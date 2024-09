Showbiz có 1 ông trùm tình dục đáng sợ chả kém Diddy, lợi dụng cảnh nóng cưỡng hiếp bạn diễn ngay trên phim trường

Khi sự việc nam rapper Diddy đang rất nóng tại Hollywood, khán giả nhớ tới giới giải trí Hong Kong cũng có một các tên đáng sợ không kém, từng nhiều lần bị tố cáo nhưng vẫn còn sống ung dung ngang nhiên, đó chính là Tăng Chí Vỹ. Thậm chí, bây giờ Tăng Chí Vỹ còn là Tổng giám đốc của đài truyền hình lớn nhất Hong Kong TVB, khiến ai trong giới giải trí Hương Cảng cũng phải nể mặt hắn.

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953 có ngoại hình kém đẹp, vóc dáng lùn tịt, bị ví là "củ khoai tây". Thế nhưng, nhờ tài ăn nói và mối quan hệ với xã hội đen, Tăng Chí Vỹ dần trở thành ông trùm của giới giải trí.

Tăng Chí Vỹ là ông trùm của giới giải trí Hong Kong

Cha của Tăng Chí Vỹ là cảnh sát cao cấp tại Hong Kong những năm 1940 Tăng Khải Vinh, từng nằm trong nhóm "tứ đại tham ô" nổi tiếng trong giới cảnh sát lúc bấy giờ vì chuyên bảo kê cho xã hội đen. Thế nên, Tăng Chí Vỹ thực tế có mối quan hệ ngầm ở cả hai giới "hắc bạch".

Thập niên 70 của thế kỷ trước, giới xã hội đen kiểm soát hoạt động giải trí, Tăng Chí Vỹ nhờ thế dấn thân vào làm diễn viên, từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ẩm Thực Nam Nữ, Điềm Mật Mật, Vô Gian Đạo, Tuyệt Địa Đào Vong, Nhất Niệm Vô Danh...

Đáng nói, Tăng Chí Vỹ còn là người đồng sáng lập Hiệp hội diễn viên Hong Kong và cũng từng đảm nhiệm ghế Hội trưởng trong nhiều năm. Chính vì vậy, tiếng nói của nam nghệ sĩ trong giới giải trí xứ Hương Cảng rất nặng. Thậm chí, tiệc sinh nhật của Tăng Chí Vỹ còn tấp nập nghệ sĩ tham gia hơn các các sự kiện lớn như thi hoa hậu hay Khánh đài.

Với quyền lực của mình, Tăng Chí Vỹ có điều kiện gặp gỡ nhiều diễn viên trẻ đẹp. Con gái Tăng Bảo Nghi từng thừa nhận Tăng Chí Vỹ là khách quen của các quán bar, thích cởi đồ khỏa thân đi trong nhà và thích tiệc tùng.

Tăng Chí Vỹ là khách quen của các quán bar

Nam nghệ sĩ cũng thích tổ chức tiệc tùng với các cô gái trẻ đẹp vây quanh

Tăng Chí Vỹ mở các bữa tiệc để hưởng thụ sự săn đón, cung phụng của các người đẹp, đồng thời gia tăng sức ảnh hưởng của mình.

Không những vậy, nam diễn viên còn vướng vào bê bối cưỡng hiếp các đồng nghiệp nữ, trong đó hai vụ nổi cộm nhất là Dư Thiến Văn phải giải nghệ sớm và Lam Khiết Anh phát điên.

Theo HK On, Tăng Chí Vỹ và Dư Thiến Văn từng đóng chung trong phim Chiến Trường An Lạc. Trong đó, có cảnh quay Dư Văn Thiến bị nhân vật phản diện cưỡng bức. Tăng Chí Vỹ lấy lý do phục vụ diễn xuất, yêu cầu Dư Thiến Văn cởi bỏ quần áo cho cảnh quay thêm phần quay thật. Dư Thiến Văn lúc này chỉ là một diễn viên nhỏ nên không dám phản đối. Không ngờ, Tăng Chí Vỹ đã lợi dụng cơ hội "biến giả thành thật".

