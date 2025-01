Shipper đa chấn thương sau khi bị nhóm thanh niên đánh đập, tông xe vào người: Hé lộ nguồn cơn

Mới đây trên MXH, nhiều người bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông bị một nhóm thanh niên đánh hội đồng giữa đường.

Theo đoạn clip, có một nhóm thanh niên đuổi đánh 2 người đàn ông. Tuy nhiên, 1 người chạy thoát, người còn lại không may bị nhóm người hung hãn đánh đập thậm tệ. Không chỉ đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm, gậy sắt vụt tới tấp, một thanh niên trong nhóm này còn điều khiển xe máy tông vào người nạn nhân.

Bị đánh hội đồng, người đàn ông không thể kháng cự, chỉ biết ôm đầu chịu trận, sau đó gục xuống đường nằm bất động. Lúc này, nhóm đối tượng đánh người mới rời đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nhóm người lao vào hành hung nạn nhân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 18/1 tại khu dân cư Thủy Lợi 4, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Sau khi nhận tin, Công an TP.Thuận An phối hợp cùng viện kiểm sát địa phương tới hiện trường lấy lời khai của nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera để làm rõ.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, người dân ở hiện trường cho biết người bị hành hung là tài xế xe ôm công nghệ, thuê phòng trọ trong khu dân cư này.

Khuya ngày 18/1, nạn nhân chạy xe về phòng trọ rồi rủ bạn đi ăn khuya. Trong lúc đi ngang qua nhóm thanh niên đang ngồi nhậu, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh đuổi nhau. Vì yếu thế hơn nên nạn nhân bị đánh hội đồng.

Một đối tượng đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm lao xe vào nạn nhân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Công an TP.Thuận An đang vào cuộc, truy xét nhóm thanh niên nói trên.

Cách đây không lâu, tại TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc anh N.T.B. (SN 1986, ở TP. Bến Cát) bị đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) hành hung giữa đường do mâu thuẫn va chạm giao thông. Hậu quả khiến anh B. bị chết não, tử vong sau đó 4 ngày.