Showbiz 22/9: NSND Mỹ Uyên gặp sự cố

Chiều 22/9, NSND Mỹ Uyên cảnh báo chiêu thức lừa đảo qua hình thức chuyển hàng online.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô từng gặp tình huống này nhưng được mọi người kịp thời ngăn lại.

Kẻ gian lặp lại chiêu thức gọi điện ship hàng và yêu cầu chuyển tiền. Sau đó thông báo nhầm tài khoản và gửi đường link để hủy hóa đơn chuyển tiền.

“Em shipper nói do em nhầm tài khoản nên tiền tôi chuyển khoản đã trả về tài khoản của Bảo hiểm hàng hóa. Giờ tôi phải gọi lên cho trang Bảo hiểm hàng hóa hủy mới được, nếu tôi không tự hủy, họ sẽ trừ tiền tài khoản của tôi hàng tháng mà em shipper cũng không được làm nữa. Và tôi làm theo hướng dẫn của trang Bảo hiểm hàng hóa. Họ chỉ tôi thao tác rất dài, cuối cùng trừ hết sạch tiền trong tài khoản của tôi”, NSND Mỹ Uyên kể.

NSND Mỹ Uyên thừa nhận sập bẫy lừa đảo do bất cẩn và thương người vận chuyển hàng hóa. Trước đó, cô nhiều lần chậm chuyển tiền khiến họ than phiền do ảnh hưởng công việc.

“Đúng ra tôi im lặng vì ngu nhưng phải đăng lên cho mọi người cẩn thận. Mong Facebook giám sát chặt chẽ hơn những đối tượng này”, cô nhấn mạnh.

Hình ảnh Kasim Hoàng Vũ trong bệnh viện, chờ phẫu thuật

Sau khi mạng xã hội loan tin Kasim Hoàng Vũ qua đời tối 21/9, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đăng tải hình ảnh đàn em trong bệnh viện để phủ nhận.

Trizzie Phương Trinh cho biết Kasim Hoàng Vũ đang điều trị tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe ổn định. Cô cầu xin khán giả không đăng tin sai lệch khi chưa kiểm chứng.

“Chị Bích Phương - mẹ của Kasim - luôn túc trực để lo cho con. Chị gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ, giới truyền thông và khán giả đã quan tâm đến tình hình sức khỏe của Sim. Chị cho biết hiện giờ Sim được các bác sĩ chăm sóc tốt, đã bớt đau và đang tập nói. Sim đang chờ lịch phẫu thuật ghép xương hàm”, cô chia sẻ.

Tối 21/9, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đính chính thông tin thất thiệt. Anh nói đang được chăm sóc tốt tại bệnh viện, mong khán giả đừng lo lắng. Kasim Hoàng Vũ cho biết có thể anh phẫu thuật vào tháng sau vì đợi một số đồ cần thiết cho ca mổ.

Tuấn Hưng : ‘Chúng tôi đã hát bằng cả trái tim’

Tối 21/9, đêm nhạc Tuấn Hưng – Duy Mạnh diễn ra tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ngoài ý nghĩa nhân văn với số tiền hơn 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lũ, đây được xem là sự kiện họp fan của hai ca sĩ sau 14 năm họ tái hợp trên sân khấu.

Sau đêm diễn, Tuấn Hưng bày tỏ cảm kích khi hàng nghìn khán giả đội mưa tới xem show. Đồng thời trân trọng nỗ lực của BTC để có đêm diễn thành công.

“Khi mây đen kéo tới và mưa nặng hạt dần, nhìn hàng nghìn khán giả đội mưa tới show mà lòng nao nao khó tả. Thương yêu, trân trọng những người trong BTC ngày đêm cố gắng hoàn thiện mọi thứ trong thời gian tính bằng giờ. Họ không than vãn một câu nào dù mưa gió lạnh và áp lực phải hoàn hảo nhất có thể trước khi show diễn bắt đầu. Tất cả chỉ mong muốn mang lại một đêm diễn đầy đủ nhất có thể”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo Tuấn Hưng, anh và ca sĩ Duy Mạnh đã hát bằng cả trái tim và lòng nhiệt thành. Anh mong khán giả bỏ qua nếu có sơ sót không đáng có.

“Show diễn xong rồi, mọi thứ cũng đã theo ý nguyện. Thay mặt tất cả người làm show cảm ơn khán giả”, anh viết.