Showbiz 26/10: Hai nữ diễn viên Hàn Quốc qua đời

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Kim Byung Sun qua đời ở tuổi 37 ngày 24/10, sau khi chiến đấu với căn bệnh mãn tính. Lễ viếng được tổ chức tại Phòng 7 của Trung tâm Y tế Seoul Asan. Lễ tang diễn ra vào 7h ngày 27/10, linh cữu được an táng ở Công viên Tưở ng niệm Gia đình Sian.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Kyung Hee, Kim Byung Sun ra mắt với vai trò diễn viên của JYP Entertainment .

Nữ diễn viên Kim Byung Sun qua đời ở tuổi 37.

Cô bước chân vào giới giải trí qua bộ phim The perfect couple năm 2006 và xuất hiện trong các tác phẩm như Romantic island và phim truyền hình Way back home . Cô thu hút được nhiều sự chú ý trong War of Money, vai Miss Jo, nhân viên trong văn phòng của tên cho vay nặng lãi Ma Dong Po (do Lee Jong Won thủ vai).

Ngày 25/10, nữ diễn viên Kim Soo Mi từ trần, thọ 75 tuổi. Trước đó, Kim Soo Mi đã dừng các chương trình phát sóng của mình vào tháng 5 và tháng 7 năm nay do phải nhập viện nhiều lần. Sau đó, bà tiếp tục xuất hiện trên truyền hình vào tháng 9, nhưng tình trạng sức khỏe ngày một yếu đi.

Năm 1970, bà ra mắt với tư cách diễn viên trực thuộc đài MBC, được biết đến nhiều nhất qua các tác phẩm như Hello, Franceska (2005), Band of sisters (2017) và loạt phim nổi tiếng Marrying the mafia (2002-2023).

Con trai của Kim Soo Mi xác nhận mẹ anh qua đời vì sốc tăng đường huyết. Lễ tang của bà được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Hanyang.

Kim Soo Mi mất vì sốc tăng đường huyết, thọ 75 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của hai nữ diễn viên khiến nhiều khán giả sốc và bày tỏ sự đau buồn.

"Tôi nhớ mình đã xem bộ phim của Kim Soo Mi ở rạp và khóc rất nhiều. Tôi thường không khóc khi xem phim nhưng diễn xuất của các diễn viên rất tuyệt và tôi rất cảm động với bộ phim này", "Tôi vẫn không thể tin được tin này... Hãy yên nghỉ nhé”, "Quá đột ngột... Tôi vẫn còn sốc... Yên nghỉ nhé”.

MC Thành Trung bức xúc vì tin đồn ác ý

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin MC Thành Trung gặp nạn. Nhiều khán giả tin là thật dù không có xác nhận từ người nhà hay chính Thành Trung.

MC Thành Trung bức xúc.

Bức xúc trước thông tin gây ảnh hưởng, nam MC lên tiếng hôm 25/10: “Nhiều người bị lừa quá nên tôi phải lên tiếng. Trộm vía tôi vẫn đang sống mạnh khỏe, vui vẻ nhé mọi người”.

Không chỉ Thành Trung, nhiều nghệ sĩ là nạn nhân của các tin đồn thất thiệt từ bị mượn nợ, qua đời, tai nạn…

Hồi đầu năm, NSND Việt Anh kể bị một người báo tin giả cho Trấn Thành rằng ông bị tai biến.

"Tự nhiên tôi đang khỏe mạnh, 2h sáng bị khủng bố khi có người báo tin cho học trò A Xìn (tên thân mật của Trấn Thành - PV) tôi bị tai biến... làm hai thầy trò một phen hoảng hốt! Tại sao có người rảnh vậy?" - NSND Việt Anh nói.

Vợ NSND Công Lý cũng từng phải lên tiếng đính chính khi trang tin loan báo chồng cô qua đời.

Trang tin này diễn giải NSND Công Lý bị đột quỵ và chia sẻ hình ảnh đám tang được cắt từ bộ phim mà nam nghệ sĩ vừa tham gia.

150.000 vé xem concert của Châu Kiệt Luân bán hết trong 5 phút

Châu Kiệt Luân biểu diễn tại Taipei Arena (Đài Loan, Trung Quốc) từ ngày 5-8/12 và hơn 150.000 vé đã được bán hết chỉ trong năm phút vào 23/10. Sân có sức chứa 40.000 khán giả.

Theo hãng thu âm JVR Music của nam ca sĩ cho biết hơn 890.000 người đã đăng nhập vào trang web bán vé để giành vé. Phía đơn vị bán vé đã phải dùng hơn 10.000 máy ảo đến đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Châu Kiệt Luân bán hết 150.000 vé trong 5 phút.

Những kẻ đầu cơ tận dụng thời cơ tuồn vé chợ đen, đẩy giá lên 9.351 USD cho mỗi vé, khiến thị trưởng Đài Bắc - Tưởng Vạn An - phải ra lệnh điều tra nghiêm ngặt.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã nhận được hơn 300 tin báo trong một ngày và hôm 24/10 đã phá được một trong những vụ án lớn nhất.

Cặp vợ chồng KOL bị tình nghi sử dụng các phương pháp bất hợp pháp và một số lượng lớn tài khoản giả để lấy cắp 198 vé, trong đó hơn một nửa đã được bán lại. Họ đã đăng danh sách trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau như Line, X và Shopee.

Người chồng tên Liu, 43 tuổi và vợ tên Zhang, 33 tuổi, đang trốn trong khách sạn năm sao ở Đào Viên và bị bắt tại hiện trường.

Cảnh sát phát hiện gần 100 nhóm người hâm mộ hỏi mua vé, hơn một nửa trong số đó đã mua vé và tổng số tiền lên tới 2 triệu Đài tệ. Hai người này bị cáo buộc đã tham gia vào hoạt động đầu cơ vé trong gần 10 năm.

Các phương tiện truyền thông đưa tin người phụ nữ này thường đăng lên mạng xã hội những bức ảnh đi nghỉ ở nước ngoài chồng con, ăn uống ở những nơi xa hoa. Cảnh sát đã gửi yêu cầu tới Sở Văn hóa hủy toàn bộ vé được niêm yết trên nền tảng bán vé chợ đen.