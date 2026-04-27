Show Trung có Trang Pháp bị tố “bắt nạt” thí sinh: Dí sát mặt các Chị Đẹp đang suy sụp, ép cầu xin để được ở lại

Ép các Tỷ Tỷ phát biểu trong 30 giây để tự cứu mình

Tại Công diễn thứ hai của Đạp Gió 2026 , phần loại thí sinh đã thổi bùng làn sóng tranh cãi trên các trang MXH Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều khán giả cho rằng ekip cố tình đẩy nghệ sĩ vào tình huống tổn thương trước máy quay, biến cảm xúc chân thật của các nghệ sĩ thành công cụ câu view. Cụm từ “bắt nạt bằng ống kính” nhanh chóng leo top 1 hot search kéo theo nhiều chỉ trích rằng show đã đi lệch hoàn toàn khỏi thông điệp nữ quyền ban đầu.

Cụm từ "Đạp Gió 2026 bắt nạt bằng ống kính" leo top 1 hot search trên Weibo

Theo đó, 12 thí sinh rơi vào diện nguy hiểm bị yêu cầu đứng thành hàng trên sân khấu và lần lượt có 30 giây phát biểu để xin được ở lại. Người không đủ phiếu sẽ phải “cuốn gói” khỏi chương trình ngay tại chỗ. Cách dàn dựng này khiến khán giả phản ứng gay gắt vì bị cho là không khác gì buổi “xử công khai”.

Gây tranh cãi hơn là máy quay liên tục dí sát mặt các Tỷ Tỷ đang trong trạng thái suy sụp tinh thần: người bật khóc, ánh mắt hoảng loạn; người cầu xin khán giả bình chọn cho bản thân với giọng nói run rẩy. Cách lia máy quay này bị lên án là hành vi cố tình khai thác sự yếu đuối, sự tổn thương để tạo nhiệt, tạo drama cho chương trình.

Máy quay liên tục dí sát mặt các Tỷ Tỷ đang trong trạng thái suy sụp tinh thần

Trường hợp gây xót xa nhất là Đào Hân Nhiên. Dù đội của cô đạt 868 điểm, xếp thứ hai đêm thi, nữ nghệ sĩ vẫn bị loại vì chỉ nhận được 27 phiếu cá nhân. Hình ảnh cô nghẹn ngào phát biểu trong nước mắt khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. “Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không hiểu sao vẫn bị loại”, nữ diễn viên bùi ngùi chia sẻ.

Đào Hân Nhiên nghẹn ngào phát biểu trong nước mắt

Ở nửa sau Công diễn 2, Giả Lai Nữ cũng trở thành thí sinh thứ 4 phải dừng cuộc chơi, gây tiếc nuối lớn. Nữ nghệ sĩ gạo cội là một trong những người có chất giọng tốt, có khả năng xử lý vocal hàng top nhưng chỉ nhận được 30 phiếu bình chọn. Trong khi những thí sinh yếu về khoản ca hát vẫn được giữ lại, Đạp Gió 2026 đang dần loại đi những cái tên tài năng, hội tủ đủ yếu tố để mang đến màn trình diễn tốt.

Giả Lai Nữ cũng trở thành thí sinh thứ 4 phải dừng cuộc chơi, gây tiếc nuối lớn

Chưa dừng lại ở đó, các thí sinh bị loại còn được cho là không được quay về hậu trường để lấy đồ cá nhân, mà phải tiếp tục ghi hình cảnh thu dọn hành lý trong tâm trạng buồn bã. Điều này bị chỉ trích là tước bỏ sự tôn nghiêm tối thiểu của nghệ sĩ. Bên cạnh đó, luật chơi cũng bị đánh giá vô lý. Đội của Tôn Di thắng với 845 điểm, nhưng vì đội trưởng thua vòng đối đầu cá nhân nên vẫn phải loại người, khiến Triệu Tử Kỳ (Công diễn 1) và Đào Hân Nhiên ra về.

Triệu Tử Kỳ là thí sinh đầu tiên bị loại

Từ show tôn vinh phái đẹp thành nơi khai thác nước mắt

Ngoài thể lệ gây tranh cãi, chương trình còn bị tố cắt ghép ác ý và phân bổ thời lượng thiếu công bằng. Cuộc thảo luận kéo dài 6 phút giữa Triệu Tử Kỳ và Trương Huệ Văn về động tác nhảy bị rút xuống còn vài giây, ghép thành tình huống căng thẳng, khiến Triệu Tử Kỳ hứng chịu chỉ trích trên mạng. Sau khi bị loại, nữ diễn viên đã lên tiếng nói thẳng về vấn đề này trên MXH để tự minh oan cho bản thân, đồng thời khẳng định sẽ không quay lại. Trong khi đó, Đào Hân Nhiên từ chối kể khổ, chỉ bình thản chia sẻ: “Đến không hối hận, đi không tiếc nuối.”

Chương trình còn bị tố cắt ghép ác ý, đi ngược lại thông điệp tôn vinh phụ nữ

Một số nghệ sĩ có chuyên môn cao như An Kỳ bị cho là ít đất diễn, trong khi những gương mặt dễ tạo chủ đề như Vương Mông, Từ Mộng Khiết, Lý Tiểu Nhiễm… lại xuất hiện dày đặc. Từ đây, cư dân mạng dấy lên nghi vấn BTC đang ưu tiên những gương mặt sở hữu lưu lượng lớn, đem lại nguồn lợi truyền thông cho gameshow thay vì giá trị tôn vinh phụ nữ, tôn vinh nỗ lực và sự đầu tư cho màn trình diễn của các thí sinh.

Điều khiến công chúng thất vọng hơn cả là chương trình vốn được xây dựng như một sân chơi cạnh tranh lành mạnh cho cho phụ nữ trên 30 tuổi bứt phá giới hạn, nay lại bị biến thành sân khấu của nước mắt và thi đấu tiêu cực. Tiêu Tường từng nói: “Nước mắt không nên trở thành vũ khí” , nhưng ekip vẫn tận dụng khoảnh khắc tuyệt vọng đó để làm điểm nhấn cho vòng loại.

Đạp Gió từng được xây dựng là sân chơi lành mạnh cho các nghệ sĩ nữ trên 30 (Ảnh: FBNV)

Vụ việc khiến khán giả đặt câu hỏi lớn về giới hạn của truyền hình thực tế: nếu tiếp tục dùng danh dự nghệ sĩ để đổi lấy độ nóng truyền thông, Đạp Gió 2026 có thể đánh mất hoàn toàn uy tín lẫn tinh thần vốn từng giúp chương trình được yêu mến.