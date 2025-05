Showbiz 17/5: Đoàn Di Băng xin lỗi, khán giả phẫn nộ

Đoàn Di Băng lên tiếng về lô sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki Sunscreen Body bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi do ghi nhãn không đúng với chất lượng sản phẩm.

"Chúng tôi ngừng kinh doanh toàn bộ các sản phẩm còn trên thị trường liên quan đến nhà máy này, sẵn sàng khởi kiện nếu có đầy đủ căn cứ pháp lý về hành vi gian lận trong sản xuất hoặc ghi nhãn sai lệch. Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến toàn thể người tiêu dùng, khách hàng, đại lý và đối tác đã tin tưởng", Đoàn Di Băng chia sẻ.

Theo Đoàn Di Băng, lô sản phẩm vừa bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi, được sản xuất bởi Công ty TNHH EBC Giang Điền - Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, Đồng Nai). Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group là đơn vị phân phối sản phẩm.

"Chúng tôi cũng là bên chịu thiệt hại trực tiếp, vì là khách hàng nhập sản phẩm từ nhà máy sản xuất. Sự cố lần này là một bài học lớn và là cơ hội để chúng tôi rà soát, nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn kiểm định nội bộ", cô phân trần.

Bên dưới bài đăng của Đoàn Di Băng, hơn một nghìn tài khoản bày tỏ phẫn nộ, hàng trăm bình luận bức xúc, truy cứu trách nhiệm về sản phẩm kém chất lượng do vợ chồng cô bán ra thị trường.

Trước đó, lô sản phẩm Hanayuki Shampoo (chai 300 g) của công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group phân phối cũng bị thu hồi và tiêu hủy.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty.

Đoàn Di Băng là "gương mặt đại diện thương hiệu", trực tiếp quảng bá và giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Ngày 16/5, Dược sĩ Tiến bị cộng đồng mạng réo tên vì cho rằng anh liên quan đến vụ buôn bán thực phẩm chức năng giả vừa bị công an triệt phá tại Hà Nội.

Trước những thông tin sai lệch, có thể ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của mình, Dược sĩ Tiến lên tiếng phủ nhận.

"Vừa hạ cánh máy bay, sét đánh vào cột thu lôi. Bước ra thấy inbox nổ tung hỏi thăm xem có ổn không? Sét đánh cây thu lôi chứ không có đánh tôi, mọi người ơi", anh đính chính.

Phần bình luận, nhiều đồng nghiệp chia sẻ với Dược sĩ Tiến về sự cố này, cho rằng nguyên nhân đến từ việc nhiều trang tin giật tít gây hiểu lầm. Có người đùa vui, anh nên đổi nghệ danh để tránh rơi vào tình huống dở khóc dở cười như trên.

Dược sĩ Tiến là nghệ danh của nhà sản xuất Phạm Minh Hữu Tiến. Anh từng học ngành dược tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Gần đây, Dược sĩ Tiến là nhà sản xuất cho chương trình The Next Gentleman, The New Mentor, Miss Universe Vietnam…

Lan Phương chia sẻ về hành trình nuôi con 7 năm

Nhân dịp sinh nhật con gái Lina, Lan Phương tâm sự về hành trình 7 năm qua. Theo Lan Phương, 7 năm cho cô hiểu về tình yêu vô điều kiện, lần đầu có quyền và cơ hội tạo ra cách sống riêng của mình, không bị ảnh hưởng hay nghĩa vụ phải theo ý kiến của bất cứ ai khác. Bắt đầu từ việc cô nuôi dạy con theo cách riêng của mình.

“Mẹ nhận ra rằng từ khởi đầu đó, mẹ đã dần trở lại là nguyên bản chính mình. Con đường trở về chính mình vẫn còn dài và khó khăn lắm, nhưng ít nhất mẹ đã bắt đầu, mẹ đang đi, mỗi ngày một mạnh mẽ, điềm tĩnh và trái tim mở rộng hơn với tất cả”, Lan Phương nhắn nhủ.

Lan Phương biết ơn vì luôn có con gái đồng hành, đi qua những ngọt ngào và cả khó khăn, tưởng như gục ngã.

“Con 7 tuổi, con nhận thức nhiều hơn nên cũng gặp khó khăn hơn trong việc đối diện và giải quyết các cảm xúc khác nhau. Nhiều lúc 2 mẹ con mình cùng mệt mỏi, mất kiên nhẫn, nhưng cũng có những lúc cái ôm xóa tan đi tất cả. Tình yêu dành cho con, mong muốn con lớn lên với những điều tốt đẹp nhất là động lực to lớn của mẹ. Để mẹ cố gắng hơn mỗi ngày. Thậm chí mỗi phút mẹ đều cố gắng”, Lan Phương tâm sự.

Lan Phương sinh năm 1983, là diễn viên quen mặt của phim truyền hình Việt. Cô biến hóa và gây ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Tết ở làng địa ngục…

Lan Phương kết hôn với chồng ngoại quốc năm 2018. Cặp đôi có hai con nhưng chưa tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên cho biết cô không quan trọng chuyện này vì đám cưới chỉ là hình thức.