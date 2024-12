Showbiz có 1 nam ca sĩ huyền thoại "chạy" 100 show mỗi năm cứu vợ diễn viên vỡ nợ 7.000 tỷ đồng

Vào những năm 1990, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh từng là 4 nam thần đẹp trai, tài năng khuynh đảo nền giải trí Hong Kong (Trung Quốc) và cả châu Á. Họ được gọi là Tứ đại Thiên vương.

Trong đó, Trương Học Hữu từng được tạp chí Time bầu là "1 trong 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất châu Á". Anh được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương hát hay nhất) của showbiz Hoa ngữ. Trương Học Hữu nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển, là thanh xuân của hàng triệu khán giả châu Á thập niên 90. Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt... là những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Trương Học Hữu và từng được nhiều nghệ sĩ quốc tế cover lại.

Năm 1995, Trương Học Hữu trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, với lượng album bán ra nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Michael Jackson. Có sự nghiệp lẫy lừng, nhưng đến nay Trương Học Hữu vẫn chưa thể giải nghệ hưởng thụ cuộc sống. Ở tuổi 63, nam ca sĩ bỗng rơi vào cảnh vật vã chạy show, còng lưng trả nợ nghìn tỷ cho bà xã La Mỹ Vy.

Trương Học Hữu (thứ 2, từ phải sang trái) là 1 trong Tứ đại Thiên vương "làm mưa làm gió" showbiz Trung Quốc

Anh có sự nghiệp lẫy lừng, được mệnh danh là "Ca thần" của showbiz Hoa ngữ nhưng giờ đây anh đang phải còng lưng trả nợ cho vợ

Trương Học Hữu và "nữ thần tiềm năng nhất màn ảnh Hoa ngữ" La Mỹ Vy kết hôn vào năm 1996. Họ phải lòng nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Yêu Em Say Đắm. Vì yêu Trương Học Hữu, La Mỹ Vy đã chấp nhận giã từ sự nghiệp nghệ thuật để kết hôn và sinh con cho Thiên vương.

Theo tờ 163, sau khi kết hôn, Trương Học Hữu yêu chiều La Mỹ Vy như bà hoàng. Anh giao hết thu nhập kiếm được cho vợ, sẵn sàng thuê hàng chục người giúp việc cơm bưng nước rót, lau dọn nhà cửa sạch sẽ vì biết La Mỹ Vy mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng. Cuộc sống có kẻ hầu người hạ, lại nắm trong tay tài sản của gia đình khiến La Mỹ Vy "sinh tật". Cô nghe lời bạn bè lao vào cuộc chơi chứng khoán không có điểm dừng dù thất bại nhiều hơn thành công. Niềm ham mê đầu tư mất kiểm soát này khiến La Mỹ Vy nợ ngập đầu 2 tỷ NDT (gần 7.000 tỷ đồng).

La Mỹ Vy nợ ngập đầu vì ham mê đầu tư

Món nợ này vượt quá khả năng chỉ trả của La Mỹ Vy bởi thực tế cô cũng chỉ là bà nội trợ, không có việc làm và lệ thuộc vào tài chính của chồng. Vì vậy, Trương Học Hữu đành đứng ra chịu trách nhiệm, giúp La Mỹ Vy vượt ải nợ nần. Năm 2023, Thiên vương Hong Kong phải đi bán cơ ngơi trị giá hơn 430 triệu NDT (gần 1.500 tỷ đồng) để trả nợ cho vợ, nhưng cũng không đủ. Sau đó, Trương Học Hữu phải quay lại đóng phim và liên tục mở concert để kiếm tiền cứu gia đình.

Theo thống kê mới nhất của tờ 163, chỉ riêng trong năm 2024, "Ca thần Cbiz" đã tổ chức hơn 100 buổi hòa nhạc, trung bình 3 ngày là sẽ có 1 concert của Trương Học Hữu diễn ra tại Trung Quốc. Tính cả thời gian di chuyển đến các địa điểm biểu diễn khác nhau và diễn tập sân khấu, nam ca sĩ hạng A hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tần suất làm việc của Trương Học Hữu gây sốc cho công chúng xứ tỷ dân. Các khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe, cũng như thương cảm trước cảnh ngộ vật lộn với nợ nần của anh.

Để cứu vợ, Trương Học Hữu đã đứng ra trả nợ

Vì đi tour liên tục, Trương Học Hữu nhiều lần bị kiệt sức. Tháng 7 vừa qua, anh thông báo hủy 3 đêm diễn ở Hàng Châu (Trung Quốc) vì bị viêm thanh quản, ảnh hưởng đến giọng hát. Trước đó, nam ca sĩ cũng phải hủy show vào tháng 3 (Thượng Hải, Trung Quốc) và tháng 6 (Đài Loan, Trung Quốc) cũng với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Về phía La Mỹ Vy, kể từ khi rời showbiz đến nay, cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Thời gian qua, nữ diễn viên này càng sống "ẩn dật" hơn vì tình trạng kinh tế khủng hoảng, cũng như hứng chịu làn sóng chỉ trích của người hâm mộ Trương Học Hữu sau khi "mang nợ" về cho chồng.

Trương Học Hữu chạy show đến kiệt sức để kiếm tiền trả nợ cho vợ

