Shipper giao đồ ăn kiếm 117 triệu trong 2 tháng, bức ảnh đính kèm hé lộ bí mật đáng sợ

Cuối năm luôn là thời điểm những câu chuyện về doanh thu, thu nhập, “bảng tổng kết năm” của nhiều ngành nghề bất ngờ nóng trở lại trên mạng xã hội. Trong số đó, nghề shipper giao đồ ăn - công việc tưởng như giản đơn, linh hoạt, thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện những con số thu nhập khiến không ít người choáng váng.

Từ Singapore đến Malaysia, các diễn đàn và mạng xã hội thời gian gần đây liên tục đào lại những câu chuyện shipper “kiếm trăm triệu”, “thu nhập 5 chữ số chỉ trong vài tháng”. Nhưng đằng sau các con số ấy là gì? Liệu đây có phải “việc nhẹ lương cao” như nhiều người vẫn nghĩ, hay là cái giá phải trả bằng sức lực, thời gian và cả sức khỏe?

Theo đó, một bài đăng trên trang Facebook địa phương cho thấy một shipper tại Penang, Malaysia kiếm được 18.004 ringgit Malaysia (hơn 117 triệu đồng) trong 2 tháng. Bức ảnh đính kèm còn cho thấy chi tiết đáng chú ý: trong khoảng thời gian từ 1/11 đến 31/12, shipper này đã làm việc tổng cộng 725 giờ 28 phút và hoàn thành 2.651 đơn hàng.

Tổng thu nhập tài xế này kiếm được trong 2 tháng là 18.004 ringgit Malaysia.

Con số này khiến nhiều người phải giật mình. Nếu chia trung bình, người này đã làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày, liên tục 60 ngày không nghỉ. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ngoài tò mò tính thực hư thì nhiều người cũng quan tâm đến cách mà nam shipper này kiếm số lượng tiền lớn như vậy trong 2 tháng, chỉ bằng việc giao đồ ăn.

Sau đó, nam tài xế này đã nhận trả lời phỏng vấn báo Oriental Daily News, anh giới thiệu bản thân tên Mo Anqin - hiện làm giao hàng cho Grab. Mo Anqin cho biết để đạt được mức thu nhập nêu trên, làm việc cật lực thôi là chưa đủ mà phải tìm được đúng thị trường, đúng thời điểm. Anh lấy ví dụ những nơi trong nước như Kuala Lumpur hay Selangor có mật độ đặt đồ ăn cao hơn, trong khi tại Penang, người dân thường tự đi mua đồ ăn bằng xe máy nếu quãng đường gần. Nên phải biết lựa chọn địa điểm làm việc.

Anh Mo Anqin.

Minh chứng là Mo Anqin cũng đã có quãng thời gian khi mới chập chững vào nghề, làm 31 ngày không nghỉ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, thậm chí không ăn trưa, nhưng tổng thu nhập cả tháng chỉ đạt 3.700 ringgit Malaysia (gần 24 triệu).

Sau đó, Mo Anqin cũng cần chiến lược cho thời điểm giao hàng. Cụ thể, sau một thời gian đi làm, anh nhận ra vấn đề là vào buổi trưa thì tỷ lệ đặt đơn giao đồ ăn với số lượng lớn thường tăng cao. Nên Mo Anqin không ăn trưa - để tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian nhận thêm đơn. Song, để đảm bảo sức khỏe anh ăn sáng đầy đủ và ăn bữa phụ lúc 10h.

Tuy nhiên, Mo Anqin cũng nói thêm rằng đó là doanh thu, chưa trừ chi phí xăng và ăn uống, số tiền thực sự còn lại không nhiều như mọi người tưởng. “Tiền shipper kiếm được là tiền mồ hôi nước mắt đúng nghĩa. Làm rồi mới thấy không dám tiêu xài hoang phí,” anh nói.

Bên cạnh đó, không phải tháng nào giao hàng ở những thành phố lớn hay bỏ ăn trưa để nhận nhiều đơn thì cũng có thu nhập như trên. Thực tế ra là khá bấp bênh, song nếu chăm chỉ thì vẫn đủ ăn, đủ mặc.

"Bây giờ tìm một công việc có lương hằng tháng cũng không phải là điều quá dễ dàng, việc nào cũng thế, luôn cần cố gắng, kiên trì", Mo Anqin chia sẻ thêm.

Nguồn: Oriental Daily