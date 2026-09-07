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Showbiz có 1 mỹ nhân đã quyết tâm giả trai thì đố ai nhận ra nổi: 0% nữ tính, ai cũng bảo 100% đàn ông

Thu Phong
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Mỹ nhân này được cả cõi mạng công nhận là chiến thần trong làng giả trai.

Mới đây, những hình ảnh của Trần Lệ Quân trên phim trường Chúc Cô Nương đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Lý do là bởi nữ diễn viên đã có một màn giả trai quá đỗi ấn tượng, được khán giả nhận xét cực kỳ thuyết phục.

Thực tế, làng phim Trung Quốc không phải không có những nữ diễn viên từng giả trai thành công, nhưng Trần Lệ Quân vẫn có thể xem là một trong những trường hợp xuất sắc bậc nhất. Khi khoác lên mình trang phục nam giới, từ ánh mắt, gương mặt, thần thái cho tới dáng đứng, cử chỉ của cô đều toát lên vẻ phóng khoáng của một nam tử. Nếu chỉ nhìn qua hình ảnh, gần như hoàn toàn không có nét nữ tính.

Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 1.

Màn cải nam trang cực đỉnh của Trần Lệ Quân trên phim trường Chúc Cô Nương đang gây sốt mạng xã hội.

Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 2.

Quả thực đây là hình ảnh mà khán giả gần như không nhìn thấy chút nữ tính nào.

Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 3.

Với những người chưa biết nhiều về Trần Lệ Quân, màn thể hiện này có thể khiến họ bất ngờ. Tuy nhiên, những khán giả đã theo dõi cô từ lâu lại chẳng hề ngạc nhiên.

Trước khi bước sang lĩnh vực phim ảnh, Trần Lệ Quân vốn đã nổi danh nhờ khả năng cải nam trang trong giới Việt kịch. Một số vai diễn nổi tiếng của cô là Giả Đình trong Tân Long Môn Khách Sạn, Giả Bảo Ngọc trong Đại Quan Viên Của Ta và Lương Sơn Bá trong câu chuyện kinh điển Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 4.

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, Trần Lệ Quân đã là cái tên nổi tiếng trong giới Việt kịch.

Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 5.
Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 6.

Bản thân Trần Lệ Quân cũng sở hữu vẻ đẹp đặc biệt. Ở cô có sự kết hợp giữa những đường nét mềm mại, uyển chuyển của nữ giới với khí chất phóng khoáng, hào hoa thường thấy ở nam giới. Cộng thêm kinh nghiệm biểu diễn cùng khả năng kiểm soát ánh mắt, hình thể tốt, những màn cải nam trang của cô vì thế càng trở nên tự nhiên và thuyết phục.

Nói thêm về Chúc Cô Nương, đây là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Chúc Cô Nương Hôm Nay Có Rớt Hố Không. Trần Lệ Quân đảm nhận vai nữ chính Chúc Anh, một cô gái xuất thân bình dân, không có gia thế hay chỗ dựa quyền thế.

Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 7.

Một vài hình ảnh của Trần Lệ Quân ở lễ khai máy phim Chúc Cô Nương.

Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 8.
Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 9.
Trần Lệ Quân gây sốt với màn giả trai xuất sắc trong phim Chúc Cô Nương - Ảnh 10.

Khi bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt, Chúc Anh đã đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Cô liều lĩnh cải nam trang để dấn thân vào quan trường ẩn chứa đầy hiểm nguy. Không có xuất phát điểm thuận lợi, Chúc Anh phải dựa vào trí tuệ và năng lực của chính mình để tồn tại giữa những cuộc tranh đấu quyền lực phức tạp. Trải qua hàng loạt sóng gió và những màn đấu trí khốc liệt, cô từng bước tạo dựng vị thế, phá bỏ những rào cản trước mắt và tiến ngày một gần hơn tới đỉnh cao quyền lực.

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Tags

Trần Lệ Quân

phim trung quốc

mỹ nhân

sao hoa ngữ

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