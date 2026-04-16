Showbiz có 1 mỹ nhân ngày ngắm đêm mơ thấy ác mộng: Mặt đẹp như tranh vẽ nhưng chẳng biết nên nhìn hay không

Nếu phải chỉ ra một diễn viên nữ gây nhiều ấn tượng nhất màn ảnh Hàn Quốc trong khoảng thời gian 3-4 năm trở lại đây, tin rằng Lim Ji Yeon là đáp án của nhiều khán giả. Nổi lên từ bộ phim điện ảnh 18+, với vẻ ngoài vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng, cô được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng. Thế nhưng sau đó khi tiến vào địa hạt truyền hình, sự nghiệp của cô lại khá trầm lắng.

Các dự án Lim Ji Yeon tham gia như High Society, The Royal Gambler, Windy Mi Poong, Welcome 2 Life, Casting a Spell to You, Midnight Thriller, House Of Lies hay kể cả Money Heist: Korea - Joint Economic Area - Part 2, không tác phẩm nào giúp mỹ nhân sinh năm 1990 thực sự bứt phá.

Lim Ji Yeon từng hot rần rần nhờ vai phản diện Park Yeon Jin trong The Glory.

Gương mặt, thần thái và diễn xuất của cô thực sự rất hợp để đóng phản diện.

Thế nhưng năm 2022, Lim Ji Yeon đã trở thành cái tên được đông đảo công chúng yêu mến nhờ The Glory. Đây thường được coi là cú lội ngược dòng sự nghiệp cho Song Hye Kyo, tuy nhiên với Lim Ji Yeon, nó cũng là một bước ngoặt.

Lim Ji Yeon thể hiện vai phản diện Park Yeon Jin xuất sắc vô cùng, từng ánh mắt và biểu cảm đều khiến người xem lạnh gáy. Thậm chí với những ai "yếu bóng vía", chuyện gặp ác mộng cũng là có khả năng. Sang đến Lies Hidden In My Garden, Lim Ji Yeon tiếp tục cho thấy mình hợp với những vai diễn nặng đô đến thế nào.

Những khán giả yêu mến Lim Ji Yeon sắp được chứng kiến sự trở lại của nữ diễn viên trong My Royal Nemesis.

Sắp tới, khán giả sẽ được gặp lại Lim Ji Yeon ở bộ phim My Royal Nemesis phát sóng trên đài SBS. Trong phim, nữ diễn viên vào vai nữ chính Kang Dan Shim, một ác nữ khét tiếng thời Joseon. Sinh ra trong gia cảnh nghèo khổ, Kang Dan Shim đã phải chịu nhiều bất công, nhưng đã tìm đủ mọi cách để vươn lên vị trí Phi tần. Dẫu vậy, Kang Dan Shim sau cùng cũng phải chịu cái kết bi kịch.

Gương mặt này không ai dám nhìn thẳng

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Thực ra, Kang Dan Shim đã xuyên không tới thế kỷ 21, sống trong cơ thể của Shin Seo Ri. Tại đây, cô có mối quan hệ đặc biệt với Cha Se Gye, một người thừa kế tài phiệt tàn nhẫn, được biết đến như "con quái vật mà chủ nghĩa tư bản tạo ra".

Teaser mới của phim My Royal Nemesis

Với một vai diễn như vậy, Lim Ji Yeon nhiều khả năng sẽ lại có đất để phô bày dáng vẻ "trời sinh để đóng phản diện" của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, vì My Royal Nemesis là một tác phẩm thuộc thể loại hài - lãng mạn, gần như chắc chắn cả hai nhân vật chính đều sẽ có những sự biến chuyển trong tính cách. Đó là lúc mà nữ diễn viên 36 tuổi cho thấy mình không chỉ có thể đóng phản diện, mà đóng dạng vai chính diện cũng rất xuất sắc. Và những điều này đã phần nào được thể hiện qua đoạn teaser mới nhất được SBS "nhá hàng".