỏ ngay trên phố, làm dấy lên suy đoán về áp lực công việc và tình trạng sự nghiệp hiện tại.

Ở tuổi 35, Angelababy vẫn là mỹ nhân nổi bật với khả năng giữ dáng và chăm sóc ngoại hình đáng nể. Tuy nhiên, trong môi trường giải trí khắc nghiệt của Cbiz, nhan sắc chưa bao giờ là “tấm vé thông hành” vĩnh viễn. Khi khán giả ngày càng đòi hỏi cao về thực lực, những tranh cãi kéo dài nhiều năm về diễn xuất và lựa chọn kịch bản đã khiến vị thế của cô dần lung lay.

Từ một biểu tượng nhan sắc được săn đón khắp đại lục đến hình ảnh tất bật tìm cơ hội tại Hong Kong (Trung Quốc), hành trình của Angelababy là minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của showbiz Hoa ngữ. Và có lẽ, điều công chúng chờ đợi nhất lúc này không còn là những bộ váy lộng lẫy trên thảm đỏ, mà là một vai diễn đủ sức thuyết phục, để cô có thể thật sự “lật ngược thế cờ” bằng chính thực lực của mình.