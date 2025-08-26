Shipper J&T đi làm 3 ngày bỏ túi 58 triệu đồng: Công an vào cuộc phanh phui sự thật đằng sau những đơn hàng 0 đồng và COD công ty phải đền tiền

Ảnh minh hoạ

Theo báo điện tử tỉnh Lâm Đồng đăng tải ngày 25/8, Công an Bảo Lâm 3 vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, triệt phá thành công nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Trước đó, vào ngày 12/8, Công an xã Bảo Lâm 3 tiếp nhận tin báo của ông T.H.C (thường trú tại thôn 1A, xã Bảo Lâm 3) về việc một nhân viên giao hàng thuộc Chi nhánh Công ty J&T, sau khi hoàn tất công việc trong ngày, đã không bàn giao số tiền thu hộ trị giá hơn 58 triệu đồng.

Bên trong Công ty J&T, nơi các đối tượng làm hồ sơ giả cho Đạt vào làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo lãnh đạo Công an xã Bảo Lâm 3, thời điểm đơn vị tiếp nhận tin báo, các thông tin liên quan đến vụ việc rất sơ sài, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, điều tra. Tuy vậy, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh khoanh vùng, truy vết các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Lâm 3 nhanh chóng xác định được nhóm nghi phạm hoạt động liên tỉnh, không cư trú tại địa phương. Nhóm nghi phạm này có kiến thức sâu về công nghệ thông tin cũng như các lỗ hổng trong quy trình giao hàng hiện nay.

Để xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng, Công an xã Bảo Lâm 3 đã nhanh chóng thành lập 3 tổ công tác. Một tổ ở lại địa phương tiếp tục thu thập thông tin từ bị hại; 2 tổ còn lại nhanh chóng lên đường đến TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các địa phương lân cận để truy tìm đối tượng từ những đầu mối thu thập được.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng lên làm việc, gồm: Ngụy Gia Đạt (25 tuổi), Trịnh Quốc Tuấn (31 tuổi) và Nguyễn Phúc Hậu (29 tuổi) cùng ngụ tại TP. Hồ Chí Minh.

Khai với cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận, Trịnh Quốc Tuấn là đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo. Còn Đạt và Hậu là 2 chân rết giúp sức cùng Tuấn nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức tạo đơn hàng giả, lợi dụng mô hình giao hàng - thu tiền hộ (COD) để chiếm đoạt tài sản.

Trước đây, Tuấn có thời gian là nhân viên của Công ty J&T Chi nhánh tại tỉnh Bình Dương (cũ) và biết được quy trình tuyển nhân sự của đơn vị này có nhiều sơ hở.

Từ đó, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty J&T Chi nhánh xã Bảo Lâm 3 nên rủ Đạt, Hậu cùng tham gia. Sau đó, Đạt sử dụng hồ sơ xin việc giả (gồm giấy xác nhận thông tin nơi cư trú, giấy cam kết bảo lãnh nhân sự, giấy xác nhận hạnh kiểm…) có chữ ký của lãnh đạo xã và con dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Trong hồ sơ, Đạt lấy tên giả là Nguyễn Văn Hạnh.

Công ty J&T Chi nhánh xã Bảo Lâm 3, nơi các đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong việc tuyển nhân viên để làm hồ sơ giả vào lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Được nhận vào Công ty giao hàng, đối tượng đã tạo đơn hàng có giá trị cao, trong đó có đơn hàng “0 đồng” và đơn COD (khách trả tiền khi nhận hàng). Khi nhận hàng đi giao, Đạt vào ứng dụng giao hàng của Công ty J&T cài trên điện thoại và thao tác “giao hàng thành công” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối với đơn hàng "0 đồng", các đối tượng đóng mình là người mua, sau đó giả vờ không nhận được hàng và yêu cầu Công ty giao hàng phải đền hàng. Trong khi đó, đối với đơn hàng COD, các đối tượng chiếm đoạt đơn hàng rồi bán lấy tiền.

Chỉ riêng trong 3 ngày, từ 9 - 11/8/2025, nhóm này đã chiếm đoạt trót lọt số tiền hơn 58 triệu đồng tại địa bàn xã Bảo Lâm 3. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận từng thực hiện nhiều vụ việc tương tự tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (cũ), nhưng chưa bị phát hiện.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Bảo Lâm 3 đã chuyển toàn bộ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Lâm Đồng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài Tuấn, Đạt và Hậu, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập một đối tượng liên quan để tiếp tục đấu tranh.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Theo Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng