ShopeeFood tung ngàn deal ngon mê ly chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến rất gần, còn bạn đã có kế hoạch gì chưa? Dù bạn muốn chuẩn bị một bữa ăn chỉn chu để dành tặng thầy cô, hay rủ cả lớp quây quần trong buổi liên hoan cuối buổi học thì ShopeeFood đều có thể đáp ứng trọn vẹn. Không cần tất bật nấu nướng, chỉ cần mở ứng dụng màu cam và đặt món là bạn đã có ngay một bàn tiệc phong phú, đầy đủ món ngon, kèm theo loạt ưu đãi "bao la" đang chờ bạn tận hưởng.

ShopeeFood khiến khối học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền "đứng ngồi không yên" khi liên tiếp tung ra loạt ưu đãi hết sức hấp dẫn dịp 20.11

Ngập tràn deal nửa giá đến từ loạt "quán ruột"

Việc chuẩn bị bữa tiệc liên hoan vào dịp 20.11 chưa bao giờ dễ dàng và hợp túi tiền học sinh đến thế, vì đã có ShopeeFood tung ra loạt deal ăn uống "đỉnh nóc, kịch trần" đến từ các thương hiệu được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay.

Nếu bạn đang tìm món để "sạc pin" sau một ngày dài tham gia các hoạt động 20.11 thì những miếng pizza nóng hổi, phủ đầy topping cùng với lớp phô mai kéo sợi béo ngậy chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo. Và Domino’s Pizza đã chuẩn bị sẵn deal 1.000 đồng cho bạn đấy! Cụ thể, khi mua pizza size 9 hoặc 12 inch, bạn có thể mua thêm một chiếc pizza size 7 inch chỉ với 1.000 đồng. Bên cạnh đó, bạn còn có thể nhập mã JBPDOMINOS80 để giảm 80.000 đồng cho đơn từ 160.000 đồng.

Việc của bạn là mở tiệc rộn ràng, còn món ngon deal xịn đã có ShopeeFood khao

Đã nhắc đến các món ăn liên hoan "quốc dân" thì làm sao có thể thiếu gà rán. Vậy thì đặt ngay những miếng gà rán thấm đẫm vị thảo mộc của McDonald’s, vì chắc chắn cả lớp sẽ "xiêu lòng" với chiếc deal "Mua 2 tặng 2" siêu hời này. Cụ thể, khi mua combo gồm 2 miếng gà rán kèm nước với giá 109.000 đồng, bạn sẽ được tặng ngay một phần tương tự. Hoặc bạn có thể áp mã SPFMCD50K để được giảm 45.000 đồng cho đơn từ 45.000 đồng.

Ăn no nê rồi thì đến chuyên mục uống thỏa thích. Bữa tiệc 20.11 mà có trà sữa thì niềm vui như được nhân đôi. Những ly trà sữa ngọt bùi kết hợp cùng trân châu dẻo dai của MAYCHA nay giảm chỉ còn 12.000 đồng (giá gốc 28.000 đồng). Nếu không phải fan trà sữa, bạn vẫn có thể chọn thức uống yêu thích và nhập mã MAYCHA25 để giảm thêm tối đa 25.000 đồng cho đơn từ 72.000 đồng. Chưa dừng lại, KATINAT, Phúc Long hay Cheese Coffee cũng khao mời bạn hàng loạt deal xịn không thể bỏ lỡ. Mở ShopeeFood ngay để khám phá vì biết đâu bạn lại tìm được "món tủ" với giá hời bất ngờ.

Ăn càng đông, săn voucher càng hời

Bên cạnh những ưu đãi từ các thương hiệu lớn, ShopeeFood còn "chiêu đãi" người dùng với loạt mã giảm giá cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo bữa tiệc 20.11 của lớp bạn sẽ thật tưng bừng với đầy ắp món khoái khẩu. Điều đặc biệt ở đây là đặt càng nhiều lại càng tiết kiệm hơn!

Nổi bật là mã 2011SIEUDEAL25 giảm 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn từ 25.000 đồng, mã 2011SIEUDEAL121 giảm 30% (tối đa 121.000 đồng) cho đơn từ 100.000 đồng. Và nếu bạn chuẩn bị cho một bữa tiệc đông người hơn nữa thì đã có mã 2011SIEUDEAL211 giảm 25% (tối đa 211.000 đồng) cho đơn từ 60.000 đồng và mã 2011SIEUDEAL1211 giảm 20% (tối đa 1.211.000 đồng) cho đơn từ 30.000 đồng.

Không chỉ vậy, ShopeeFood còn tạo bất ngờ với ưu đãi "Lớp càng đông deal càng to" dành riêng cho những bạn đặt đơn theo nhóm. Dù là nhóm bạn chỉ 2 - 3 thành viên, hay nhóm đông người cho đến hơn 15 thành viên, bạn đều được ShopeeFood ưu ái với mức giảm từ 5.000 đồng đến 25.000 đồng. Lưu ý là thành viên nhóm càng đông, mức giảm nhận được càng hời.

Giờ đây, chỉ với vài thao tác trên ShopeeFood, những món ăn ngon, hợp vị và hợp túi tiền sẽ được giao đến tận nơi, để bạn thưởng thức một bữa tiệc ấm cúng, thoải mái bên thầy cô, bạn bè.

Tham dự họp lớp online tại "Trùm Deal Lên Live", săn deal giảm 50%

Không chỉ dừng lại ở món ngon, ưu đãi hấp dẫn, ShopeeFood còn khiến không khí dịp 20.11 thêm phần sôi động với phiên livestream "Trùm Deal Lên Live" 19.11 quy tụ khách mời chất lượng. Diễn ra từ 11h00 đến 16h00 ngày 19.11, sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm một buổi họp lớp náo nhiệt, vui nhộn và đầy hứng khởi, nơi bạn vừa được giải trí thả ga với ê hề mảng miếng từ dàn cast, lại vừa no nê cái bụng khi săn được loạt deal siêu đỉnh giảm 50%.

Trùm Deal Lên Live 19.11 hứa hẹn mang đến không khí họp lớp rộn ràng với loạt deal xịn giảm 50%.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của loạt deal mới xịn sò. Lần đầu tiên xuất hiện "Trùm Deal Đa Món", cho phép bạn tùy ý chọn và đặt món nằm trong danh sách được áp dụng khi bạn sử dụng deal đã mua. Tiếp đó là màn khuấy đảo của 12 Trùm Deal Cực Phẩm liên tục 8 khung giờ hay màn chào sân của Combo Trùm Deal 20.11 - mở tiệc liên hoan chỉ với nửa giá. Cũng trong phiên livestream lần này, bạn còn được khám phá những món ngon đặc sản giảm 50% đến từ một số tỉnh thành (Đồng Nai, Hà Nội) với bộ sưu tập "Vị Đỉnh Mọi Miền".

Săn deal một lần, ăn ngon cả tuần chỉ với nửa giá, đặt lịch xem "Trùm Deal Lên Live" từ hôm nay để tận hưởng loạt ưu đãi có một không hai dành cho dịp 20.11 này nhé!

Còn bây giờ, chỉ cần mở ShopeeFood, chọn món và áp dụng ngay ưu đãi phù hợp, chắc chắn rằng bữa tiệc tri ân thầy cô hay họp lớp với bạn bè sẽ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Từ pizza nóng hổi, gà rán giòn rụm đến trà sữa ngọt ngào, tất cả đều sẵn sàng để biến bữa tiệc lớp bạn thành trải nghiệm ngon hết nấc, vui hết mình.