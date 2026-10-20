Show nội y gây phẫn nộ

Show diễn nội y Victoria’s Secret năm nay vấp phải làn sóng phản đối khi nhiều người mẫu gắn bó lâu năm với thương hiệu không còn xuất hiện trên sàn diễn. Thay vào đó là những gương mặt nổi tiếng nhờ xuất thân gia đình và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Nhiều thiên thần Victoria’s Secret đã trở thành cái tên quen thuộc với công chúng nhờ mối liên hệ lâu năm với thương hiệu. Tuy nhiên, năm nay, một số người mẫu kỳ cựu như Romee Strijd và Frida Aasen không được lựa chọn, khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Kylie Jenner thành tâm điểm tranh cãi

Trung tâm của làn sóng phản đối là Kylie Jenner. Bà trùm mỹ phẩm chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn thời trang nhưng vẫn được trao một trong những vị trí danh giá nhất show diễn. Cô xuất hiện trên sàn catwalk với chiếc Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD.

Đây là lần đầu kể từ năm 2018, chiếc áo ngực đính đá quý nổi tiếng này trở lại sàn diễn Victoria’s Secret. Kylie cũng trở thành người đầu tiên không thuộc đội ngũ “thiên thần” được mặc thiết kế đặc biệt này. Chiếc áo có viên kim cương vàng trị giá 22 triệu USD làm điểm nhấn, cùng 4.410 viên kim cương tự nhiên khác.

Kylie Jenner được giao trình diễn Fantasy Bra ngay lần đầu trình diễn Victoria's Secret. Ảnh: Getty Images.

Trước Kylie, Fantasy Bra từng được do những siêu mẫu đình đám như Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Tyra Banks và Candice Swanepoel trình diễn.

Adam Selman - Giám đốc sáng tạo của Victoria’s Secret - bảo vệ quyết định lựa chọn Kylie, cho rằng sức ảnh hưởng của cô vượt ra ngoài lĩnh vực thời trang, văn hóa đại chúng hay truyền hình. Theo ông, điều này phù hợp với định hướng của thương hiệu.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng việc bỏ qua những người mẫu đã nhiều năm gắn bó với show diễn để trao vị trí nổi bật cho Kylie là không thỏa đáng. Tranh cãi càng lớn khi đây là lần đầu Kylie xuất hiện trên sàn diễn Victoria’s Secret.

Sự bất bình không chỉ xoay quanh Kylie. Nhiều ý kiến còn chỉ trích việc thương hiệu ưu ái những gương mặt nổi tiếng nhờ gia đình, thay vì các người mẫu có kinh nghiệm. Trong số đó có Amelia Gray (25 tuổi), con gái của diễn viên Harry Hamlin và Lisa Rinna, cũng như Natalia Bryant, con gái cố huyền thoại bóng rổ NBA Kobe Bryant và Vanessa Bryant.

Amelia Gray (trái) và Natalia Bryant cũng bị cuốn vào tranh cãi. Ảnh: Getty Images.

Loạt tên tuổi kỳ cựu bị loại

Trước đó, Romee Strijd đã bật khóc trong lúc chia sẻ trên TikTok rằng không được lựa chọn tham gia show diễn năm nay với lý do không phù hợp với định hướng của ban tổ chức.

Romee từng trình diễn cho Victoria’s Secret từ năm 2014 đến 2018. Cô cho biết đã đến New York tham gia casting vào tháng 9, làm việc với đội ngũ tuyển chọn mới và chờ đợi kết quả trong nhiều tuần. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần trước ngày diễn tại Los Angeles, cô mới biết mình bị loại.

Trong thời gian chờ đợi, Romee vẫn duy trì tập luyện dù chưa biết có được lên sàn diễn hay không. Sau khi sinh hai con gái với chồng Laurens van Leeuwen, cô đã dành thêm thời gian rèn luyện thể lực trong mùa hè vì muốn trở lại show diễn vào thời điểm mà cô cảm thấy phù hợp.

Romee Strijd bức xúc vì bị loại khỏi show nội y lớn nhất hành tinh.

Romee cho biết điều khiến cô tổn thương không chỉ về kết quả casting, mà còn đến từ cách thông tin được truyền đạt. Cô cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ công ty quản lý và bị giữ trong tình trạng chờ đợi quá lâu, gây áp lực tinh thần.

Người mẫu 9X thừa nhận việc bị từ chối là điều bình thường trong nghề, nhưng mong muốn được thông báo rõ ràng để có thể chấp nhận kết quả và bước tiếp. Cô cũng cho biết có thể không tham gia casting Victoria’s Secret trong tương lai.

Frida Aasen từng trình diễn cho thương hiệu vào năm 2017 và 2018, cũng xác nhận không được chọn trong đợt casting năm nay. Chân dài Na Uy để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối cho Romee, đồng thời chia sẻ bản thân cũng trải qua kết quả tương tự.

Josephine Skriver, người mẫu Đan Mạch từng góp mặt trong 10 show diễn của Victoria’s Secret, cũng bị loại. Cô cho biết thương hiệu đang đi theo một hướng khác, đồng thời khẳng định vẫn sẽ cổ vũ những phụ nữ được lựa chọn xuất hiện trên sàn diễn.

Frida Aasen và Josephine Skriver (trái) đều vắng mặt trong show năm nay.

Quy trình lựa chọn cực khắt khe

Giữa làn sóng tranh cãi, Devon Windsor, cựu thiên thần Victoria’s Secret từng tham gia sáu show diễn, tiết lộ quy trình tuyển chọn người mẫu kéo dài nhiều ngày của thương hiệu. Cô cũng vắng mặt năm nay.

Trong bài viết đăng trên Substack, Devon cho biết việc được lựa chọn trình diễn tại Victoria’s Secret là cả quá trình kỹ lưỡng.

Theo cô, vòng đầu tiên thường có sự tham gia của stylist, giám đốc casting và đại diện thương hiệu. Những người vượt qua vòng này mới được mời đến buổi tuyển chọn chính thức.

Vòng casting chính kéo dài từ hai đến ba ngày, với hàng trăm người mẫu tham gia. Mỗi người bước vào phòng tuyển chọn, thay trang phục gồm áo ngực, quần lót và giày cao gót, sau đó trình diễn trước hội đồng ngồi sau bàn có đèn và máy quay.

“Bạn có khoảng 30 giây để giới thiệu bản thân và thể hiện những bước đi catwalk tốt nhất, với hy vọng được chọn tham gia show diễn”, Devon chia sẻ.

Những người vượt qua vòng tuyển chọn tiếp tục trải qua nhiều ngày thử trang phục, tập luyện và học các động tác trình diễn trên sàn catwalk trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Devon Windsor cũng không góp mặt trong show năm nay nhưng lên tiếng bênh vực thương hiệu.

Devon cũng đề cập đến tranh cãi xoay quanh việc Kylie Jenner được lựa chọn. Cô tuyên bố yêu thích Kylie và đánh giá màn xuất hiện của ngôi sao truyền hình thực tế là thú vị.

“Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể bước lên sàn diễn Victoria’s Secret, bất kể vóc dáng, kích cỡ hay chiều cao. Vậy tại sao cô ấy lại không thể?”, Devon đặt câu hỏi.