Show Giải trí của năm tại WeChoice 2025: Bức tranh đa màu sắc và xu hướng mới

Thời gian qua, WeChoice Awards 2025 liên tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Ngay sau khi cổng bình chọn chính thức mở, lượng vote tăng nhanh đã tạo nên bầu không khí sôi động, đặc biệt ở hạng mục Show Giải trí của năm - nơi quy tụ loạt chương trình nổi bật, phản ánh rõ diện mạo thị trường gameshow Việt trong năm qua.

Danh sách đề cử năm nay cho thấy sự đa dạng rõ rệt về màu sắc nội dung và cách tiếp cận khán giả. 10 cái tên góp mặt gồm: Tân Binh Toàn Năng, Anh Trai Say Hi 2025, Gia Đình Haha, Chiến Sĩ Quả Cảm, Running Man Vietnam mùa 3, Em Xinh Say Hi, 2 Ngày 1 Đêm, Sao Nhập Ngũ 2025 - All Star, A.I LÀ AI? và Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân.

Giữa bức tranh đa sắc ấy, A.I LÀ AI? nổi lên như một mảng màu đặc biệt khi tiên phong khai thác yếu tố công nghệ. Chương trình mang trí tuệ nhân tạo đến gần khán giả bằng hình thức giải trí nhẹ nhàng, dễ hiểu, tạo sức hút nhờ cách dàn dựng thông minh, sự dẫn dắt hài hước của nghệ sĩ khiến công nghệ trở thành câu chuyện giải trí đúng nghĩa.

Sau ba tháng lên sóng, chương trình ghi nhận 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, đi cùng hàng trăm triệu lượt tương tác, thảo luận. Theo kết quả đo lường của Younet và Socialite, A.I LÀ AI? luôn nằm trong top 10, thậm chí top 3 bảng xếp hạng chương trình ăn khách của tuần. Không những vậy, show duy trì vị trí top đầu lượt xem trên FPT Play, đồng thời ghi nhận rating ổn định trên sóng truyền hình trong suốt mùa.

Riêng màn cover ca khúc Đại Minh Tinh của song trùng AI dựa trên hình mẫu Văn Mai Hương thu hút gần 20 triệu lượt xem. Các phần trình diễn Đêm Xưa, Bối Rối từ phiên bản AI của nghệ sĩ Trung Dân, ca sĩ Đông Nhi cũng hút gần 10 triệu lượt xem. Những con số này cho thấy chương trình đã thu hút được sự quan tâm, trong bối cảnh thị trường gameshow Việt Nam vốn quen thuộc với các format âm nhạc, hài hoặc truyền hình thực tế truyền thống.

Bên cạnh nội dung chính, chương trình khai thác các nội dung phái sinh dành riêng cho mạng xã hội. Tiêu biểu là series "Song trùng out trình" - nơi toàn bộ hành trình của nhân vật vào vai song trùng được ghi lại từ hậu trường đến khoảnh khắc lộ diện trước khán giả. Xây dựng theo cấu trúc vlog "một ngày hóa thân làm song trùng", series mang đến nhiều tình huống ứng biến, giúp khán giả cảm nhận nhân vật phía sau "mặt nạ công nghệ". Song song đó, chuỗi minigame "Kết thân song trùng" tiếp tục khai thác tương tác hậu trường giữa song trùng và bản gốc.

Với những kết quả này, A.I LÀ AI? đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận nội dung giải trí, khi trí tuệ nhân tạo được đặt ở vị trí trung tâm trong cấu trúc chương trình. Việc chủ động phát triển một format xoay quanh AI cho thấy tầm nhìn chiến lược của FPT Play trong việc đón đầu làn sóng công nghệ, đồng thời thử nghiệm những cách kể chuyện phù hợp với kỷ nguyên số.

Trong top 10 đề cử, Tân Binh Toàn Năng, Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi đại diện cho những chương trình sôi động, ghi dấu nhờ sự cạnh tranh của những gương mặt trẻ đam mê nghệ thuật, thì Gia Đình Haha, 2 Ngày 1 Đêm hay Running Man Vietnam mùa 3 lại mang đến màu sắc hài hước, không khí gần gũi thông qua những hành trình và trải nghiệm của dàn nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, thị trường gameshow năm 2025 còn ghi nhận nhiều hướng khai thác mới mẻ. Sao Nhập Ngũ và Chiến Sĩ Quả Cảm tạo điểm nhấn khi đưa dàn cast bước vào môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang, nơi yếu tố rèn luyện, thử thách và tinh thần đồng đội được thể hiện theo cách vừa chân thật vừa dễ xem. Trong khi đó, Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân lại chinh phục khán giả bằng sự dễ thương và những câu chuyện gia đình giản dị, kể về yêu thương qua những khoảnh khắc nhỏ nhưng giàu cảm xúc.