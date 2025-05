Showbiz 30/5: Nhạc sĩ Trần Tiến không hát 3 bài này dù trả cát-xê hàng tỷ đồng

Là khách mời trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết có 3 ca khúc ông không thể hát lại dù được trả cát-xê hàng tỷ đồng.

Theo nhạc sĩ, chiến tranh để lại trong ông một ký ức vừa đau đớn vừa sâu sắc về tình người. “Nhiều đêm chợt tỉnh dậy hỏi: ‘Chúng mày đâu rồi? Chết hết rồi à?’. Kinh khủng lắm. Chính trải nghiệm ấy đã khiến tôi nhận ra một chân lý giản đơn nhưng thấm thía: khi một lần được sống lại, tình yêu dành cho bạn bè, bố mẹ, và những người thân yêu trở nên mãnh liệt đến tận cùng. Về tôi mới viết được Tạm biệt chim én , mới viết Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng. Tôi yêu thương và trân quý tất cả những gì còn hiện hữu trong đời mình, từ người chị hiền hậu đến những người bạn đồng hành trên suốt chặng đường. Có ba bài hát tôi không bao giờ hát, dù mời hàng tỷ đồng cũng không thể. Đó là Mẹ tôi , Chị tôi và Quê nhà . Tôi không thể hát nổi, vì hát kiểu gì cũng khóc, không kiềm được nước mắt, nhiều lần rồi”, nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Cũng trong chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến thú nhận ông chưa từng xem mình là “nghệ sĩ phòng thu”. Suốt nhiều năm, ông cùng ban nhạc đi khắp mọi miền đất nước, mang âm nhạc đến những vùng quê nghèo, sân khấu chỉ là sân đình, khoảng đất trống hay sân bóng làng.

Với ông, âm nhạc phải bước ra từ cuộc đời, phải chạm đến những con người thật, những nỗi niềm không cần trau chuốt mà vẫn khiến người nghe rung động.

Hồng Ngọc kỷ niệm 19 năm ngày cưới

Ngày 30/5, ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ ảnh cưới nhân kỷ niệm 19 năm về chung nhà với bầu show Thomas Tâm.

Cô viết: “Vậy là đã 19 năm sống bên nhau, và 21 năm kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nhanh thật anh nhỉ? Như một cái chớp mắt, mà hóa ra là gần hai thập kỷ bên nhau đủ dài để hiểu, đủ sâu để thương, và đủ bền để gọi nhau là định mệnh. Em vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không phải là câu chuyện cổ tích, không có lời cầu hôn ngọt ngào hay khoảnh khắc phim ảnh lãng mạn, nhưng lại là khởi đầu của một tình yêu chân thật và bền vững. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em và các con suốt những năm qua không ồn ào, không phô trương, mà là sự hy sinh âm thầm, sự chở che lặng lẽ nhưng ấm áp vô cùng”.

Theo Hồng Ngọc, chồng là người yêu thương con cái bằng cả trái tim, sẵn sàng gánh vác mọi lo toan, là bờ vai vững chắc mà cô luôn tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Nữ ca sĩ thừa nhận mình không phải người vợ hoàn hảo, nhưng may mắn vì có một người chồng đủ bao dung để thấu hiểu, đủ kiên nhẫn để đi cùng cô vượt qua mọi thăng trầm.

“Em tin rằng, tình yêu của chúng ta không phải do em chọn, mà là do ông trời sắp đặt. Và đó là sự sắp đặt tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn anh người bạn đời, người tri kỷ, người đồng hành suốt 19 năm qua và mãi về sau. Nếu được chọn lại từ đầu, em vẫn sẽ chọn anh không do dự. Em biết tóc chúng ta ngày càng bạc đi nhiều, da đã nhăn, nhưng trong mắt nhau chúng ta vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng và đầy yêu thương. Em mong cho chúng mình thêm nhiều kỷ niệm, nụ cười, và mãi nắm tay nhau như ngày đầu, như hôm nay và như cả những ngày mai phía trước nhé anh. Yêu anh”, cô nhắn nhủ bạn đời.

Hồng Ngọc sinh năm 1978, tại Bình Phước. Cô từng đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình năm 1996. Tên tuổi của cô gắn liền với những ca khúc như Mắt nai cha cha cha, Vùng trời bình yên, Như đã dấu yêu, Tình em...