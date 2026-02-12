Shopee nhắc bạn 8 điều tuyệt đối không làm nếu không muốn mất sạch tiền trong ví

Cảnh báo đầu tiên nhắm thẳng vào sự tinh vi của các tin nhắn và email giả mạo. Kẻ gian hiện nay thường xuyên ngụy trang dưới danh nghĩa Shopee để gửi các thông báo sai chính tả, yêu cầu thông tin cá nhân hoặc mời gọi tuyển dụng hấp dẫn. Để không sập bẫy, người dùng cần khắc cốt ghi tâm rằng mọi thông báo chính thống chỉ xuất hiện trên ứng dụng Shopee hoặc từ các tài khoản mạng xã hội đã được xác minh (có tích xanh). Một nguyên tắc bất di bất dịch là tuyệt đối không nhấn vào các đường dẫn lạ hay tải về bất kỳ tệp tin đính kèm nào không rõ nguồn gốc, đồng thời báo ngay cho bộ phận Chăm sóc khách hàng nếu thấy dấu hiệu bất thường.

Về vấn đề bảo mật tài khoản, Shopee đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ từ các đường dẫn "Đặt lại mật khẩu". Kẻ xấu thường lợi dụng sơ hở này để chiếm quyền kiểm soát, do đó bạn không được chia sẻ đường link xác nhận này cho bất kỳ ai. Quan trọng hơn, nền tảng này khẳng định họ không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu đăng nhập hay mã xác thực OTP qua điện thoại, tin nhắn SMS hay các nền tảng chat bên ngoài như Zalo, Facebook. Đây chính là chốt chặn an toàn cuối cùng; việc để lộ OTP hay mật khẩu đặt lệnh Ví ShopeePay đồng nghĩa với việc bạn đang tự tay dâng ví tiền của mình cho kẻ trộm.

Bên cạnh đó, người dùng cần tỉnh táo trước các chiêu trò "việc nhẹ lương cao" mạo danh Shopee. Tất cả thông tin tuyển dụng chỉ được đăng tải trên website chính thức hoặc LinkedIn của công ty, mọi lời mời gọi giao dịch hay cung cấp thông tin bên ngoài đều là dấu hiệu lừa đảo. Để đảm bảo an toàn từ gốc, hãy chỉ tải ứng dụng Shopee từ các kho ứng dụng chính chủ như App Store, Google Play hay Huawei AppGallery, tránh xa các file cài đặt trôi nổi trên mạng.

Liên quan đến quy trình thanh toán và nhận hàng, Shopee vạch rõ giới hạn đỏ về việc giao dịch. Người mua tuyệt đối không được thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào nằm ngoài khuôn khổ ứng dụng, ngay cả khi người bán chủ động đề nghị chuyển khoản riêng hay trả thêm phí ngoài hóa đơn. Cuối cùng, sự cảnh giác cần được duy trì đến tận khi nhận hàng. Hãy luôn đối chiếu kỹ Mã đơn hàng và Mã vận đơn trên gói hàng với thông tin trong ứng dụng. Chỉ nhận hàng khi trạng thái trên app hiển thị "Đang giao" và các mã số trùng khớp hoàn toàn, kiên quyết từ chối mọi đơn hàng lạ để tránh rủi ro mất tiền oan.

Khả Văn