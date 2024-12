Shipper đọc đúng số tiền và món hàng đặt trên mạng, người phụ nữ suýt bị dụ quét mã QR, xác nhận sinh trắc học để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Chị B đến Công an xã Minh Khai, huyện Thạch An nhờ hỗ trợ.

Ngày 18/12, chị B, cư trú tại xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là nhân viên giao hàng. Người này đã đọc chính xác số tiền và món hàng mà chị đã đặt, khiến chị tin tưởng và thực hiện chuyển khoản theo số tài khoản mà đối tượng cung cấp qua tin nhắn.

Một thời gian ngắn sau, người này lại gọi điện thông báo rằng chị đã chuyển nhầm vào tài khoản Bảo hiểm hàng hóa Việt Nam, hệ thống sẽ tự động trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 3 năm.

Hoảng hốt, chị B đã được đối tượng trấn an và hướng dẫn nhắn tin theo cú pháp đến tài khoản Facebook "Bảo hiểm hàng hóa Việt Nam". Khi làm theo hướng dẫn, chị nhận được một đường link và được yêu cầu thực hiện các bước để hủy đăng ký. Các bước này bao gồm quét mã QR, cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến, mã OTP, quét khuôn mặt để xác thực sinh trắc học.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng

Lo sợ bị lừa đảo, chị B đã đến trụ sở Công an xã Minh Khai nhờ hỗ trợ. Tại đây, cán bộ Công an xã Minh Khai đã tiến hành xác minh sơ bộ và quét thử mã QR. Kết quả cho thấy mã QR thực chất là một lệnh chuyển số tiền 126 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một công ty. Xác định đây là một thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an xã Minh Khai đã kịp thời ngăn chặn và bảo vệ tài sản của người dân.

Qua sự việc này, Công an xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân: Hãy cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin không rõ nguồn gốc. Khi nhận được các thông tin lạ, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin qua các website, fanpage chính thống và các nguồn tin đáng tin cậy để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.