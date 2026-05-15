Shopee bị phạt 200 triệu đồng

Lê Tỉnh
Shopee bị phạt số tiền 200 triệu đồng vì đã đưa ra thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng ngày 8-8-2025.

Ngày 15-5, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Shopee do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh với số tiền 200 triệu đồng.

Cụ thể, Shopee đã đưa ra thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng ngày 8-8-2025.

Công ty TNHH Shopee bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng ngày 8-8-2025 trên website thương mại điện tử của công ty, ứng dụng Shopee và các trang mạng xã hội (Facebook Shopee.vn, Instagram @shopee_vn, YouTube Shopee Vietnam).

Trong quá trình điều tra, Công ty TNHH Shopee đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Liên quan việc này, Shopee thông báo đã cải chính nội dung chương trình khuyến mại ngày 8-8-2025.

Cụ thể, nội dung cải chính đã được đăng tải trên website, ứng dụng Shopee và các kênh truyền thông chính thức của Shopee Việt Nam liên quan chương trình ưu đãi miễn phí vận chuyển trong khuôn khổ chương trình khuyến mại ngày 8-8-2025.

Shopee thông báo đã cải chính nội dung chương trình khuyến mại ngày 8-8-2025

Khi quảng bá cho chương trình khuyến mại ngày 8-8-2025 cùng ưu đãi miễn phí vận chuyển, Shopee đã sử dụng các nội dung "Freeship 0Đ mọi đơn", "Gì cũng Freeship", "Giao tới đâu Freeship 0Đ mọi đơn tới đó" nhằm truyền tải thông điệp về trải nghiệm mua sắm thuận tiện, nhiều giá trị và tiết kiệm hơn cho người dùng.

Trong phần lớn các tài liệu truyền thông về chương trình này, Shopee có gắn biểu tượng "*" để lưu ý người dùng về các điều kiện loại trừ, và hướng dẫn người dùng tham khảo chi tiết trong trang miễn phí vận chuyển tại ứng dụng và website Shopee.

Tuy nhiên, tại một số vị trí truyền thông bị hạn chế bởi không gian hiển thị/kích thước, các chỉ dẫn về các điều kiện loại trừ miễn phí vận chuyển không được thể hiện rõ, từ đó có thể gây nhầm lẫn cho người dùng về phạm vi áp dụng và điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình.

Thực tế, theo số liệu Shopee đã báo cáo, trong chương trình khuyến mại này, tỉ lệ đơn hàng có mức phí vận chuyển người mua thanh toán là 0 đồng chiếm đa số trên tổng số đơn hàng, qua đó cho thấy phần lớn đơn hàng đã được áp dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển.

Các đơn hàng còn lại rơi vào tình huống giảm một phần phí vận chuyển hoặc không giảm vì lý do chưa phù hợp phạm vi áp dụng và điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình.

Nhằm làm rõ các thông điệp quảng cáo tránh gây nhầm lẫn từ ngày 29-9-2025, Shopee đã ngừng truyền thông những nội dung được đề cập trên, đồng thời điều chỉnh tên chương trình thành "Miễn phí vận chuyển 0Đ" và cập nhật chi tiết điều khoản, điều kiện chương trình.

"Shopee sẽ tiếp tục rà soát, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động truyền thông, nhằm bảo đảm người dùng tiếp cận thông tin đầy đủ và chính xác về các chương trình ưu đãi trên nền tảng"- Shopee thông báo trên website.

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