Tăng Chí Vỹ cũng là nhân vật tai tiếng nhận nhiều lời tố cáo lợi dụng cảnh quay để sàm sỡ bạn diễn.

Nữ diễn viên Dư Thiến Văn la hét phản đối, kêu cứu nhiều lần nhưng đoàn phim tưởng là đó là hiệu quả diễn xuất nên không can thiệp kịp thời. Một lúc sau, họ mới tới ngăn cản Tăng Chí Vỹ. Sau bộ phim, Dư Thiến Văn rời khỏi giới giải trí vì cú sốc tinh thần quá lớn.

Thế nhưng, sau này bị hỏi về vụ việc, Tăng Chí Vỹ đáp: "Tôi yêu cầu cô ấy diễn thật để đem lại hiệu quả tốt nhất cho bộ phim. Diệp Thiến Văn cũng đã đồng ý". Trong một lần khác, Tăng Chí Vỹ lại trả lời ông chỉ là nhà sản xuất, không phải người thực hiện cảnh quay này. Tất nhiên, cảnh quay đã bị cắt bỏ nên không ai có thể tìm ra sự thật. Tuy nhiên, theo lời kể của nhân viên đoàn phim, nữ đạo diễn mỹ thuật có mặt tại đó liền mắng Tăng Chí Vỹ là kẻ vô nhân tính.

Tăng Chí Vỹ cũng bị chỉ trích thậm tệ và bị coi là người đã đẩy đệ nhất mỹ nhân phim truyền hình Hong Kong Lam Khiết Anh vào tình cảnh tâm thần bất ổn. Lam Khiết Anh từng là người đẹp nức tiếng, được yêu mến với vẻ đẹp thanh lịch dịu dàng. Tuy nhiên, đang ở trên đỉnh cao, cô dần biến mất khỏi giới giải trí, lang thang khắp đường phố với thần trí không rõ ràng.

Đến năm 2014, Lam Khiết Anh trả lời phỏng vấn cho biết kẻ hại đời cô là hai ông trùm giới giải trí Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vỹ, trong đó Đặng Quang Vinh đã qua đời. Nữ diễn viên khẳng định khi tới Singapore để quay phim, một gã đàn ông say rượu đã lẻn vào phòng cưỡng hiếp Lam Khiết Anh.

Lam Khiết Anh là một trong những nạn nhân của Tăng Chí Vỹ. Lúc cuối đời, khi tỉnh táo lại, nữ diễn viên đã kể ra bi kịch của mình

Năm 2018, khi Lam Khiết Anh qua đời, công chúng chỉ trích Tăng Chí Vỹ nặng nề nhưng ông trùm này tổ chức họp báo khẳng định bản thân bị oan. Sau đó, Tăng Chí Vỹ được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của TVB, nắm quyền lực lớn trong tay, ông ai có thể làm gì ông ta.

Theo HK01 , Hàn Dĩnh Hoa - cựu chủ tịch công ty quản lý người mẫu danh tiếng Ford Model khu vực châu Á Thái Bình Dương đã tố cáo Tăng Chí Vỹ "không chỉ cưỡng hiếp nữ nghệ sĩ một lần". Hàn Dĩnh Hoa tiết lộ Tăng Chí Vỹ thường đưa các cô gái trẻ đến quán bar, cùng những người bạn khác chuốc thuốc mê 7 người mẫu trẻ, sau đó đưa họ lên xe định giở trò đồi bại.

Năm 2022, Tăng Chí Vỹ cũng bị bắt gặp cưỡng hôn người mẫu Malaysia Lebara đáng tuổi con. Có thể thấy thói quen khó bỏ của ông trùm khét tiếng Hong Kong.