Show Ký Ức Hội An thời Covid: Diễn trở lại làm thức giấc Hội An

Show diễn của sự tự hào

Show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An bắt đầu công diễn ngày 18/3/2018, là một hạng mục quan trọng nhất của Đảo Ký Ức Hội An, nằm sát ngay trung đô thị cổ Hội An. Sau 3 năm công diễn, dù đã phải tam ngưng biểu diễn nhiều lần trong năm qua do dịch bệnh và thiên tai nhưng đã có khoảng 2 triệu lượt khách tới thưởng thức.

"Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật thực cảnh ngoài trời với Ký Ức Hội An là hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng, âm thanh, điệu hát, các động tác múa… mọi thứ hoàn hảo để kể một câu chuyện văn hóa Việt hoàn hảo với công nghệ trình diễn tuyệt vời" - Du khách Thanh Vân viết trên trang fanpage của Đảo Ký Ức Hội An.

Tháng 3/2020, khán giả tên Thắng chấm cho Ký Ức Hội An 5 sao kèm lời bình luận trên trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor: "Màn biểu diễn rất ấn tượng, đối với những người thích nghệ thuật và nét văn hóa đặc trưng thì đây là 1 điểm đến thú vị và nên thử".

Màn 2 - Đám cưới: Hình ảnh những bông hoa gạo rơi đỏ rực theo dòng nước đưa công chúa Huyền Trân về nhà chồng

Vào tháng 9/2019, show này cũng đã đón lượt khách thứ 1 triệu, khẳng định đây là một chương trình nghệ thuật đặc sắc không thể bỏ qua cho du khách khi đi du lịch Hội An. Thực tế, trước khi có Ký Ức Hội An, du khách không có nhiều lựa chọn giải trí đẳng cấp tại phố cổ nhỏ xinh này.

Trước dịch Covid-19, show diễn chỉ nghỉ tối thứ 3, nhưng cả năm qua cứ khi nào trở lại được thì chỉ có thể hoạt động vào cuối tuần. Sân khấu ngoài trời rộng tới 25.000m2 trên đảo Cồn Hến, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An được thiết kế công phu với sự tham gia diễn xuất của hàng trăm diễn viên. Hệ thống ánh sáng, âm thanh được đầu tư nhằm tạo thêm hiệu ứng tốt cho vở diễn.

Màn 3 - Đèn và biển: cô gái Hội An chân chất đảm đang gánh vác công việc nhà để người đàn ông của mình yên tâm đi biển…

Show diễn trở lại cũng là để thức giấc Hội An

Với 5 màn gói gọn trong thời lượng 1 tiếng đồng hồ, Ký Ức Hội An chuyển tải những nội dung tương đối súc tích hàm chứa nhiều ý nghĩa về cuộc sống của cư dân Hội An - Xứ Quảng trải suốt lịch sử hơn 400 năm từ khi đô thị cổ này được hình thành đến nay.

Màn 4 - Hội nhập: một thương cảng Faifo vàng son trên bến dưới thuyền, một biểu tượng của sự hội nhập quốc tế rất sớm của vùng đất này.

Hồi tháng 3/2019, hãng tin của Anh Reuters có bài viết về Ký Ức Hội An và miêu tả show diễn văn hóa thực cảnh này là "hiệu ứng ngoạn mục", "vũ điệu phức tạp và biểu cảm". Reuters còn viết: "Show diễn có khởi đầu khiêm tốn tại thành phố nhỏ Hội An giờ đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu".

Các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đều cho rằng, show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An là một sản phẩm du lịch khác biệt và đặc biệt. Chương trình nghệ thuật thực sự ấn tượng, đã có những đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam.

Xác định đầu tư lâu dài tạo điểm nhấn cho du lịch Hội An nói riêng và cả miền Trung di sản nói chung, đại diện nhà sản xuất, ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc điều hành Đảo Ký Ức Hội An cho biết: "Chắc chắn chúng tôi còn phải tiếp tục bù lỗ cho show diễn, nhưng không thể tạm dừng biểu diễn hơn nữa. Dừng biểu diễn sẽ xảy ra khả năng hoa hụt lao động tương đối lớn, trong khi đào tạo ra một diễn viên hay một nhân viên theo tiểu chuẩn của Ký Ức Hội An mất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa Hội An cũng cần phải có hoạt động, cần có điểm đến vui chơi giải trí đặc sắc để du khách tới và ở lại. Chúng tôi phải chấp nhận và huy động các nguồn tài chính để duy trì thương hiệu".

Màn 5 - Áo dài: với sự trình diễn của 100 cô gái như sự bất tận vô hạn của cuộc sống.

Nhiều ưu đãi và tăng giá trị tiện ích cho du khách được triển khai. Hiện các nghệ sĩ, diễn viên đang có những buổi luyện tập để trở lại phục vụ du khách bắt đầu từ 21/4/2021. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, có những phân đoạn, du khách hoàn toàn có thể tham gia trải nghiệm vào vở diễn như một diễn viên theo một cách thức mới lạ.

