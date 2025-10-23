ShopeeFood Mega Fest biến Công viên Sáng tạo TP.HCM thành “đại tiệc vạn năng”

Giới trẻ TP.HCM đã có một ngày bật tung năng lượng tại ShopeeFood Mega Fest, nơi ẩm thực, âm nhạc và niềm vui giải trí cùng hội tụ. "Ăn uống thỏa thích, vui chơi hết mình, check-in cháy máy, gặp gỡ thần tượng, hòa mình trong lễ hội từ sáng đến khuya" - tất cả đã tạo nên một hành trình trải nghiệm đỉnh cao, khẳng định vị thế tiên phong của ShopeeFood trong việc mang đến những sự kiện ẩm thực kết hợp giải trí.

Khuấy động năng lượng với chuỗi thử thách thú vị, rinh quà đầy tay

Ngay từ vạch xuất phát, ShopeeFood đã "ghi điểm" tuyệt đối khi chào đón hàng nghìn người tham dự bằng loạt "welcome kit" cực chất gồm túi vải chần bông, quạt tròn cầm tay cùng bản đồ hướng dẫn để khám phá trọn vẹn từng góc của sự kiện. Chỉ cần đặt chân đến cổng, bạn đã có thể cảm nhận không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, từ sắc cam rực rỡ, âm nhạc sôi động cho đến những nụ cười hứng khởi.

Không để người tham dự chờ lâu, ShopeeFood tiếp tục thổi bùng năng lượng khám phá khi tạo nên chuỗi 7 thử thách liên hoàn, gắn liền với tinh thần "săn deal cực hời" tại "Khu phố cao thủ săn deal" và cơ hội rinh quà liền tay tại các gian hàng thương hiệu tài trợ như Pepsi, ACB, Jollibee. Đặc biệt, hoàn thành thử thách, người chơi còn thu thập được tem để đổi quà may mắn hoặc đổi vé Fanzone với các phần quà độc quyền như túi đeo ShopeeFood, khăn bandana, card bo góc thần tượng…

Hình ảnh các bạn trẻ háo hức xếp hàng, quyết tâm "vượt ải" rồi rạng rỡ khoe chiến lợi phẩm đã biến không gian sự kiện thành một bữa tiệc năng lượng thực thụ, nơi mọi người vừa chơi thả ga, lại vừa rinh về những bất ngờ thú vị.

Nuông chiều vị giác với loạt thương hiệu món ngon đình đám

Nếu như các thử thách đem đến cảm giác chơi vui thì không gian ẩm thực lại là "tọa độ vàng" để giới trẻ nuông chiều vị giác và nạp năng lượng. Hàng loạt cái tên nổi tiếng được giới trẻ yêu thích như KATINAT, The Pizza Company, Bún Đậu Homemade, Lotteria, Bánh Mì Lão Phù, Mì Trộn Tên Lửa, Mai Anh Đào đổ bộ tại "Gian hàng thương hiệu ẩm thực", mang đến vô vàn món ngon cùng ưu đãi khủng. Tại khu vực này, các "tín đồ ăn uống" chỉ cần đặt món trên ứng dụng ShopeeFood, sau đó thong thả nhận món trực tiếp ngay tại gian hàng.

Không chỉ vậy, ShopeeFood còn chiêu đãi người tham dự bộ sưu tập "Đại Tiệc Vạn Năng" với hơn 500 quán giảm đến 30%. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, món ăn đã được giao đến "Bến ship" ngay trong khuôn viên sự kiện. Có thể thấy, chính sự kết nối mượt mà giữa trải nghiệm online và offline đã giúp ShopeeFood mang đến một "foodtour" liền mạch, tiện lợi hơn cho người dùng.

Sự kiện còn được thiết kế với khu chill ngoài trời siêu "bắt mood", tạo không gian cho các bạn trẻ vừa thưởng thức món ngon, vừa picnic, chụp ảnh check-in cùng bạn bè, người thân, chỉ có tại ShopeeFood Mega Fest.

Quẩy bung nóc với thần tượng cùng đại nhạc hội rực rỡ

Ngay từ sáng, không khí đã "nóng rực" khi hàng loạt nghệ sĩ, KOLs xuất hiện và giao lưu cùng khán giả. Đặc biệt, chương trình Idol Tour kéo dài từ 11:30 đến 16:00 đã mang đến cơ hội hiếm có để fan được giao lưu, tham gia minigame, xin chữ ký hay chụp hình cùng thần tượng với Duy Khánh, Isaac, Kay Trần và S.T Sơn Thạch ở cự ly "sát rạt" đúng nghĩa.

Đến tối, sân khấu đại nhạc hội chính thức "nổ tung" với dàn line-up cực khủng. ISAAC mở đầu đêm diễn với màn xuất hiện cực ngầu trên mô tô, ngay lập tức khuấy đảo sân khấu với loạt bản hit đình đám cùng vũ đạo cực cháy. Tiếp nối, Dương Hoàng Yến mang đến sắc thái tươi mới với loạt ca khúc "chill & slay", trong khi Lou Hoàng "up mood" khán giả với màn trình diễn sôi động.

Chưa dừng lại, đại sứ thương hiệu ShopeeFood - nhóm nhạc B.O.F khiến cả khán đài đắm mình trong hương vị mê say với những ca khúc ngọt ngào, màn tương tác gần gũi cùng khoảnh khắc tái hiện vũ điệu "Sóp pi sóp pi phút" đầy thú vị.

Đặc biệt, màn lộ diện "sít-rịt" "Trùm Deal Lấp Lánh 10.000 đồng" trên sóng livestream hay thử thách "Đặt đơn nhóm 100 người, nhận món tại chỗ" còn khiến fan vỡ òa. ShopeeFood đã khéo léo kết nối liền mạch giữa nghe, nhìn và thưởng thức ẩm thực, mang đến trải nghiệm đa tầng cảm xúc đúng tinh thần vạn năng.

Cảm xúc khán giả được đẩy lên đỉnh điểm khi "idol quốc dân" Mỹ Tâm xuất hiện, mang đến loạt hit và bản mashup quen thuộc. Dưới sân khấu đa tầng, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và visual LED đỉnh cao, mỗi màn trình diễn như một đại tiệc thị giác kết hợp thính giác hoành tráng. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, pháo hoa bừng sáng giữa bầu trời đêm, hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng, nhún nhảy, tạo nên khoảnh khắc khép lại ShopeeFood Mega Fest trọn vẹn, rực rỡ.

Nhìn lại toàn bộ hành trình trải nghiệm kéo dài xuyên suốt một ngày, Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest đã thành công rực rỡ trong việc tiên phong kiến tạo một không gian lễ hội "vạn năng" kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc, thần tượng và giải trí. Đồng thời, sự kiện còn khẳng định vị thế ứng dụng đặt món hàng đầu của ShopeeFood khi không ngừng đổi mới nhằm mang đến những trải nghiệm sáng tạo và đầy cảm hứng cho khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ.