Ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) - Chủ tịch Sunhouse cho rằng trong quá trình khởi nghiệp, việc giữ uy tín ngay từ đầu là rất quan trọng, kể cả với người nhà.

Ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) - Chủ tịch Tập đoàn Sunhouse.

Chia sẻ với các doanh nhân trẻ trong một tọa đàm của Hanoiba, ông Nguyễn Xuân Phú (còn gọi là Shark Phú) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse từng nhấn mạnh 2 từ khóa để khởi nghiệp thành công là “uy tín” và “tự làm”.

Ông Phú cho biết, khi doanh nghiệp còn nhỏ, có hai cách để tận dụng nguồn lực. Thứ nhất, nhà sáng lập phải tự làm, tận dụng triệt để nguồn lực của bản thân và tiết kiệm tối đa.

“Ví dụ, người khác lãi được 10 đồng thì mình phải cố gắng lãi gấp 3 lần. Khi quy mô còn nhỏ, mình có thể trực tiếp quản trị mọi thứ, chưa cần đến quy trình phức tạp. Cứ bắt tay vào làm, làm ngay, làm liên tục, thậm chí làm đêm để tiết kiệm chi phí, bảo đảm có lãi và tích lũy lợi nhuận vào vốn. Đây là cách đầu tiên vì thông thường, khi mới khởi nghiệp, việc đi vay vốn rất khó khăn”, ông Phú nói.

Bản thân là người khởi nghiệp từ rất trẻ, ông Phú cho biết bản thân cũng tìm đến rất nhiều cách để huy động vốn. Khi bắt đầu tạo dựng được hoạt động kinh doanh và có lợi nhuận, ông Phú cho biết có thể chia sẻ với những người thân cận nhất để tạo dựng lòng tin. Đó có thể là bố mẹ, bố mẹ vợ hoặc vợ. Khi đã tạo được lòng tin mới huy động nguồn lực từ bên ngoài.

“Khi bắt đầu, vốn chỉ có 30 triệu đồng. Tôi cho một người bạn vay 10 triệu đồng, đến giờ vẫn chưa được trả. Như vậy, tôi chỉ còn 20 triệu đồng tiền mặt để khởi nghiệp. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ khoản vay đầu tiên là 70 triệu đồng từ mẹ vợ để đủ tiền nhập lô hàng đầu tiên. Ngay cả với vợ, mình cũng phải chứng minh hoạt động kinh doanh minh bạch, hiệu quả thì cô ấy mới tin tưởng và đưa tiền. Nếu giấu giếm thì chắc chắn không nhận được sự tin tưởng đó”, ông Phú nhấn mạnh muốn tiếp tục huy động vốn, phải giữ uy tín với từng người.

Shark Phú nhấn mạnh việc giữ uy tín với từng người giúp doanh nhân trẻ dễ dàng huy động nguồn lực.

Ông nhấn mạnh, nếu không tự lực cánh sinh và chứng minh được mô hình kinh doanh hiệu quả, nhà sáng lập sẽ khó tạo dựng niềm tin. Chỉ khi chứng minh được hiệu quả, họ mới nên chia sẻ với người khác để huy động vốn. Bởi kinh doanh có lãi mới tạo ra nguồn tiền hoàn trả cho người cho vay, qua đó giữ được uy tín.

“Những doanh nghiệp trẻ mà tôi từng hỗ trợ, kể cả những người vay tiền tôi, đến nay chưa ai trả tôi đầy đủ số tiền đã vay. Đó là sự thật, nghe có thể gây chấn động. Vậy làm thế nào để có thể huy động vốn lần thứ hai? Thông thường, khi cho vay lần đầu, người ta chỉ cho vay một khoản nhỏ để thử xem mình làm ăn thế nào. Nếu ngay lần đầu đã không trả đúng hẹn hoặc không hoàn trả được khoản vay, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục huy động vốn”, ông Phú nhấn mạnh.

Sau khi vay được người thân nhưng vẫn chưa thể vay ngân hàng, ông Phú chuyển sang hình thức nhập ủy thác thông qua các công ty trung gian. Thay vì vay vốn ngân hàng với lãi suất 1%, ông chấp nhận trả 2% để thuê nhập hàng bằng nguồn vốn của người khác. Đây là bước tiếp theo trong quá trình huy động vốn.

Khi hoạt động kinh doanh tiếp tục phát triển, các ngân hàng bắt đầu trở thành một kênh huy động vốn. Shark Phú cho biết đây là cách Sunhouse đã thực hiện để huy động vốn một cách trung thực và nhanh chóng.