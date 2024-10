Showbiz 4/10: Phản ứng của khán giả với lời xin lỗi của Mai Phương Thúy

Tối 3/10, Hoa hậu Mai Phương Thúy livestream uống bia và thừa nhận say xỉn. Hành động bất thường của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Nhanh chóng, Hoa hậu Mai Phương Thúy giới hạn người bình luận trên trang cá nhân. Cô giải thích uống vài lon bia sau khi tập thể thao. Mai Phương Thúy cho biết sau nhiều năm cô mới uống bia như vậy, bản thân ít khi say xỉn.

Dù đã xin lỗi và hy vọng bản thân không làm gương xấu cho giới trẻ, hành động của Mai Phương Thúy vẫn gây tranh luận.

Một số ý kiến thông cảm và cho rằng đây là trạng thái bình thường của người bình thường. Tuy nhiên, có người góp ý Hoa hậu Mai Phương Thúy nên tiết chế, tránh cảm xúc phấn khích khó kiểm soát.

“Thực ra nếu say mà không livestream cũng không thành vấn đề, nhất là với người nổi tiếng. Bởi vì khi say con người sẽ có những hành động hay lời nói không kiểm soát được. Hy vọng sau lần này chị ấy sẽ rút kinh nghiệm hơn”, “Say là một trạng thái bình thường nhưng phải với một người bình thường, còn cô ấy là người của công chúng thì sẽ không được gọi là bình thường”, “Dù sao cũng chỉ livetream khoe mình đang say thôi, chúng ta có thể bỏ qua được. Nói chung địa vị của cô ấy thì không nên làm thế”… một số khán giả bình luận.

Gil Lê có động thân mật với Xoài Non

Chiều 4/10, Xoài Non và Gil Lê xuất hiện chung trong một buổi livestream. Khi Xoài Non ẩn ý về chuyện bị nói xấu gần đây, Gil Lê động viên: "Gil có nghe rồi. Mấy cái tiêu cực đó mình kệ, không sao đâu".

Sau đó, Gil Lê có cử chỉ hôn tay, xoa đầu Xoài Non ngay trên sóng livestream. Hành động thân mật của cả hai thu hút sự quan tâm.

Trước đó, Xoài Non bị nhân viên nói xấu ngay trên sóng trực tiếp. Người này chê Xoài Non chảnh, khẳng định thông tin cô và Gil Lê hẹn hò là sự thật.

Khi phát hiện sự cố, nhãn hàng lập tức để nhân viên xuất hiện trên livestream xin lỗi Xoài Non và khán giả.

Người này tiếp tục gửi tin nhắn riêng cho Xoài Non mong nhận được sự tha thứ. Cô nói sẽ bỏ qua ồn ào, khẳng định không dựng chuyện, tạo nội dung bẩn để câu view.

"Ai xem buổi live đều biết mọi chuyện, tôi và cả ê-kíp chưa hiểu gì thì đã xảy ra rồi", cô chia sẻ.

Lệ Quyên : ‘Tôi chưa bao giờ chọn sai người’

Ngày 4/10, Lệ Quyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên Lâm Bảo Châu kèm cảm nhận về bạn trai.

Cô đồng cảm khi Lâm Bảo Châu vướng nhiều thị phi, tin đồn thất thiệt. “Người ta càng cố gắng bịa đặt, gán ghép, xúc xiểm về anh thì thực tế là họ đang nâng anh lên. Phải cảm ơn họ”, cô chia sẻ.

Lệ Quyên nói cô trân trọng tư cách và sự tử tế của Lâm Bảo Châu. Cô hiểu rõ mọi thứ giữa họ là sự thật hay chỉ phông bạt. Nữ ca sĩ khẳng định cô chưa bao giờ chọn sai người.

Bên cạnh những lời khen dành cho Lâm Bảo Châu và chuyện tình lệch tuổi giữa hai người, một số ý kiến bắt bẻ về việc nữ ca sĩ từng đổ vỡ hôn nhân.

Đáp trả, Lệ Quyên cho biết cô chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. “Tôi chưa bao giờ hối hận khi đã chọn bất cứ ai, nhưng có ai dám nói cái gì là mãi mãi đâu, chỉ luôn hết mình là được rồi”, Lệ Quyên giải thích.

Hòa Minzy nói về tin được Văn Toàn cầu hôn

Trưa 4/10, Hòa Minzy chia sẻ lại bài viết có nội dung cô được Văn Toàn cầu hôn. Theo Hòa Minzy đây là thông tin sai sự thật.

"Cô gái này không phải tôi. Không có nhập nhằng, cái gì cần rõ ràng là rõ ràng nha", nữ ca sĩ đính chính.

Trước đó, một Fanpage có gần 500.000 người theo dõi chia sẻ hình ảnh cầu thủ Văn Toàn quỳ gối, cầu hôn một cô gái chỉ lộ nửa mặt. Đáng chú ý là dòng chú thích: "Hòa Minzy xứng đáng, chồng cũ tiếc chưa”.

Hòa Minzy nhiều lần khẳng định cô và Văn Toàn chỉ là bạn. Nữ ca sĩ nói cô quen Văn Toàn đầu tiên trong dàn cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi là bạn của nhau đã 10 năm. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7-8 năm trước. 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế, luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy. Khi nào cậu thất tình sẽ luôn có tôi ở đây để tìm giúp cậu cách giải hòa với bạn gái”, Hòa Minzy chia sẻ.

Nữ ca sĩ nhận xét Văn Toàn là người đàn ông tốt, ấm áp hiền lành. Cô mong bạn thân được hạnh phúc, tỏa sáng. Cô mong khán giả không ghép đôi hay bàn tán vì giữa họ chỉ có tình bạn.