Shipper vào nhà xin nằm ngả lưng giữa trưa, chủ nhà niềm nở nhưng trích xuất camera đăng lên mạng

Chuyện shipper ghé nhà khách quen, xin ly nước, ngồi nghỉ chân hay thậm chí là “đánh một giấc chớp nhoáng” giữa trưa nắng gắt thực ra không còn xa lạ. Ở nhiều khu dân cư, vùng quê,... mối quan hệ giữa người giao hàng và gia chủ dần trở nên thân thiết sau nhiều lần “gõ cửa” giao hàng, đến mức những khoảnh khắc đời thường ấy lại vô tình tạo ra loạt tình huống vừa gần gũi, vừa khó đỡ.

Clip shipper giao hàng, xin nằm võng một chút và cái kết. Nguồn: Mạn Hy

Và mới đây, một clip đang lan truyền trên mạng xã hội, thu về hơn 7,9 triệu lượt xem, chính là ví dụ điển hình cho kiểu tình huống bất ngờ, không lường trước.

Theo chia sẻ từ người đăng tải, nam shipper ghé giao hàng vào khoảng gần 11h trưa, thời điểm nắng bắt đầu gắt. Sau khi hoàn tất đơn, anh xin phép gia chủ cho nằm võng nghỉ một chút. Điều đáng nói là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chiếc võng đã có dấu hiệu “báo động”: Vừa ngồi xuống đã trũng hẳn.

Tuy nhiên, trước lời trấn an khá tự tin từ chủ nhà: “Không sao đâu”, anh chàng cũng yên tâm nằm hẳn xuống.

Nhưng những diễn biến sau đó thì trái ngược hoàn toàn.

Hoang mang nhất lúc này.

Chỉ sau vài nhịp đung đưa, chiếc võng bất ngờ đứt dây. Kéo theo cú ngã “uỳnh” khá mạnh khiến nam shipper không kịp phản ứng. Lúc này, chính chủ nhà cũng đang hoang mang không hiểu chuyển gì xảy ra: “Tự nhiên bị đứt à”.

“Ngã cái hết buồn ngủ, tỉnh luôn để đi làm tiếp”, một bình luận hài hước nhận về nhiều lượt đồng tình.

Netizen cũng đoán chắc hẳn anh chàng cũng là shipper ruột và trưa nắng khá mệt nên mới vào xin ngả lưng ngờ một xíu, ai ngờ có ngay clip “để đời” cỡ này. May mắn là cú ngã nhẹ, võng khá sát đất nên shipper không sao.

Dưới phần bình luận, không ít người chia sẻ những kỷ niệm “khó tin nhưng có thật” với shipper quen. Có người kể shipper thân đến mức vào nhà phụ tưới cây, ăn cơm, thậm chí là mời đi đám cưới,... có người lại cho biết gia đình mình xem shipper như “người quen lâu năm”. “Nhà mình shipper thân cực với ba mình, riết tưởng cha con thật. Giao hàng xong mà thấy ba đang làm việc là vào phụ luôn. Hôm đám cưới anh mình, ảnh còn tới dự nữa”, một cư dân mạng chia sẻ, vừa buồn cười vừa thấy ấm áp.

Thậm chí, có những trường hợp còn “ghi điểm” vì sự tinh tế, như thấy trời sắp mưa thì tự động thu đồ giúp khách, hay tiện tay hỗ trợ những việc nhỏ trong nhà khi thấy gia chủ đang bận rộn,...

Có thể thấy, đằng sau những đơn hàng giao nhận mỗi ngày không chỉ là công việc, mà còn là những kết nối rất đời thường. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc “tai nạn” như cú ngã từ chiếc võng kia lại vô tình trở thành chất liệu khiến cộng đồng mạng bật cười, theo cách rất nhẹ nhàng.

Một số bình luận nổi bật từ cư dân mạng:

- “Xem 8 lần rồi mà vẫn cười, đúng kiểu cười khờ luôn á.”

- “Cái võng cảnh báo dữ vậy rồi mà vẫn cố chấp, thôi lần sau xin nằm giường cho chắc anh ơi.”

- “May có camera chứ không chắc khó giải thích với chủ nhà lắm.”

- “Đứt cái là tỉnh ngủ liền, khỏi cần báo thức.”

- “Không nghĩ chuyện đơn giản vậy mà thành clip triệu view luôn.”