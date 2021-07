Shipper vẫn hoạt động trong thời gian giãn cách, Hà Nội ra văn bản 'hỏa tốc'

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, để phòng chống dịch theo Chỉ thị 16, đơn vị đã có văn bản yêu cầu dừng các hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe môtô, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe “ôm”, kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper) từ ngày 24/7, tuy nhiên, vẫn có phản ánh về việc shipper hoạt động trên đường. Thậm chí, trên điện thoại của tài xế Grabbike, qua kiểm tra của lực lượng chức năng, các ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Trước việc trên ngày 27/7, ông Long đã kỹ văn bản gửi “hỏa tốc” đến các đơn vị có liên quan gồm: Công an thành phố, Sở Công thương, Sở Thông tin và Thông tin; các doanh nghiệp có shipper: Công ty TNHH Grab (ứng dụng Grab), Công ty cổ phần Be Group (ứng dụng Be), Công ty TNHH Gojek Việt Nam (ứng dụng Gojek), Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (ứng dụng My Go) và Công ty cổ phần FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo)

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc theo quy định, Sở GTVT Hà Nội có ý kiến và yêu cầu: Các đơn đoanh nghiệp có ứng dụng điều hành shipper ngừng ngay việc cung cấp ứng dụng cho các đối tác hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe mô tô, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách (xe “ ôm) và kinh doanh giao hàng công nghệ.

Đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an các quận huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị không thực hiện việc dừng hoạt động cung câp ứng dụng gọi xe đôi với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe mô tô; tổng họp danh sách các đơn vị vi phạm, tái vi phạm thông báo về Sở GTVT để xử lý theo quy định hiện hành.