Shipper đến nhà lấy đơn hàng hoàn nhưng không ai, chủ về trích xuất camera an ninh đăng khắp nơi

Shipper - những người gắn với nhịp sống giao và nhận hàng hối hả mỗi ngày - thường được nhắc đến qua tốc độ, áp lực thời gian và những đơn hàng nối tiếp nhau. Thế nhưng, đằng sau công việc tưởng chừng đơn giản ấy, không ít lần họ lại trở thành nhân vật chính trong tình huống đời thường giản dị nhưng rất tử tế.

Chuyện shipper giúp chủ nhà mang quần áo vào cất lúc trời mưa như đoạn clip dưới đây là ví dụ.

Hành động của nam shipper gây chú ý (Nguồn: @uyenphuong)

Theo đoạn clip, nam shipper đến nhà khách lấy đơn hàng hoàn. Chủ nhà không có ở nhà, đơn hàng được treo ở hàng rào nên shipper chỉ cần lấy đi. Nhưng thời điểm đó, trời bắt đầu đổ mưa mà quần áo của khách vẫn phơi bên ngoài. Không chần chừ, nam shipper đã chủ động đẩy cả sào phơi đồ vào chỗ có mái che. Trước khi đi, anh còn kiểm tra rất kỹ càng để tránh quần áo bị tạt nước mưa.

Hành động đơn giản và diễn ra nhanh chóng, có lẽ chính người trong cuộc cũng không nghĩ rằng mình đang làm điều gì lớn lao. Thế nhưng, đoạn camera sau đó được trích xuất và đăng tải lên mạng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau.

Sào phơi quần áo ban đầu nằm bên ngoài mái che

Anh shipper mang quần áo vào phía dưới mái che

Shipper còn cẩn thận kiểm tra lại trước khi rời đi

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú và dành lời khen cho hành động này: “Quần áo không sao, anh shipper 5 sao”, “Riết rồi từ đi giao hàng cho đến việc gì cũng tới tay á”, hay “Anh shipper kiểu: Nhà mình nhà khách, nhà nào mà chả là nhà”. Bên cạnh đó là những bình luận mang màu sắc tích cực hơn: “Nói chung người tốt quanh ta vẫn còn nhiều”, “Sự tử tế không phân biệt tuổi tác và ngành nghề. Đó là tình người”, “Cho bạn này 10 điểm luôn”, “Việc làm dễ thương quá”,...

Một số người còn cho rằng đây có thể là shipper quen ở khu vực, thậm chí là shipper ruột của chủ chủ nhà sau nhiều lần giao nhận hàng, nên mới có sự thoải mái và tinh ý đến vậy. Dù là lý do gì, hành động ấy vẫn đủ để khiến người xem cảm thấy dễ chịu.

Đáng nói, đây không phải là câu chuyện hiếm gặp. Trên các nền tảng MXH, nhiều đoạn clip trích xuất camera an ninh tương tự cũng được đăng tải và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ dân tình. Những hành động này không nằm trong mô tả công việc của shipper, nhưng xuất phát từ sự quan sát và lòng tốt của mỗi người.

Một số khoảnh khắc cất quần áo giúp khách của các shipper:

Shipper nhà tui cỡ này! Trơi mưa kéo quần áo vào cho khách luôn (Nguồn: @hanh_95a)

Chủ nhân đoạn clip cho biết mình đi làm, có mẹ cô ở nhà nhưng bà bận bế cháu nên anh shipper đã mang quần áo vào nhà cất giùm (Nguồn: @ngothinhuy.2605)

Điều duy nhất cần nói đã có ở trong clip (Nguồn: @ban_hang_co_tam_)

Anh shipper này thì hối hả mang quần áo chạy vào nhà cho khách (Nguồn: @damnguyen168z)

Vì quần áo khách khá nhiều, shipper còn phải chia làm 2 lượt mang vào mới xong (Nguồn: @danchoi_oto)