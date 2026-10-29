Shark Phú bất ngờ xuất hiện với vai trò đặc biệt tại Điện Máy Xanh

Shark Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Tập đoàn SUNHOUSE, bất ngờ xuất hiện trong danh sách Ban cố vấn cấp cao cho House of Future – dự án mới của Điện Máy Xanh hướng tới các ngành hàng AI, Robotics và Smart Home.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) diễn ra ngày 29/10, bên cạnh các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, một thông tin đáng chú ý được hé lộ là kế hoạch phát triển dự án House of Future.

Đặc biệt, trong phần giới thiệu Ban cố vấn cấp cao cho dự án, ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SUNHOUSE, thường được biết đến với tên Shark Phú, xuất hiện với vai trò cố vấn sản phẩm Made in Vietnam.

Ban cố vấn được giới thiệu gồm nhiều nhân sự hoạt động trong các lĩnh vực AI & Robotics, quản trị và công nghệ, đầu tư startup, đổi mới sáng tạo và đối ngoại.

Sự xuất hiện của Shark Phú đáng chú ý khi SUNHOUSE là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực gia dụng tại Việt Nam, còn House of Future được Điện Máy Xanh xác định là bước chuẩn bị cho một thị trường hoàn toàn mới xoay quanh AI, robot và nhà thông minh.

Ngoài vai trò trong hội đồng cố vấn, Shark Phú còn được giới thiệu là cổ đông của Điện Máy Xanh và đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Từ điện máy truyền thống đến "House of Future"

Chia sẻ tại đại hội, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh Đoàn Văn Hiểu Em cho biết doanh nghiệp đã có sự phục hồi mạnh trong giai đoạn 2024-2025 sau Covid-19 và những khó khăn của nền kinh tế.

Theo ông, thị phần hiện tại của Điện Máy Xanh trong lĩnh vực điện thoại, điện máy ở mức khoảng 55%, trong khi mục tiêu tiếp theo là hướng tới vùng 65-70%.

Sau khi đưa cổ phiếu DMX lên niêm yết, doanh nghiệp xác định bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với 5 trụ cột chiến lược.

Kết quả kinh doanh năm 2026 được ông Hiểu Em xem là bước đầu thể hiện những cam kết với nhà đầu tư. Sau 9 tháng, doanh thu tăng khoảng 30% và hoàn thành 81% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận đã vượt kế hoạch cả năm. Điện Máy Xanh đang hướng tới mức lợi nhuận khoảng 10.500 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Xa hơn, đến năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu gấp đôi doanh thu và gấp 3 lợi nhuận sau thuế.

Theo ông Hiểu Em, đây là những mục tiêu thách thức nhưng ban lãnh đạo tin Điện Máy Xanh có đủ năng lực để thực hiện.

Trong giai đoạn trước, tăng trưởng của chuỗi chủ yếu đến từ việc mở rộng số lượng cửa hàng. Hiện hệ thống đã phủ 34 tỉnh, thành và chiến lược đang chuyển dần từ mở rộng mạng lưới sang tối ưu hiệu quả trên từng cửa hàng.

Dư địa từ trụ cột này được dự báo sẽ giảm dần theo thời gian. Trong khi đó, 4 trụ cột còn lại dù hiện chưa đóng góp lớn, được kỳ vọng trở thành những động lực tăng trưởng quan trọng trong những năm tới.

Ngoài 5 trụ cột, Điện Máy Xanh đang chuẩn bị cho một bước đi mới là House of Future, tập trung vào AI, Robotics và Smart Home.

Ông Hiểu Em liên hệ dự án này với hành trình xây dựng TopZone trước đây. Năm 2021, khi bắt đầu phát triển TopZone, Điện Máy Xanh đặt ra 3 mục tiêu lớn, trong đó có đưa doanh thu sản phẩm Apple lên 1 tỷ USD, đạt khoảng 50% thị phần Apple và góp phần đưa Việt Nam trở thành thị trường Tier 1 của hãng.

Theo lãnh đạo Điện Máy Xanh, những mục tiêu này đến nay đã lần lượt được hiện thực hóa. Quan trọng hơn, khoảng cách về khả năng tiếp cận công nghệ giữa người tiêu dùng Việt Nam và các thị trường phát triển đã được thu hẹp, khi nhiều sản phẩm mới có thể đến tay khách hàng trong nước cùng thời điểm với các thị trường như Singapore.

Với Smart Home, AI hay robot, ông cho rằng thị trường Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhiều công nghệ còn khá xa lạ với người tiêu dùng.

"Tại sao người Việt Nam lại phải chờ đợi?", ông Hiểu Em đặt vấn đề. House of Future vì vậy được xây dựng với mục tiêu tạo ra một không gian nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm các công nghệ tương lai, từ robot, các thiết bị ứng dụng AI đến hệ sinh thái nhà thông minh.

Khác với các ngành hàng truyền thống, Điện Máy Xanh hiện chưa đặt nặng mục tiêu doanh thu hay lợi nhuận đối với House of Future. Trước mắt, doanh nghiệp tập trung xây dựng môi trường trải nghiệm, từng bước hình thành nhu cầu và tạo ra một ngành hàng mới tại Việt Nam.

Theo ông Hiểu Em, House of Future là một bước chuẩn bị cho những cơ hội tăng trưởng xa hơn trong tương lai của Điện Máy Xanh.